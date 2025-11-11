Cómo ver el partido de la NBA entre Philadelphia 76ers y Boston Celtics: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Jaylen Brown y los Boston Celtics (5-6) se enfrentan a Tyrese Maxey y los Philadelphia 76ers (6-4) el martes por la noche en el Xfinity Mobile Arena, con inicio a las 8 p.m. ET en NBC/Peacock.

Filadelfia entra en el partido ocupando el 2.º lugar en el Atlántico y el 7.º en la competición del Este con 6-4, aunque vienen de una frustrante derrota 108-111 contra Detroit. Boston, por su parte, se ubica en el 4.º lugar en el Atlántico y el 10.º en el Este con 5-6, recién salido de una sólida victoria 111-107 sobre Orlando.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Philadelphia 76ers y Boston Celtics, además de mucho más.

Philadelphia 76ers vs Boston Celtics: Fecha y hora de inicio

Los 76ers se enfrentarán a los Celtics en un emocionante juego de la NBA el martes 11 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania.

Fecha Martes, 11 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Sede Xfinity Mobile Arena Ubicación Filadelfia, Pensilvania

Cómo ver Philadelphia 76ers vs Boston Celtics en TV y transmitir en vivo online

Los fanáticos en los Estados Unidos pueden ver toda la acción entre los 76ers y los Celtics en vivo en Peacock, NBC, y Fubo (en el mercado).

Transmisión del juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la respuesta a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y ver deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Philadelphia 76ers vs Boston Celtics & principales protagonistas

Noticias del equipo Philadelphia 76ers

Tyrese Maxey casi llevó a Filadelfia hasta la línea de meta con 33 puntos, mientras que Andre Drummond reemplazó al recuperándose Joel Embiid y logró una actuación sólida de 17 puntos y 12 rebotes. Embiid, aún recuperándose de una cirugía de rodilla izquierda en la temporada baja, ha participado en solo seis de los primeros diez juegos, promediando 19.7 puntos y 5.5 rebotes en aproximadamente 23 minutos. Cuando está activo, toda la identidad ofensiva de Filadelfia cambia — él modifica las defensas sin siquiera tocar el balón.

Espera que los Sixers intenten acelerar el ritmo, lanzar triples y usar a Embiid en jugadas de pick-and-roll y sellos en el poste para forzar a Boston a rotaciones incómodas. En el lado defensivo, querrán perseguir a los tiradores de Boston fuera de la línea y perturbar a los manejadores del balón al inicio de las posesiones. Anotan 122.4 puntos por noche, lanzan con un 47.3% de efectividad y aciertan los triples con un fuerte 38.5%, lo que los coloca en la 6ª posición en la liga. El rebote se sitúa en la media con 43.9 por juego. Paul George sigue fuera por un problema en la rodilla.

Noticias del equipo Boston Celtics

Jaylen Brown abrió el camino con 27 puntos, mientras que Derrick White (21 puntos) y el novato chispa Jordan Walsh cerraron el partido tarde con triples decisivos en el último minuto. Anfernee Simons destacó en la primera mitad con 25 puntos, y Boston lanzó justo por debajo del 40% desde la larga distancia en la noche, encendiéndose cuando más importaba.

Con Jayson Tatum fuera (ruptura de Aquiles), la ofensiva de los Celtics ahora depende en gran medida de la capacidad anotadora de Brown y un enfoque más democrático de confianza en los tiradores. Intentarán acelerar el juego, abrir la cancha y hacer que Maxey y los guardias de Philly persigan defensivamente. En el otro extremo, contener la explosividad de Maxey y terminar las posesiones con rebotes será la diferencia entre controlar el ritmo o jugar a alcanzar.

Boston promedia 112.8 puntos con un 44.7% de efectividad en tiros, pero su 32.2% desde la larga distancia está cerca del fondo de la NBA. Los rebotes están ligeramente por detrás de Philly con 42.5 por juego.

Récord cara a cara Philadelphia 76ers vs Boston Celtics