Cómo ver el partido de la NBA entre Orlando Magic y Miami Heat: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Orlando Magic se preparan para recibir a los Miami Heat y comenzar el muy esperado partido de la NBA el 9 de diciembre de 2025, a las 6:00 pm ET/3:00 pm PT.

Los Heat lideran en anotaciones con 122.3 puntos por partido, mientras que los Magic promedian 117.8 puntos. Miami además tiene una modesta ventaja en rebotes, con un promedio de 45.7 por partido, en comparación con los 45 de Orlando. Los Magic tienen 25.4 asistencias mientras los Heat tienen 29.6 asistencias.

Los Magic están justo detrás de los Heat con 8.5 robos por partido, mientras que los Heat promedian 8.8 robos. Por otro lado, Miami tiene 4.7 bloqueos por partido, mientras que Orlando tiene 5.3.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Orlando Magic y Miami Heat, además de mucho más.

Orlando Magic vs Miami Heat: Fecha y hora de inicio

Los Orlando Magic se enfrentarán a los Miami Heat en un emocionante partido de la NBA el 9 de diciembre de 2025 a las 6:00 pm ET/3:00 pm PT en el Kia Center en Orlando, Florida.

Fecha 9 de diciembre de 2025 Hora de inicio 6:00 pm ET/3:00 pm PT Lugar Kia Center Ubicación Orlando, Florida

Cómo ver Orlando Magic vs Miami Heat en TV y transmisión en línea

Los fans en EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Orlando Magic y los Miami Heat en vivo en:

Servicio de transmisión: Amazon Prime US

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Novedades del equipo Orlando Magic

Paolo Banchero promedia 7.9 rebotes por juego, incluyendo 7.1 defensivos y 0.9 ofensivos.

Jalen Suggs promedia 2.7 pérdidas de balón mientras contribuye con 4.7 asistencias por juego en 25.2 minutos.

Desmond Bane tiene un porcentaje de tiro del 43.7% desde el campo mientras aporta 18.3 puntos, 4.5 asistencias y 4.3 rebotes por juego.

Lesiones de Orlando Magic

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Franz Wagner Lesión en la pierna Día a día C, Moritz Wagner Lesión en la rodilla Fuera

Novedades del equipo Miami Heat

Bam Adebayo tiene un porcentaje de tiro del 47.7% desde el campo y promedia 19.2 puntos, 2.6 asistencias y 9.0 rebotes por juego.

Norman Powell lidera en anotaciones con 24.8 puntos por juego, disparando un 86.7% desde la línea de tiros libres y un 50.5% desde el campo.

Kel'el Ware contribuye con 10.3 rebotes por juego, incluyendo 7.1 defensivos y 3.2 ofensivos.

Lesiones de Miami Heat

Jugador Lesión Estado de la lesión SG, Pelle Larsson Lesión de cadera Día a día PG, Davion Mitchell Lesión en la ingle Día a día

Récord de enfrentamientos entre Orlando Magic y Miami Heat

El Orlando Magic ha dominado al Miami Heat en sus últimos cinco enfrentamientos, ganando cuatro de ellos. El poderío ofensivo de los Magic se demostró en varios de estos juegos de alta puntuación, incluidas victorias consecutivas en octubre de 2025 con marcadores de 125-121 y 120-104.

La única victoria del Heat, 125-119 el 28 de enero de 2025, muestra su capacidad de recuperación, pero los partidos han sido frecuentemente reñidos, como lo demuestra la ajustada victoria de 106-105 el 6 de diciembre de 2025.

Dada esta historia, se espera que sea otro juego cerrado y de alta puntuación. Los Magic estarán confiados al enfrentarlo, pero el Heat todavía puede desafiarlos si sus jugadores clave rinden bien.