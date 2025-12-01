Cómo ver el partido de la NBA entre Orlando Magic y Chicago Bulls: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El crucial partido de la NBA entre los Orlando Magic y los Chicago Bulls está programado para llevarse a cabo el 1 de diciembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT.

Orlando promedia 119.3 puntos, mientras que Chicago promedia 119.9, dándoles una pequeña ventaja en el marcador. Además, los Bulls superan a los Magic con 46.2 rebotes por partido en comparación con 44.8.

En contraste, los Bulls registran 29.4 asistencias por juego, mientras que Orlando registra 25.6 asistencias. Los Magic tienen 5.3 bloqueos en comparación con los 5.2 de Chicago, y 8.5 robos por juego en comparación con los 7.5 de los Bulls.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Orlando Magic y Chicago Bulls, además de mucho más.

Orlando Magic vs Chicago Bulls: Fecha y hora de inicio

El Orlando Magic y los Chicago Bulls se enfrentarán en un emocionante juego de la NBA el 1 de diciembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT en el Kia Center en Orlando, Florida.

Fecha 1 de diciembre de 2025 Hora de inicio 7:30 pm ET/4:30 pm PT Estadio Kia Center Ubicación Orlando, Florida

Cómo ver Orlando Magic vs Chicago Bulls en TV y transmitir en vivo por internet

Los fanáticos en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre el Orlando Magic y los Chicago Bulls en vivo en:

Servicio de streaming: Peacock

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección como el mejor servicio VPN en 2025. Puedes incluso probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar un VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con un VPN.

Noticias del equipo Orlando Magic

Franz Wagner está lanzando un 82.4 por ciento desde la línea de tiros libres y un 47.4 por ciento desde el campo mientras promedia 22.8 puntos por partido.

Jalen Suggs promedia 24.0 minutos por partido y registra 4.8 asistencias, pero también comete 2.9 pérdidas de balón.

Desmond Bane está lanzando un 44.1 por ciento desde el campo mientras contribuye con 18.3 puntos, 4.5 asistencias y 4.5 rebotes por partido.

Lesiones del Orlando Magic

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Paolo Banchero Lesión de ingle Día a día C, Moritz Wagner Lesión de rodilla Fuera

Noticias del equipo Chicago Bulls

Coby White está lanzando un 81.1 por ciento desde la línea de tiros libres y un 44.7 por ciento desde el campo mientras anota 24.2 puntos cada juego.

Josh Giddey ha estado promediando 10.0 rebotes por partido, incluyendo 8.6 defensivos y 1.4 ofensivos.

Matas Buzelis está lanzando un 45.5 por ciento desde el campo y promedia 13.2 puntos, 1.4 asistencias y 5.6 rebotes por partido.

Lesiones de los Chicago Bulls

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Jalen Smith Lesión de rodilla Día a día SG, Dalen Terry Lesión de pantorrilla Día a día

Récord cara a cara entre Orlando Magic y Chicago Bulls

Basado en los cinco encuentros previos entre el Orlando Magic y los Chicago Bulls, este próximo juego podría ser otro enfrentamiento muy disputado. Los Bulls han ganado tres de los últimos cinco partidos, incluyendo una convincente victoria 110-98 el 26 de octubre de 2025 y una ajustada victoria 125-123 el 7 de marzo de 2025, demostrando su capacidad para ganar partidos cerrados.

Sin embargo, los Magic también han demostrado su capacidad para rendir bien, ganando partidos como 133-119 el 28 de noviembre de 2024 y 113-98 el 8 de abril de 2024, cuando su ofensiva estuvo desatada. Chicago prevaleció 102-99 en el partido disputado el 31 de octubre de 2024.

Este próximo juego podría depender una vez más de la ejecución en los minutos finales, convirtiéndolo en una batalla interesante e inesperada, dado que ambos equipos han dividido el impulso en los encuentros recientes y que varios partidos se han decidido por márgenes estrechos.