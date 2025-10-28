Cómo ver el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Sacramento Kings: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Oklahoma City Thunder (4-0) busca mantener su inicio perfecto cuando reciba a los Sacramento Kings (1-2) en el Paycom Center el martes por la noche a las 8 p.m. ET.

Sacramento ha tropezado desde el inicio, perdiendo dos de sus primeros tres encuentros y buscando consistencia después de una decepcionante derrota en casa 127-120 ante un equipo de los Lakers con bajas el domingo. Los Kings mostraron destellos de ritmo ofensivo pero lucharon por cerrar el juego al final, algo que deberán mejorar rápidamente contra un equipo Thunder en racha.

Por otro lado, Oklahoma City sigue invicto al comienzo de la temporada y tratará de extender su racha ganadora a cinco después de conseguir una victoria apretada 101-94 como visitante sobre los Mavericks el lunes por la noche. Los campeones actuales continúan luciendo afilados en ambos extremos de la cancha, utilizando su profundidad y defensa para mantenerse a la cabeza en los primeros compases de la temporada.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de NBA entre Oklahoma City Thunder y Sacramento Kings, además de mucho más.

Oklahoma City Thunder vs Sacramento Kings: Fecha y hora de inicio

Los Thunder se enfrentarán a los Kings en un emocionante juego de la NBA el martes, 28 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el Paycom Center en Oklahoma City, Oklahoma.

Fecha Martes, 28 de octubre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Estadio Paycom Center Ubicación Oklahoma City, Oklahoma



Cómo ver Oklahoma City Thunder vs Sacramento Kings en TV y online en vivo

Los aficionados en los EE.UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Thunder y los Kings en vivo por NBCSCA, FDSN OK y Fubo (en el mercado).

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Oklahoma City Thunder

Los Oklahoma City Thunder han estado impresionantes ofensivamente, promediando 121 puntos por partido con un 45.5% en tiros de campo mientras limitan a sus oponentes a 113.3 puntos y solo un 42% desde el campo. Shai Gilgeous-Alexander ha sido casi imparable, promediando un impresionante 40 puntos y 5 asistencias por noche, con Chet Holmgren contribuyendo con 24.7 puntos y 10 rebotes como una presencia dominante en el interior. El novato Ajay Mitchell ha emergido como otra amenaza anotadora en cifras dobles, y Aaron Wiggins ha estado activo en los rebotes con 5 por partido.

Los Thunder no han tenido un buen porcentaje de tiros desde la larga distancia (27.9%), pero han sido excelentes desde la línea de tiros libres, convirtiendo el 86.1% de sus intentos. También han controlado los tableros, logrando 50.8 rebotes por partido mientras limitan a sus oponentes a solo un 32.5% en tiros de tres puntos.

Noticias del equipo Sacramento Kings

Mientras tanto, los Sacramento Kings están anotando 114 puntos por partido con un 47.5% en tiros de campo, pero también han estado cediendo 117 puntos con un 46.7% en tiros a los oponentes. Zach LaVine ha estado en llamas al inicio, promediando 31 puntos y 2.7 rebotes, mientras que DeMar DeRozan ha contribuido con 19 puntos y 5 rebotes por encuentro. Malik Monk continúa aportando chispa desde el banco como el tercer anotador del equipo en cifras dobles, y Dennis Schroder ha añadido 2.7 rebotes por partido.

Desde larga distancia, Sacramento ha sido eficiente, acertando el 41.4% de sus intentos de tres puntos, pero los tiros libres han sido un problema con solo un 64.3%. En el lado defensivo, los Kings han limitado a los equipos a un 31% desde lejos y están promediando 36.7 rebotes por partido.

Récord de enfrentamientos directos entre Oklahoma City Thunder y Sacramento Kings