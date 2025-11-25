Cómo ver el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El juego crucial de la NBA entre los Oklahoma City Thunder y los Minnesota Timberwolves está programado para llevarse a cabo el 26 de noviembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT.

Los Thunder tienen un récord de 2-1 en su división y son sextos dentro de la Conferencia Oeste con 26.5 asistencias por juego, liderados por las 6.6 asistencias por noche de Shai Gilgeous-Alexander. Los Timberwolves solo tienen un récord de 1-5 comparado con equipos ganadores, pero están 6-5 contra equipos rivales de la Conferencia Oeste.

Los Timberwolves hacen 13.7 triples por partido, lo cual es apenas menos que el promedio de los Thunder, mientras que Oklahoma City promedia 14.1 triples por juego, uno más que lo que Minnesota suele permitir.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves, además de mucho más.

Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves: Fecha y hora de inicio

Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves se enfrentarán en un emocionante partido de la NBA el 26 de noviembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT en el Paycom Center en Oklahoma City, Oklahoma.

Fecha 26 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:30 pm ET/4:30 pm PT Estadio Paycom Center Ubicación Oklahoma City, Oklahoma

Cómo ver Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves en TV y retransmitir en vivo online

Los aficionados en EE.UU. pueden seguir toda la acción entre Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves en vivo en:

Canal de TV: ESPN

ESPN Servicio de streaming: Fubo

Noticias del equipo de Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander tiene un impresionante 54.3% de efectividad en tiros de campo y 89.8% en tiros libres mientras anota 32.2 puntos por partido.

Isaiah Hartenstein promedia 10.9 rebotes por partido, con 3.3 provenientes del rebote ofensivo.

Branden Carlson tiene un 48.8% en tiros y anota 3.8 puntos por partido.

Lesiones de Oklahoma City Thunder

Jugador L esión E stado de la lesión SG, Aaron Wiggins Lesión en el muslo Día a día SG, Jalen Williams Lesión en la muñeca Día a día

Noticias del equipo Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards tiene un porcentaje de tiro del 47.5% desde el campo y del 83.3% en tiros libres, con un promedio de 27.8 puntos por partido.

Rudy Gobert promedia 10.2 rebotes por partido, 3.6 de los cuales son rebotes ofensivos.

Julius Randle promedia 5.8 asistencias por partido en 33.5 minutos.

Lesiones de Minnesota Timberwolves

Jugador Lesión Estado de la Lesión SG, Terrence Shannon Jr. Lesión en el pie Día a día

Récord de enfrentamientos entre Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves

El Thunder ha dominado esta serie basándose en sus últimos cinco enfrentamientos, ganando cuatro de ellos, incluyendo varios por márgenes significativos. La potente ofensiva de Oklahoma City ha acelerado continuamente el ritmo, anotando al menos 114 puntos en cada una de sus victorias sobre Minnesota.

Los Timberwolves demostraron su capacidad de respuesta con una fuerte victoria de 143-101, y si pueden mantener ese nivel de energía y esfuerzo defensivo, tienen la oportunidad de cambiar las cosas. Sin embargo, el Thunder podría una vez más dominar el juego y ganar fácilmente si mantienen su efectividad en el puntaje y presión defensiva.