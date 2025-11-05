Cómo ver el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Thunder llegan al escaparate de NBC Coast 2 Coast del martes buscando mantener su inicio ardiente contra los Clippers.

Los Ángeles llega con un impulso tras su triunfo en la Copa NBA el viernes, sellado por un tiro ganador de partido con sangre fría de Kawhi Leonard que dejó atónitos a los Pelicans. La victoria elevó a los Clippers a 3-2 en la joven temporada, situándose en segundo lugar en el Pacífico.

Por su parte, Oklahoma City ha salido disparado una vez más. Los Thunder están 7-0 por segundo año consecutivo, convirtiéndose en el tercer equipo en la historia de la liga en abrir temporadas consecutivas con siete victorias seguidas. El domingo, tomaron vuelo y desarmaron a Nueva Orleans 137-106, deteniendo completamente el impulso de los Pelicans.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y LA Clippers, además de mucha más información.

Oklahoma City Thunder vs LA Clippers: Fecha y hora de inicio

Los Thunder se enfrentarán a los Clippers en un emocionante partido de la NBA el martes 4 de noviembre de 2025, a las 11:00 pm ET o 8:00 pm PT en el Intuit Dome en Inglewood, California.

Fecha Martes, 4 de noviembre de 2025 Hora de inicio 11:00 pm ET o 8:00 pm PT Estadio Intuit Dome Ubicación Inglewood, California

Cómo ver Oklahoma City Thunder vs LA Clippers por TV y transmisión en vivo en línea

Los fanáticos en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre los Thunder y los Clippers en vivo en Peacock, NBC, y Fubo (en el mercado).

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección como el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar un VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con un VPN.

Novedades del equipo Oklahoma City Thunder vs LA Clippers y jugadores clave

Novedades del equipo Oklahoma City Thunder

Oklahoma City ahora tiene el mejor récord en la liga y sigue siendo el último equipo invicto en pie. Shai Gilgeous-Alexander entregó su sexto juego de más de 30 puntos este año y añadió 7 asistencias para guiar el ataque. Cada otro titular de los Thunder terminó en doble dígito, lo que ayudó a mantener el ritmo y el equilibrio durante toda la noche.

Los campeones reinantes están anotando 122.1 puntos por partido esta temporada mientras lanzan un 46.8 por ciento desde el campo. Ocupan el quinto lugar en la NBA en rebotes con 48.0 por partido y promedian 25.1 asistencias. Defensivamente, OKC sigue siendo disruptivo, recogiendo 10.7 robos y bloqueando 5.3 tiros por juego. El Thunder ganó la serie de la temporada pasada contra los Clippers 4-0 y promedió 114.5 puntos en esos enfrentamientos directos.

Noticias del equipo LA Clippers

Kawhi Leonard impulsó el ataque de los Clippers con 34 puntos. James Harden lo siguió con 24 puntos y 14 asistencias, la cifra más alta del juego. Ivica Zubac logró un doble-doble en la pintura. John Collins aportó 14 puntos desde el banquillo para mantener el flujo ofensivo.

Los Clippers están anotando 111.2 puntos por partido esta temporada mientras lanzan un 49.2 por ciento desde el suelo. Están logrando 42.6 rebotes y repartiendo 24.8 asistencias por encuentro. En el lado defensivo, este grupo es activo y agresivo. Se ubican entre los diez primeros en robos y bloqueos, promediando 10.0 robos y 5.4 rechazos por noche. Vale la pena recordar que los Clippers tuvieron muchas dificultades en este enfrentamiento la temporada pasada. Perdieron los cuatro partidos contra OKC y perdieron esos encuentros por un promedio de 9.8 puntos.

Historial de enfrentamientos entre Oklahoma City Thunder y LA Clippers