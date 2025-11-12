Cómo ver el partido de la NBA entre New York Knicks y Orlando Magic: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los New York Knicks (7-3) buscan mantener su racha caliente mientras reciben a los Orlando Magic (5-6) en el Madison Square Garden el miércoles 12 de noviembre de 2025, con el objetivo de lograr su sexta victoria consecutiva.

Orlando, tras tropezar al inicio de la temporada, ha encontrado silenciosamente su ritmo, ganando cuatro de sus últimos seis partidos. Su último triunfo llegó de manera dramática el lunes, cuando vencieron a Portland con un tiro sobre la bocina en su cancha. Esa victoria llevó a los Magic a un total de 5-6, colocándolos terceros en la División Sureste, a solo dos juegos de los líderes de división, los Miami Heat.

Los Knicks, por su parte, volvieron a la acción el martes por la noche contra Memphis, montados en el impulso de una racha de cinco victorias consecutivas. Al entrar en ese enfrentamiento, Nueva York se encontraba con un récord de 6-3 y lideraba por poco a los Philadelphia 76ers por medio juego en la cima de la clasificación de la División Atlántica. A principios de este mes, los Knicks despacharon fácilmente a Washington, con una victoria en casa de 119-102 en la segunda parte de su único back-to-back de la temporada, un resultado que capturó perfectamente su confianza y cohesión actuales.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre los New York Knicks y Orlando Magic, y mucho más.

New York Knicks vs Orlando Magic: Fecha y hora de inicio

Los Knicks se enfrentarán a los Magic en un emocionante partido de la NBA el miércoles, 12 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET o 4:00 pm PT en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, Nueva York.

Fecha Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET o 4:00 pm PT Estadio Madison Square Garden Ubicación Ciudad de Nueva York, Nueva York

Cómo ver a los New York Knicks vs Orlando Magic en televisión y online en vivo

Los aficionados en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre los Knicks y el Magic en vivo en ESPN y Fubo.

Transmitiendo el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurarla y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo New York Knicks vs Orlando Magic y jugadores clave

Noticias del equipo New York Knicks

En cuanto a Nueva York, los Knicks han encontrado su ritmo ofensivo temprano en la temporada, ocupando el 9º lugar en anotaciones con 120.6 puntos por juego. También son una fuerza en los tableros, ocupando el 7º lugar con 47.7 rebotes por partido, mientras que se sitúan 11º en asistencias con 27.2 por juego. En el aspecto defensivo, el equipo de Tom Thibodeau sigue siendo una de las unidades más duras de la liga, situándose en el 5º lugar en defensa al permitir solo 111.9 puntos por juego.

Jalen Brunson ha sido el motor del ataque de Nueva York, promediando 27.2 puntos y 6.2 asistencias por partido. Karl-Anthony Towns ha sido una presencia dominante en el interior con 20.7 puntos, 12.7 rebotes y 3.1 asistencias, mientras que OG Anunoby (18.2 puntos, 6.2 rebotes) y Mikal Bridges (16 puntos, 4.4 rebotes, 5.2 asistencias) completan un potente quinteto inicial. El elenco de apoyo, que incluye a Josh Hart, Miles McBride, Jordan Clarkson, Tyler Kolek, Landry Shamet, Mitchell Robinson, Guerschon Yabusele y Ariel Hukporti, ofrece a Thibodeau mucha profundidad y versatilidad.

Los Knicks están lanzando un 45.9% desde el campo (21º en la liga) pero compensan más que suficiente con una precisión de largo alcance de élite. Se ubican en el 3er lugar en triples anotados por juego (16.4) y en el 8º lugar en porcentaje de triples (38.3%). En la línea de tiros libres, están entre los mejores de la NBA — 3º en general con un 84.4%. Mitchell Robinson (tobillo) sigue siendo cuestionable para este partido.

Noticias del equipo Orlando Magic

Orlando Magic llega al choque del miércoles en el puesto 18 de la NBA en anotación, promediando 115.9 puntos por juego. Han estado constantes en los rebotes, clasificándose 12º con 45.3 rebotes por partido, aunque su movimiento de balón deja espacio para mejorar, sus 24.3 asistencias por noche los colocan solo en el puesto 25 en la liga. Defensivamente, Orlando se encuentra en la mitad de la tabla en el puesto 14, permitiendo 115.8 puntos por salida.

Paolo Banchero sigue brillando como la opción principal del equipo, liderando con 23.3 puntos, 9.1 rebotes y 4.3 asistencias por partido. Franz Wagner ha sido un buen segundo apoyo, aportando 22 puntos, 6.2 rebotes y 3.7 asistencias por encuentro. Wendell Carter Jr. (12.6 puntos, 7.6 rebotes), Jalen Suggs (12.1 puntos, 3.8 rebotes, 4.4 asistencias) y Desmond Bane (14.9 puntos, 4.4 asistencias) añaden equilibrio a la alineación. Más allá de los cinco principales, Orlando buscará producción del banquillo con Jonathan Isaac, Tyus Jones, Jett Howard, Tristan da Silva (10.9 puntos), Jase Richardson, Goga Bitadze, Noah Penda y Anthony Black (10.7 puntos).

Los Magic están lanzando un sólido 47.2% desde el campo, lo que los coloca en el 14º lugar de la liga, pero siguen siendo uno de los equipos menos prolíficos en triples. Ocupan el 29º lugar en triples convertidos (10.5 por juego) y el 23º en porcentaje (33.3%). Desde la línea, son mediocres en el mejor de los casos, acertando el 78.8% de sus tiros libres (18º en la NBA). Moritz Wagner (rodilla) no se espera que participe en este enfrentamiento.

Récord cara a cara entre New York Knicks y Orlando Magic