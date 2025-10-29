Cómo ver el partido de la NBA entre Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

La belleza y la brutalidad de la NBA comparten la misma verdad, siempre hay otro juego por venir. A veces, el próximo inicio se siente como un salvavidas. Otras veces, es la tormenta que se avecina justo detrás de ti.

Después de finalmente perder uno ante Denver por primera vez desde finales de 2023, Minnesota tiene que reagruparse rápidamente contra un equipo de Los Angeles Lakers golpeado, que estará sin LeBron James y Luka Doncic, este último habiendo iluminado a los Timberwolves con 49 puntos el pasado viernes.

Los Lakers llegan cojeando a este enfrentamiento después de la derrota del lunes 122-108 ante Portland, un juego definido por un juego descuidado y tiros fríos como el hielo. Los Ángeles perdió el balón 25 veces y sufrió un 7 de 27 desde el perímetro. Con esa combinación, la derrota por dos dígitos se sintió casi inevitable.

Mientras tanto, Minnesota no llega precisamente con impulso. A los Timberwolves se les propinó una derrota de 127-114 en su cancha por Denver, desperdiciando una ventaja de ocho puntos al medio tiempo. El tercer cuarto fue un desastre: Minnesota permitió 45 puntos solo en ese período. Denver controló el tablero 46-33, y los Wolves tuvieron problemas desde larga distancia, acertando solo 10 de sus 32 intentos de tres puntos.

Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers: Fecha y hora de inicio

Los T-Wolves se enfrentarán a los Lakers en un emocionante juego de la NBA el miércoles, 29 de octubre de 2025, a las 9:30 pm ET o 6:30 pm PT en el Target Center en Minneapolis, MN.

Fecha Miércoles, 29 de octubre de 2025 Hora de inicio 9:30 pm ET o 6:30 pm PT Estadio Target Center Ubicación Minneapolis, MN



Cómo ver Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers en TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre los Timberwolves y los Lakers en vivo por ESPN (nacional) y Fubo.

Noticias del equipo Minnesota Timberwolves

Jaden McDaniels dio un paso adelante y asumió la carga anotadora para Minnesota el lunes, sumando 25 puntos junto con tres rebotes y cuatro bloqueos en 35 minutos de trabajo. Julius Randle contribuyó con 24 puntos y siete rebotes, mientras que Naz Reid dio a los Wolves una chispa muy necesaria desde el banco, terminando con 18 puntos y siete rebotes propios.

Pero el gran tema para Minnesota es quién no estará en el campo. Anthony Edwards está fuera de juego tras lesionarse el tendón de la corva en la victoria de 114-110 sobre Indiana el domingo. El tiempo estimado de recuperación no es corto, ya que se espera que los Wolves estén sin su piedra angular de la franquicia durante al menos un par de semanas. En su lugar, Mike Conley entró en la alineación titular y ofreció un constante aporte de 10 puntos, cuatro asistencias, tres rebotes, un bloqueo y un robo contra Denver.

Noticias del equipo de Los Angeles Lakers

En cuanto a los Lakers, básicamente han estado funcionando con cinta adhesiva y esperanza. Luka Dončić (dedo) se perdió su segundo partido consecutivo, Gabe Vincent no jugó por un problema de tobillo y Jaxson Hayes estuvo fuera con una distensión del tendón rotuliano. Maxi Kleber sigue fuera por una distensión abdominal y LeBron James continúa trabajando para recuperarse de la ciática sin una fecha de regreso inmediata definida.

Además de eso, Marcus Smart (cuádriceps) no estuvo disponible contra Portland y es dudoso para el encuentro con Minnesota. Incluso con las bajas, los Lakers siguen encontrando puntos desde lugares inesperados. Austin Reaves explotó con 41 puntos frente a los Trail Blazers, justo un día después de que incendiara a Sacramento con 51 en el camino. Mientras tanto, Rui Hachimura, DeAndre Ayton y Dalton Knecht agregaron cada uno 16 puntos para ayudar a completar la ofensiva.

Récord cara a cara entre Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers