Cómo ver el partido de la NBA entre Memphis Grizzlies y Detroit Pistons: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Detroit Pistons se dirigen al FedExForum el lunes para un enfrentamiento con los Memphis Grizzlies. Detroit llega con un récord de 4-2 en la temporada y 1-1 fuera de casa, ocupando el tercer lugar en la División Central. Memphis se encuentra con un récord de 3-3 en general y 2-2 en su cancha, actualmente cuarto en la División Suroeste.

Los Pistons están en una buena racha. Han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y buscan acumular una tercera victoria consecutiva después de vencer a los Mavericks 122-110 el sábado. La ofensiva funcionó, el balón se movió, y Detroit controló el ritmo de principio a fin.

Memphis está yendo en la dirección opuesta. Los Grizzlies han perdido tres de sus últimos cuatro partidos y aún buscan encontrar su ritmo. Intentarán reagruparse rápidamente después de caer ante los Raptors 117–104 en la carretera anoche. El esfuerzo estuvo presente, pero tuvieron dificultades para igualar el poder anotador de Toronto en los momentos clave.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Memphis Grizzlies y Detroit Pistons, además de mucho más.

Memphis Grizzlies vs Detroit Pistons: Fecha y hora de inicio

Los Grizzlies se enfrentarán a los Pistons en un emocionante juego de la NBA el lunes 3 de noviembre de 2025, a las 9:30 pm ET o 6:30 pm PT en el FedExForum en Memphis, Tennessee.

Fecha Lunes, 3 de noviembre de 2025 Hora de inicio 9:30 pm ET o 6:30 pm PT Sede FedExForum Ubicación Memphis, Tennessee

Cómo ver Memphis Grizzlies vs Detroit Pistons en TV y en vivo por internet

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Grizzlies y los Pistons en vivo en SN SE, FDSN SE-MEM y Fubo (dentro del mercado).

Noticias del equipo Memphis Grizzlies vs Detroit Pistons & principales intérpretes

Noticias del equipo Memphis Grizzlies

Jalen Duren brilló en el último partido, anotando 33 puntos y capturando 10 rebotes mientras encestaba 13 de sus 16 intentos de tiro. Cade Cunningham controló el ritmo con 21 puntos, seis rebotes y 18 asistencias impresionantes. Duncan Robinson sumó 18 puntos y Ausar Thompson contribuyó con 15.

Detroit lanzó al 49 por ciento en general y realizó 9 de 24 desde más allá del arco. Estuvieron detrás durante la mayor parte de la noche y tuvieron que luchar arduamente. Su defensa se endureció tarde y cerraron con una racha impresionante de 17–4 en los últimos cuatro minutos para arrebatar la victoria de remontada a Dallas.

Noticias del equipo Detroit Pistons

Para Memphis, Jaren Jackson Jr. lideró la ofensiva con 20 puntos, nueve rebotes y tres asistencias. Santi Aldama aportó 15 desde el banco. Jock Landale anotó 14 y Kentavious Caldwell-Pope terminó con 12.

Los Grizzlies lanzaron al 43 por ciento desde el campo y conectaron 11 de 35 desde lejos. Estuvieron muy parejos con Toronto en una batalla cerrada hasta que el tercer cuarto cambió el juego. Los Raptors comenzaron la mitad con una racha de 8–0, convirtiendo una brecha de seis puntos en un agujero de dos dígitos del que Memphis no pudo salir.

Fue una salida difícil para Jaylen Wells, quien logró 3 de 11 para siete puntos, y Cam Spencer, quien solo logró cuatro puntos con 1 de 7 en tiros.

Récord cara a cara Memphis Grizzlies vs Detroit Pistons