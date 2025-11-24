Cómo ver el partido de la NBA entre Memphis Grizzlies y Denver Nuggets: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Memphis Grizzlies se preparan para recibir a los Denver Nuggets en el esperado partido de la NBA el 24 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT.

Los Nuggets ciertamente tienen la ventaja ofensiva, promediando 123.8 puntos por partido en comparación con los 112.1 de los Grizzlies. Memphis reparte 28.4 asistencias por partido, en comparación con las 29.1 de Denver.

Los Nuggets consiguen 46.1 rebotes, mientras que los Grizzlies no se quedan atrás con 45.9. Memphis tiene una pequeña ventaja, con 4.2 bloqueos por partido frente a los 3.9 de Denver.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets de la NBA, además de mucho más.

Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets: Fecha y hora de inicio

Los Memphis Grizzlies se enfrentarán a los Denver Nuggets en un emocionante partido de la NBA el 24 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el FedExForum en Memphis, Tennessee.

Fecha 24 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET/5:00 pm PT Estadio FedExForum Ubicación Memphis, Tennessee

Cómo ver Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets en TV y transmisión en vivo online

Los aficionados en los EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Memphis Grizzlies y los Denver Nuggets en vivo en:

Servicio de streaming: Fubo

Transmisión del juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Noticias del equipo de Memphis Grizzlies

Zach Edey promedia 9.3 rebotes por partido, con 5.3 en defensa y 4.0 en ataque.

Santi Aldama promedia 13.9 puntos por partido y tiene un 47.9% de efectividad en tiros de campo, con 6.8 rebotes y 2.6 asistencias.

Cedric Coward tiene un 46.8% de efectividad en general, anotando 14.3 puntos, capturando 6.0 rebotes y repartiendo 2.8 asistencias por juego.

Lesiones de Memphis Grizzlies

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Jaren Jackson Jr. Lesión de tobillo Día a día PG, Ja Morant Lesión de pantorrilla Fuera

Noticias del equipo de Denver Nuggets

Nikola Jokic está anotando 30.4 puntos por partido, capturando 13.0 rebotes y tiene una asombrosa efectividad del 62.8% en tiros de campo y 85.6% desde la línea de tiros libres.

Peyton Watson contribuye con un 51.0% de efectividad, 8.7 puntos, 1.5 asistencias y 4.8 rebotes por partido.

Jamal Murray tiene un 47.3% de efectividad en tiros de campo, promediando 22.8 puntos, 6.7 asistencias y 4.7 rebotes por partido.

Lesiones de Denver Nuggets

Jugador Lesión Estado de la lesión SG, Julian Strawther Lesión de espalda Día a día SG, Christian Braun Lesión de tobillo Fuera

Récord cara a cara entre Memphis Grizzlies y Denver Nuggets

Los Denver Nuggets han superado rutinariamente a los Memphis Grizzlies en sus cinco encuentros cara a cara anteriores. Denver ha ganado cuatro de esos juegos, incluyendo su victoria más reciente de 117-109 y 122-110, demostrando su capacidad para anotar bien mientras mantienen el control en finales de partido.

Memphis fue capaz de derrotar a los Nuggets 105-90, demostrando su capacidad para detenerlos cuando su defensa ejecuta bien. Sin embargo, Denver también ha ganado varios juegos por doble dígito, incluyendo 126-111 y 128-103.

Esto muestra que el rendimiento general y el poder ofensivo de los Nuggets pueden, una vez más, causar separación. Memphis necesitará ofrecer una defensa más fuerte y anotar de manera consistente en cada uno de los cuatro cuartos si espera tener un resultado diferente esta vez.