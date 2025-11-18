Cómo ver el partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El juego crucial de la NBA entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz está programado para llevarse a cabo el 18 de noviembre de 2025, a las 10:30 pm ET/7:30 pm PT.

Utah tiene una pequeña ventaja, anotando 118.9 puntos por juego en comparación con los 116.3 de los Lakers. El promedio de Los Angeles de 41.1 rebotes por juego es significativamente menor que los 48.3 del Jazz.

Los Lakers proporcionan 25.6 asistencias por juego, en comparación con las 29.3 de Utah. Los Ángeles promedia 9.6 robos por juego en comparación con los 7.5 de Utah, mientras que el Jazz tiene una pequeña ventaja en bloqueos, con 3.8 por juego frente a los 3.5 de los Lakers.

Los Angeles Lakers vs Utah Jazz: Fecha y hora de inicio

Los Angeles Lakers y Utah Jazz se enfrentarán en un emocionante partido de la NBA el 18 de noviembre de 2025, a las 10:30 pm ET/7:30 pm PT en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

Fecha 18 de noviembre de 2025 Hora de inicio 10:30 pm ET/7:30 pm PT Estadio Crypto.com Arena Ubicación Los Ángeles, California

Cómo ver Los Angeles Lakers vs Utah Jazz en TV y transmisión en línea en vivo

Noticias del equipo Los Angeles Lakers

Luka Doncic está anotando 33.7 puntos por partido mientras lanza un 76.5% desde la línea de tiros libres y un 46.9% desde el campo, junto con 8.9 rebotes.

Deandre Ayton está proporcionando 16.2 puntos, 0.9 asistencias y 8.4 rebotes por partido con un increíble 69.2% de aciertos.

Austin Reaves está lanzando un 48.2% desde el campo y promediando 28.3 puntos, 8.2 asistencias y 5.1 rebotes por juego.

Lesiones de Los Angeles Lakers

Jugador Lesión Estado de la lesión PG, Marcus Smart Enfermedad Día a Día SF, LeBron James Lesión de ciática Fuera

Noticias del equipo Utah Jazz

Lauri Markkanen está lanzando un 88.0% desde la línea de tiros libres y un 47.9% desde el campo mientras promedia 30.6 puntos por partido.

Isaiah Collier está cometiendo 2.4 pérdidas de balón durante 26.2 minutos mientras reparte 7.4 asistencias por juego.

Keyonte George está lanzando un 41.2% desde el campo mientras contribuye con 22.2 puntos, 7.0 asistencias y 3.9 rebotes por partido.

Lesiones de Utah Jazz

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Kyle Anderson Lesión de espalda Día a día PF, Georges Niang Lesión en el pie Fuera

Récord de enfrentamientos directos entre Los Ángeles Lakers y Utah Jazz

Según los últimos cinco enfrentamientos directos, los Lakers tienen una ligera ventaja sobre los Jazz, ganando cuatro de ellos, aunque ambos equipos han producido rutinariamente partidos con alta puntuación.

Las victorias previas de los Lakers, particularmente el ajustado final 105-104 el 2 de diciembre de 2024, demuestran su capacidad para ganar partidos cerrados, mientras que la victoria más reciente de los Jazz por 131-119 el 13 de febrero de 2025 muestra que pueden aumentar el ritmo y abrumar a los Lakers cuando su ofensiva funciona.

Es probable que este próximo juego se convierta en otro duelo ofensivo donde los cambios de impulso y la ejecución al final del juego podrían ser el factor determinante, dada la tendencia de explosiva puntuación y poca lentitud defensiva en ambos lados.