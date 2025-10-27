Cómo ver el partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y Portland Trailblazers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Angeles Lakers (2-1) se enfrentarán a los Portland Trail Blazers (1-2) el lunes 27 de octubre de 2025 en el Crypto.com Arena en lo que promete ser un emocionante enfrentamiento de la Conferencia Oeste.

Como es tradición en Los Ángeles, la misión sigue siendo la misma: campeonato o fracaso. Cualquier cosa que no sea una carrera por el título se considera insuficiente, especialmente para un equipo que cuenta con LeBron James y Luka Doncic, una mezcla de grandeza eterna y brillantez moderna. Sin embargo, incluso con ese dúo de superestrellas, el éxito en el baloncesto nunca descansa solo en dos hombros. El elenco de apoyo aún tiene la clave, y ahí es donde surgen las preguntas para los Lakers.

Desde la llegada de Doncic, el problema evidente ha sido la falta de un verdadero centro para equilibrar su talento para el juego. Entra DeAndre Ayton, un ex número 1 en general encargado de anclar la pintura y aportar el músculo tan necesario en el interior. La esperanza es que jugar junto a LeBron pueda reavivar su pasión y consistencia, algo que ocasionalmente ha flaqueado en las últimas temporadas.

Los Lakers comenzaron la campaña con un tropiezo contra los Golden State Warriors, pero rápidamente encontraron su ritmo, logrando victorias consecutivas, incluyendo una destacada actuación de Doncic en el triunfo sobre los Minnesota Timberwolves.

En cuanto a los Trail Blazers, hay un renovado sentido de optimismo en Rip City. A pesar de no lograr siquiera el play-in el año pasado, el repunte de fin de temporada de Portland, especialmente en defensa, ofreció un vistazo de un equipo más disciplinado y resiliente. La organización hizo un movimiento sentimental pero significativo al dar la bienvenida de nuevo al ícono de la franquicia Damian Lillard, dándole al guardia estrella la oportunidad de cerrar su carrera donde todo comenzó. Hasta ahora esta temporada, los Blazers tienen un récord de 1-2, perdiendo ante Minnesota y Los Angeles Clippers, pero logrando una victoria impresionante sobre los Warriors que mostró su potencial para golpear por encima de su peso.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y Portland Trailblazers, además de mucho más.

Los Angeles Lakers vs Portland Trailblazers: Fecha y hora de inicio

Los Lakers se enfrentarán a los Trailblazers en un emocionante partido de la NBA el lunes 27 de octubre de 2025, a las 10:30 pm ET o 7:30 pm PT en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

Fecha Lunes, 27 de octubre de 2025 Hora de inicio 10:30 pm ET o 7:30 pm PT Lugar Crypto.com Arena Ubicación Los Ángeles, California

Cómo ver Los Angeles Lakers vs Portland Trailblazers en TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Lakers y los Trailblazers en vivo en KUNP, SPECSN y Fubo.

Noticias del equipo Los Angeles Lakers

Desde que Luka Doncic llegó a Los Ángeles, una cosa ha sido evidente, los Lakers todavía carecen de un verdadero pívot capaz de adaptarse a su ritmo único de juego. Por eso la oficina del equipo se arriesgó con DeAndre Ayton, el ex número 1 del draft, esperando que su protección del aro y su físico puedan cubrir esa brecha. El talento es innegable, pero persisten las dudas sobre su motivación. Aún así, hay optimismo de que compartir la cancha con LeBron James, uno de los mejores líderes del juego, podría impulsar un resurgimiento en la consistencia y enfoque de Ayton.

Los Lakers han comenzado la temporada con dos victorias en sus tres primeros partidos. Perdieron el partido inaugural contra los Golden State Warriors, pero rápidamente se recuperaron, venciendo a los Minnesota Timberwolves gracias a una actuación magistral de Doncic. Su último triunfo fue contra los Sacramento Kings, incluso con Doncic ausente por lesiones menores.

En su ausencia, Austin Reaves se destacó, explotando con un máximo de carrera de 51 puntos mientras encestaba 21 de 22 tiros libres. Sin embargo, la falta de profundidad en el banco sigue siendo una espina para Los Ángeles. Confiar mucho en piezas rotacionales como Gabe Vincent y Marcus Smart para obtener una puntuación consistente podría convertirse en un problema durante una larga temporada — aunque con un equipo que cuenta con LeBron y Doncic, incluso una noche ofensiva promedio a menudo puede ser suficiente para obtener resultados en la brutal Conferencia Oeste.

Noticias del equipo Portland Trail Blazers

Mientras tanto, en Portland, los Trail Blazers están tomando un enfoque más sentimental este año. La franquicia dio la bienvenida de nuevo a Damian Lillard, dando a su estrella querida la oportunidad de terminar su carrera donde todo comenzó. Los Blazers han comenzado 1-2, sufriendo derrotas ante Minnesota y Los Angeles Clippers, pero logrando una impresionante victoria sobre los Warriors. Ese récord no es alarmante todavía — el calendario de inicio de temporada ha sido implacable. Aún así, el equipo ha enfrentado turbulencias fuera de la cancha también, con el entrenador en jefe Chauncey Billups arrestado por el FBI en relación con una investigación de apuestas ilegales.

En la cancha, Deni Avdija ha sido un punto brillante, mostrando destellos de su potencial bidireccional, aunque su eficiencia de tiro ha sido inferior. Shaedon Sharpe también está atravesando un tramo difícil, anotando solo el 28.8% de los tiros de campo y un mínimo de carrera del 20.5% desde la línea de tres puntos. Para que Portland se mantenga competitivo en la concurrida Conferencia Oeste, necesitarán que Scoot Henderson tome el mando de la ofensiva y que jóvenes como Donovan Clingan se conviertan en contribuyentes confiables. De lo contrario, corren el riesgo de quedarse atrás en una conferencia donde el margen de error es mínimo.

