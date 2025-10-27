Cómo ver el partido de la NBA entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Bajo las brillantes luces del Área de la Bahía, los Golden State Warriors (2-1) se preparan para recibir a los Memphis Grizzlies en un enfrentamiento de la Conferencia Oeste el lunes por la noche.

Los Grizzlies parecieron un equipo completamente diferente en su último partido, ajustando su defensa para superar a los Indiana Pacers 128-103 el sábado. Fue un cambio drástico para un equipo que había sido castigado con 146 puntos en el juego anterior, prueba de que su defensa puede estar a la altura de las circunstancias cuando está concentrada.

Mientras tanto, los Warriors buscan recuperarse después de su primer traspié de la joven temporada. Cayeron 139-119 en la carretera contra los Portland Trail Blazers, un juego en el que su ofensiva usualmente precisa no pudo mantener el ritmo hacia el final. Se espera que Stephen Curry y compañía salgan disparando mientras intentan reafirmar su dominio en casa.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies, además de mucho más.

Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies: Fecha y hora de inicio

Los Warriors se enfrentarán a los Grizzlies en un emocionante partido de la NBA el lunes, 27 de octubre de 2025, a las 10:00 pm ET o 7:00 pm PT en el Chase Center en San Francisco, California

Fecha Lunes, 27 de octubre de 2025 Hora de inicio 10:00 pm ET o 7:00 pm PT Estadio Chase Center Ubicación San Francisco, California



Cómo ver Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies en TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Warriors y los Grizzlies en vivo en NBCS-BA, FDSSE y Fubo (en el mercado).

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Noticias del equipo Golden State Warriors

Los Golden State Warriors buscan corregir las cosas después de una derrota desordenada ante los Portland Trail Blazers. Golden State perdió 25 balones y lanzó solo un 43.8% desde el campo, aunque estuvieron precisos desde la línea de tres con un 42.1%. Su defensa, sin embargo, no tuvo respuesta para la racha caliente de Portland, ya que los Blazers los quemaron con un 53.8% de tiros en general y un 47.1% desde la línea de tres.

Stephen Curry lideró la carga con 35 puntos, mientras que Jonathan Kuminga sumó 16 puntos y capturó ocho rebotes. Los Warriors no lograron cubrir como favoritos de 2.5 puntos, rompiendo su racha de dos partidos cubriendo la línea de apuesta.

Curry (33.3 PPG) sigue siendo uno de los anotadores más letales de la liga, ubicándose entre los 10 mejores y acumulando 77 puntos en sus últimos dos juegos mientras acertaba el 50% de sus triples en ambos partidos. Jimmy Butler (22 PPG) había sido constante en los primeros dos partidos pero se enfrió con solo 14 puntos en Portland. Kuminga (15.7 PPG, 7.3 RPG) ha sido un punto brillante en los rebotes, lanzando más del 54% en cada uno de los primeros tres juegos del equipo.

La derrota ante los Blazers fue en la carretera, pero los Warriors regresan al Chase Center, donde ya obtuvieron una victoria en tiempo extra 137-131 contra los Denver Nuggets. Sin embargo, echarán de menos al veterano hombre grande Al Horford (dedo del pie), que sigue fuera para el enfrentamiento del lunes.

Novedades del equipo de los Memphis Grizzlies

Los Memphis Grizzlies finalmente mostraron algo de garra en su último partido, concentrándose defensivamente para superar fácilmente a los Indiana Pacers 128-103. Memphis tuvo un sólido 45.4% de tiros de campo y un 38.5% desde el arco, mientras que limitó a Indiana, que solo logró un 40.4% en total y un 35% desde profundo.

La sensación novata Cedric Coward robó el protagonismo, anotando 27 puntos desde el banquillo y encestando seis triples en una actuación destacada. Ja Morant añadió 19 puntos, mientras que Jaren Jackson Jr. contribuyó con 17. Los Grizzlies cubrieron cómodamente el margen de 2 puntos, mejorando a 2-1 contra el número para comenzar la joven temporada.

Morant (22 PPG) lidera un ataque equilibrado de Memphis con cuatro jugadores que promedian cifras dobles. Sin embargo, su capacidad de anotación se ha enfriado últimamente, sumando solo 31 puntos en los últimos dos encuentros mientras lanza un 30% combinado desde el campo. Mientras tanto, Coward (19 PPG) no ha perdido tiempo en causar impresión en su campaña debut, explotando con 27 puntos después de anotar 30 combinados en sus primeras dos apariciones.

Jackson Jr. (18 PPG) sigue aportando eficiencia, encestando más del 50% de sus tiros en cada juego, aunque las pérdidas de balón y los problemas de faltas han sido espinas en su costado. El enfrentamiento del martes marca el primer viaje por carretera del año para Memphis, después de haber tenido un récord de 22-19 fuera de casa la temporada pasada.

Los Grizzlies estarán sin el pívot Zach Edey, fuera por un mes, mientras que el alero Brandon Clarke (rodilla) sigue fuera para el tramo inicial de la temporada.

Récord cara a cara entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies