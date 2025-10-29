Cómo ver el partido de la NBA entre Denver Nuggets y New Orleans Pelicans: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los New Orleans Pelicans (0-3) buscarán poner fin a sus problemas al comienzo de la temporada cuando visiten a los Denver Nuggets (2-1) el miércoles por la noche en el Ball Arena. New Orleans comenzó la campaña con mucho optimismo, pero las cosas no han salido según lo planeado ya que han tropezado desde el principio con tres derrotas consecutivas.

Los Pelicans fueron superados completamente en una derrota de 122-90 ante Boston la última vez y ahora estarán desesperados por entrar en la columna de victorias por primera vez esta temporada. Denver, por otro lado, ha encontrado rápidamente su ritmo después de un comienzo inestable.

Después de un revés en la apertura de la temporada contra Golden State, los Nuggets se han recuperado bien con victorias consecutivas sobre Phoenix y Minnesota. Después de una convincente victoria de 127-114 contra los Timberwolves, Denver buscará seguir adelante y extender su racha de victorias a tres cuando tomen el campo el miércoles.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre los Denver Nuggets y los New Orleans Pelicans, además de mucho más.

Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans: Fecha y hora de inicio

Los Nuggets se enfrentarán a los Pelicans en un emocionante partido de la NBA el miércoles 29 de octubre de 2025 a las 9:00 pm ET o 6:00 pm PT en el Ball Arena en Denver, Colorado.

Fecha Miércoles, 29 de octubre de 2025 Hora de inicio 9:00 pm ET o 6:00 pm PT Estadio Ball Arena Ubicación Denver, Colorado

Cómo ver Nuggets vs Pelicans en TV y transmisión en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Raptors y los Rockets en vivo por SCHN, TSN y Fubo (dentro del mercado).

Transmitiendo el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar un VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con un VPN.

Noticias del equipo Denver Nuggets

Para Denver, Jamal Murray ha comenzado la temporada en gran forma, promediando 30.3 puntos por partido, mientras que Nikola Jokić sigue siendo confiable, registrando 20.0 puntos, 15.3 rebotes y 11.7 asistencias por partido, ya acumulando múltiples triples-dobles. La explosión de 43 puntos de Murray contra Minnesota fue un recordatorio de lo peligrosa que puede ser la ofensiva de los Nuggets cuando está en ritmo. Como equipo, Denver ha sido muy eficiente, con un 52.5% de acierto en tiros de campo y un promedio de 31.5 asistencias por partido. Jonas Valančiūnas ha añadido valiosa profundidad en el interior, contribuyendo con 10.0 puntos y 5.0 rebotes desde el banquillo. Con su equilibrio de dominio interior, precisión en los tiros y control constante del juego, los Nuggets se han mostrado como contendientes en sus primeras tres presentaciones.

Noticias del equipo New Orleans Pelicans

La ausencia de Zion Williamson ha dejado un vacío notable para los Pelicans, particularmente en la pintura y en los tableros, donde promedian 46 rebotes por partido. Trey Murphy III y Jordan Poole han asumido la mayor parte de la carga ofensiva, combinándose para 37.5 puntos por noche. Poole ha sido sólido desde más allá del arco, acertando el 37.5% de sus intentos de triples, mientras que Murphy sigue extendiendo las defensas con su versatilidad en el ala. El novato Derik Queen ha mostrado destellos con promedios de 9.0 puntos, 5.5 rebotes y 1.5 bloqueos, pero New Orleans aún lucha por establecer una presencia interior confiable sin Williamson anclando la pintura. Para mantenerse competitivos, los Pelicans necesitarán limitar las pérdidas de balón y generar oportunidades de anotación más eficientes.

Récord cara a cara entre Denver Nuggets y New Orleans Pelicans