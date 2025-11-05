Cómo ver el partido de la NBA entre Denver Nuggets y Miami Heat: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Denver Nuggets (4-2) buscan extender su racha de victorias en casa a cuatro juegos mientras reciben a los Miami Heat (4-3) el miércoles por la noche en el Ball Arena.

Miami entra con un récord de 4–3 en la temporada y 2–3 fuera de casa después de una ajustada victoria por 120–119 sobre los Clippers. Este encuentro marca la cuarta parada en el exigente viaje por la Conferencia Oeste de los Heat, donde han logrado una victoria en tres salidas. Tras perder ante los Spurs y los Lakers, Miami encontró su ritmo contra los Clippers para cerrar la etapa de Los Ángeles en una nota alta.

Denver, por su parte, se encuentra con un récord de 4–2 en general y permanece invicto en casa (3–0) después de superar a Sacramento 130–124. Por primera vez en años, la oficina de los Nuggets tuvo una temporada baja productiva, reforzando la plantilla alrededor de Nikola Jokić con profundidad de calidad. Las nuevas incorporaciones han aliviado la carga de trabajo sobre su pieza central MVP mientras le brindan a Denver una unidad secundaria más confiable, algo que ha sido una debilidad evidente en temporadas recientes.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de los Denver Nuggets contra Miami Heat, además de mucho más.

Denver Nuggets vs Miami Heat: Fecha y hora de inicio

Los Nuggets se enfrentarán a los Heat en un emocionante juego de la NBA el miércoles 5 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET o 4:00 pm PT en el Ball Arena en Denver, Colorado.

Fecha Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET o 4:00 pm PT Sede Ball Arena Ubicación Denver, Colorado

Cómo ver Denver Nuggets vs Miami Heat en TV y transmitir en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Denver Nuggets y el Miami Heat en vivo en FDSN SU, ALT, KTVD, KUSA, Fubo (dentro del mercado).

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Denver Nuggets

La ofensiva de Denver ha sido igual de letal, promediando 124.0 puntos por juego con un 51.8% de aciertos en tiros de campo. Jamal Murray lidera la carga con 26.0 puntos y 5.4 asistencias por juego, mientras que el actual MVP Nikola Jokić continúa con su brillantez en todas las áreas aportando 20.4 puntos, 14.4 rebotes y 10.8 asistencias por salida. Aaron Gordon ha sumado unos sólidos 19.8 puntos y 5.4 rebotes, y Tim Hardaway Jr. contribuye con 11.2 puntos con un 46% de acierto en tiros de campo.

Los Nuggets promedian 46.8 rebotes y 29.2 asistencias por juego, cometiendo solo 14 pérdidas. Su ritmo ofensivo y el movimiento desinteresado del balón, que fluye principalmente a través de Jokić, han mantenido a los oponentes desconcertados. Christian Braun también ha proporcionado un impulso desde la banca, promediando 11 puntos y aportando alta energía en defensa. Denver permanece invicto en el Ball Arena, donde han promediado 128 puntos por juego en tres victorias en casa.

Noticias del equipo Miami Heat

Por otro lado, Miami ha estado iluminando el marcador últimamente, promediando 124.5 puntos por juego mientras lanza un impresionante 49.6% desde el campo y un 38.6% desde más allá del arco. Bam Adebayo continúa anclando la ofensiva con 22.0 puntos, 9.0 rebotes y 3.2 asistencias por noche. Norman Powell ha sido un rayo desde que se unió a la alineación, registrando un mejor promedio de equipo de 24.0 puntos en sus primeros tres juegos. El novato Jaime Jaquez Jr. ha impresionado con 18.7 puntos y 6.8 rebotes por juego, mientras que Andrew Wiggins contribuye con 16.2 puntos como una presencia constante en el ala.

Como equipo, los Heat están acumulando 45.7 rebotes y repartiendo 29.5 asistencias por partido, aunque las pérdidas de balón siguen siendo un problema con 15 por juego. Davion Mitchell ha destacado en un papel de creación, promediando 9.0 puntos y 7.5 asistencias, la cifra más alta del equipo. Con Tyler Herro, Terry Rozier y Kasparas Jakucionis fuera de juego, Miami depende mucho de Mitchell, Powell y Jaquez para impulsar la ofensiva. Los Heat han superado los 115 puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos y están buscando reforzar la defensa mientras continúa su gira por la Costa Oeste.

Récord cara a cara entre Denver Nuggets y Miami Heat