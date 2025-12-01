Cómo ver el partido de la NBA entre Denver Nuggets y Dallas Mavericks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Denver Nuggets están listos para recibir a los Dallas Mavericks para comenzar el partido de alto voltaje de la NBA el 1 de diciembre de 2025, a las 9:00 pm ET/6:00 pm PT.

Los Mavericks anotan 110.2 puntos por partido, mientras que los Nuggets anotan 124.8. Además, Denver tiene más rebotes por partido que Dallas (45.7 frente a 44.8) y más asistencias (29.5 frente a 24) que los Mavericks.

Dallas, por otro lado, presume de 8.5 robos por partido, más que los 7 de Denver, y 6 bloqueos por partido, comparado con los 3.9 de Denver.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Denver Nuggets y Dallas Mavericks.

Denver Nuggets vs Dallas Mavericks: Fecha y hora de inicio

Los Denver Nuggets se enfrentarán a los Dallas Mavericks en un emocionante partido de la NBA el 1 de diciembre de 2025, a las 9:00 pm ET/6:00 pm PT en el Ball Arena en Denver, Colorado.

Fecha 1 de diciembre de 2025 Hora de inicio 9:00 pm ET/6:00 pm PT Estadio Ball Arena Ubicación Denver, Colorado

Cómo ver Denver Nuggets vs Dallas Mavericks en TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Denver Nuggets y los Dallas Mavericks en vivo en:

Servicio de transmisión: Fubo

Transmitiendo el juego con una VPN

Noticias del equipo de los Denver Nuggets

Tim Hardaway Jr. tiene un porcentaje de acierto del 45.5 por ciento y promedia 11.9 puntos, 1.3 asistencias y 1.9 rebotes por partido.

Jamal Murray lanza con un porcentaje efectivo del 48.6 por ciento mientras promedia 24.0 puntos, 6.6 asistencias y 4.5 rebotes por partido.

Cameron Johnson tiene un acierto del 47.3 por ciento desde el campo mientras contribuye con 11.2 puntos, 2.2 asistencias y 3.4 rebotes.

Lesiones de los Denver Nuggets

Jugador Lesión Estado de la lesión SG, Christian Braun Lesión de tobillo Fuera PF, Aaron Gordon Lesión de muslo Fuera

Noticias del equipo de los Dallas Mavericks

D'Angelo Russell promedia 21.4 minutos por juego, con un promedio de 4.8 asistencias y 2.4 pérdidas de balón.

Klay Thompson tiene un acierto del 36.8 por ciento desde el campo y promedia 10.9 puntos, 1.5 asistencias y 2.4 rebotes por partido.

Cooper Flagg tiene un acierto del 46.2 por ciento y promedia 16.7 puntos, 3.5 asistencias y 6.6 rebotes por partido.

Lesiones de los Dallas Mavericks

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Anthony Davis Lesión en la pantorrilla Día a día C, Daniel Gafford Lesión de tobillo Día a día

Récord de enfrentamientos directos entre Denver Nuggets y Dallas Mavericks

Basado en los últimos cinco enfrentamientos directos entre los Denver Nuggets y los Dallas Mavericks, este próximo juego tiene el potencial de ser otro concurso intenso, con ambos equipos demostrando su capacidad para prevalecer en juegos cerrados.

Denver ha demostrado su capacidad para controlar el juego en ambos extremos al ganar tres de los últimos cinco juegos, incluyendo victorias decisivas consecutivas en enero de 2025 por marcadores de 118-99 y 112-101. Sin embargo, Dallas también ha demostrado ser resistente, ganando juegos cerrados con puntuaciones de 123-120 el 23 de noviembre de 2024 y 107-105 el 18 de marzo de 2024.

Estos equipos pueden estar igualados bajo presión, como lo demuestra la victoria de Denver por 122-120 el 11 de noviembre de 2024, que se decidió en las últimas posesiones. Este juego nuevamente podría decidirse en la ejecución tardía en el cuarto trimestre, estableciendo el ambiente para una conclusión disputada y emocionante, ya que algunos juegos se han decidido por unos pocos puntos.