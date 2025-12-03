Cómo ver el partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Miami Heat: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El emocionante partido de la NBA entre los Dallas Mavericks y el Miami Heat está programado para el 3 de diciembre de 2025, a las 8:30 pm ET/5:30 pm PT.

El Heat está anotando 124.3 puntos por partido en comparación con los 111.1 puntos de Dallas. Miami tiene un promedio de 46.2 rebotes por juego, mientras que los Mavericks registran 44.7 rebotes. Los Mavericks tienen 8.3 robos por juego, pero el Heat distribuye 30.3 asistencias por juego frente a las 24.5 asistencias de Dallas.

Dallas tiene un promedio de 5.9 bloqueos por juego, mientras que Miami tiene un promedio de 4.6 bloqueos. Miami genera 14.5 pérdidas de balón por juego en comparación con las 15.9 de Dallas.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre los Dallas Mavericks y el Miami Heat, y mucho más.

Dallas Mavericks vs Miami Heat: Fecha y horario de inicio

Los Dallas Mavericks se enfrentarán a los Miami Heat en un emocionante partido de la NBA el 3 de diciembre de 2025, a las 8:30 pm ET/5:30 pm PT en el American Airlines Center en Dallas, Texas.

Fecha 3 de diciembre de 2025 Hora de inicio 8:30 pm ET/5:30 pm PT Recinto American Airlines Center Ubicación Dallas, Texas

Cómo ver Dallas Mavericks vs Miami Heat en TV y transmisión en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Dallas Mavericks y los Miami Heat en vivo en:

Canal de TV: NBA TV

NBA TV Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Dallas Mavericks

Anthony Davis anota 21.1 puntos por juego en promedio, captura 9.9 rebotes y tiene un porcentaje de tiros libres de 75.0 por ciento y 53.7 por ciento en tiros de campo.

Caleb Martin tiene un porcentaje de tiros de 24.2% mientras promedia 1.3 puntos, 0.9 asistencias y 1.7 rebotes por juego.

Cooper Flagg tiene un porcentaje de tiros de 46.6% y promedia 17.0 puntos, 3.4 asistencias y 6.6 rebotes por juego.

Lesiones de los Dallas Mavericks

Jugador L esión E stado de la lesión C, Dereck Lively II Lesión en el pie Fuera PF, P.J. Washington Lesión en el tobillo Fuera

Noticias del equipo Miami Heat

Norman Powell está lanzando un 88.3 por ciento desde la línea de tiros libres y un 50.9 por ciento desde el campo mientras anota 25.0 puntos por partido.

Kel'el Ware promedia 10.6 rebotes por partido, con 3.2 rebotes ofensivos y 7.4 defensivos.

Davion Mitchell está generando 7.8 asistencias por partido mientras comete 1.5 pérdidas durante 30.2 minutos.

Lesiones de Miami Heat

Jugador Lesión Estado de la Lesión SG, Pelle Larsson Lesión en el pie Día a Día SF, Keshad Johnson Lesión en la cabeza Fuera

Registro de enfrentamientos Dallas Mavericks y Miami Heat

Los Dallas Mavericks y los Miami Heat se han enfrentado en cinco partidos recientes; Dallas ha ganado tres de ellos, mientras que Miami ha ganado el más reciente. El encuentro anterior el 25 de noviembre de 2025 terminó con una ajustada victoria de los Heat por 106-102, demostrando que pueden cerrar partidos apretados bajo presión.

Dallas ganó 118-113 el 14 de febrero de 2025. También ganaron partidos consecutivos en 2024, incluyendo una contundente victoria por 111-92 el 11 de abril y una victoria por 114-108 el 8 de marzo. El mejor rendimiento ofensivo de Miami ocurrió el 25 de noviembre de 2024, cuando ganaron 123-118, demostrando su capacidad para anotar muchos puntos cuando su ritmo funciona.

Basado en estos resultados, el próximo enfrentamiento podría ir en cualquier dirección, con Miami queriendo mantener su impulso y Dallas buscando recuperar el control y duplicar su éxito pasado.