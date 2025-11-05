Cómo ver el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Philadelphia 76ers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Después de sufrir su primera derrota de la temporada, los Chicago Bulls regresan a su cancha el martes buscando reagruparse contra un equipo de los Philadelphia 76ers bien versado en recuperarse de la adversidad.

La temporada pasada, Chicago terminó con un registro total de 39-43, incluyendo un 28-24 contra rivales de la Conferencia Este. Los Bulls anotaron 117.8 puntos por partido, disparando un 47.0% desde el campo y 36.7% desde la distancia, mostrando un enfoque ofensivo equilibrado.

Mientras tanto, Philadelphia soportó una difícil campaña 2024-25, con un registro total de 24-58 y 15-37 en juegos de conferencia. A pesar de las dificultades, los 76ers encontraron producción en transición y desde sus reservas, promediando 18.7 puntos por pérdidas de balón, 13.1 puntos de segunda oportunidad y 31.1 puntos desde el banquillo por juego.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de NBA entre Chicago Bulls y Philadelphia 76ers, además de mucho más.

Chicago Bulls vs Philadelphia 76ers: Fecha y hora de inicio

Los Bulls se enfrentarán a los 76ers en un emocionante partido de NBA el martes 4 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el United Center en Chicago, Illinois.

Fecha Martes, 4 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Estadio United Center Ubicación Chicago, Illinois

Cómo ver Chicago Bulls vs Philadelphia 76ers en TV y transmitir en línea

Los aficionados en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Chicago Bulls y los Philadelphia 76ers en vivo por NBC Sports Philadelphia Plus, Peacock, Fubo (en el mercado).

Noticias del equipo Chicago Bulls

Josh Giddey registró un triple-doble con 23 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias, Nikola Vučević contribuyó con 17 puntos, 14 rebotes y cuatro asistencias, mientras que Tre Jones terminó con 15 puntos y cinco asistencias. Los Bulls lanzaron un respetable 48% desde el campo y 17 de 40 desde más allá del arco, pero su defensa no pudo mantenerse a la altura. Después de mantenerse cerca durante la primera mitad, la resistencia de Chicago se desvaneció en el tercer cuarto, cediendo 37 puntos y quedando atrás por hasta 25 puntos antes de que el juego se les escapara completamente de las manos.

Noticias del equipo Philadelphia 76ers

Por otro lado, Kelly Oubre Jr. encabezó el ataque con 29 puntos en un eficiente 12 de 21 en tiros, mientras que Tyrese Maxey contribuyó con 26 puntos, seis rebotes y siete asistencias en otro esfuerzo integral. Quentin Grimes tuvo una actuación destacada con 22 puntos y 13 asistencias, y VJ Edgecombe agregó 16 puntos desde el banquillo. Los 76ers estuvieron en sintonía ofensivamente, lanzando un 52% desde el suelo y 15 de 40 en triples, explotando con 73 puntos en la primera mitad para construir una ventaja de 18 puntos al descanso. Mantuvieron el pie en el acelerador al final, cerrando la noche con 39 puntos en el período final para sellar una contundente victoria por abultamiento.

