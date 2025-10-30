Cómo ver el partido de la NBA entre Charlotte Hornets y Orlando Magic: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Orlando Magic y el Charlotte Hornets abren la jornada de la NBA del jueves con un enfrentamiento de la División Sureste en el Spectrum Center.

El Magic (1-4) todavía está tratando de encontrar su equilibrio al inicio de la temporada, especialmente en el aspecto defensivo. Orlando ha tenido problemas en ambos de sus partidos como visitante hasta ahora, y el viaje del miércoles a Detroit no ayudó. El Magic fue superado con creces después del medio tiempo, siendo derrotado 135-116 en un partido que destacó sus problemas con la cobertura perimetral y los ajustes en la segunda mitad.

Charlotte (2-2), mientras tanto, espera que esta sea la temporada en la que finalmente pongan fin a su sequía de playoffs tras nueve fallos consecutivos. El poder ofensivo ciertamente está ahí. Los Hornets actualmente se sitúan en primer lugar en la NBA en eficiencia ofensiva, con un promedio de 128.3 puntos por partido. Sin embargo, cuidar el balón sigue siendo un problema. El martes en Miami, Charlotte entregó 18 balones y pagó el precio con una derrota de 144-117.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de los Charlotte Hornets contra el Orlando Magic, además de mucho más.

Charlotte Hornets vs Orlando Magic: Fecha y hora de inicio

Los Hornets se enfrentarán a los Magic en un emocionante partido de la NBA el jueves 30 de octubre de 2025, a las 7:00 pm ET o 4:00 pm PT en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte.

Fecha Jueves, 30 de octubre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET o 4:00 pm PT Estadio Spectrum Center Ubicación Charlotte, Carolina del Norte

Cómo ver Charlotte Hornets vs Orlando Magic en TV y en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Hornets y los Magic en vivo en FDSN FL, FDSN SE-CHA y Fubo.

Noticias del equipo Charlotte Hornets

Los Charlotte Hornets han estado anotando puntos rápidamente, promediando 128.3 puntos mientras aciertan el 49.3% de sus tiros. La defensa, sin embargo, sigue siendo opcional en Charlotte — han concedido 124.8 puntos con un 47.8% de aciertos en los tiros.

LaMelo Ball ha demostrado ser una estrella de franquicia, con 26.3 puntos y 9.5 asistencias, orquestando la ofensiva con estilo. Miles Bridges aporta 18.8 puntos y 7 rebotes, brindando fisicalidad y versatilidad en el ataque. Collin Sexton ha sido una opción confiable como tercer anotador, y el novato Kon Knueppel está comenzando a encontrar su papel como facilitador.

Los Hornets han sido letales desde el triple, acertando el 41% de sus intentos, y están capturando 47 rebotes por noche. ¿El punto débil? Los oponentes están lanzando un 39.2% desde el perímetro — una señal de alerta contra un equipo que le gusta jugar rápido y suelto.

Noticias del equipo Orlando Magic

Los Orlando Magic entran en este partido promediando 114 puntos por juego mientras lanzan un 46.7% desde el campo, pero también han estado recibiendo puntos en el otro extremo, permitiendo 122.6 puntos con un 48.6% de aciertos en los tiros.

Paolo Banchero ha sido el motor ofensivo, promediando 22.8 puntos y asumiendo algunas funciones de creación de juego, mientras que Franz Wagner le sigue de cerca con 22.5 puntos y 5.3 rebotes por noche.

Desmond Bane también ha brindado un constante impulso anotador, y Jalen Suggs sigue luchando en los tableros con 4.3 rebotes por juego. Orlando aún no ha encontrado su ritmo a distancia, lanzando solo un 31.2% desde el perímetro, y el 73.2% en la línea no ha ayudado. Los Magic están reboteando bien, capturando 46 por noche, pero defender el triple sigue siendo un problema, permitiendo a los oponentes lanzar un 36.5% desde más allá del arco.

