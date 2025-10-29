Cómo ver el partido de la NBA entre Boston Celtics y Cleveland Cavaliers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Cleveland Cavaliers (3-1) se dirigen al TD Garden el miércoles 29 de octubre, manteniendo el impulso de una racha de tres victorias consecutivas, y buscarán continuar con ese momento contra un equipo de Boston Celtics (1-3) que intenta encontrar su ritmo.

Cleveland viene de una contundente victoria 116-95 sobre los Detroit Pistons, donde tomaron el control temprano y nunca aflojaron su agarre. Una ventaja de 63-41 al descanso marcó el tono, y los Cavs navegaron el resto del camino — su 13.ª victoria en los últimos 14 encuentros contra Detroit. Donovan Mitchell y Darius Garland han contribuido a impulsar una ofensiva que promedia 119 puntos por partido mientras que la defensa mantiene a los oponentes en 112.8.

Boston finalmente rompió con su primera victoria de la temporada, arrasando a los New Orleans Pelicans 122-90. Después de llevar una ventaja de 11 puntos al descanso, los Celtics explotaron en el cuarto cuarto, superando a los Pelicans 53-12 para cerrar el partido. Esa victoria fue un reinicio muy necesario para un equipo que redefine su identidad sobre la marcha. Jayson Tatum y Jaylen Brown encabezaron un equipo que promedia 111.5 puntos mientras permite 107.8.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Boston Celtics y Cleveland Cavaliers, además de mucho más.

Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers: Fecha y hora de inicio

Los Celtics se enfrentarán a los Cavaliers en un emocionante partido de la NBA el miércoles, 29 de octubre de 2025, a las 7:00 pm ET o 4:00 pm PT en el TD Garden en Boston, Massachusetts.

Fecha Miércoles, 29 de octubre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET o 4:00 pm PT Estadio TD Garden Ubicación Boston, Massachusetts



Cómo ver Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers en TV y transmitir en vivo online

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Celtics y los Cavaliers en vivo por ESPN (nacional), NBCS-BOS, FDSOH y Fubo.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Boston Celtics

Anfernee Simons iluminó el juego, liderando a Boston con 25 puntos mientras encestaba seis triples, marcando el tono para una noche ofensiva fluida. Payton Pritchard siguió con 18 puntos y ocho asistencias, orquestando el ataque con aplomo. Desde el banco, Luka Garza aportó 16 valiosos puntos, mientras que Jaylen Brown y Josh Minott añadieron 15 cada uno para mantener el equilibrio en la puntuación.

Los Celtics dictaron el ritmo de principio a fin, anotando tiros con un 48.4% de efectividad y encestando lo suficiente desde más allá del arco para mantener a Nueva Orleans persiguiendo. Más importante aún, asfixiaron defensivamente a los Pelicans, limitándolos a solo un 33.3% en tiros generales y 25% desde larga distancia. Boston también dominó en los rebotes, ganando la batalla 54-35. La actuación sirvió como un fuerte recordatorio: cuando este equipo está concentrado, son uno de los conjuntos más pulidos y peligrosos de la Conferencia Este.

Noticias del equipo Cleveland Cavaliers

Por el lado de Cleveland, Donovan Mitchell fue indiscutiblemente la estrella del espectáculo, incendiando a Detroit con 35 puntos en un ultra-efectivo 13 de 18 en los tiros. Jarrett Allen añadió 20 puntos constantes y siete tableros en el interior, mientras que Evan Mobley completó una noche bien equilibrada con 15 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias.

Cleveland lanzó un 45.9% frente al 37.9% de Detroit, y aunque ambos equipos terminaron con 48 rebotes, los Cavaliers crearon separación al presionar el ritmo, sumando 19 puntos de contragolpe mientras permitían solo 10. Con 3-1 y situándose cerca de la cima tanto de la División Central como de la clasificación de la Conferencia Este, la mezcla de anotación interior, poderío en el perímetro y mordida defensiva de Cleveland sigue convirtiéndolos en una de las unidades más fuertes en ambos lados de la cancha de la liga.

Récord cara a cara Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers