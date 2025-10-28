Cómo ver el Juego 4 de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Juego 4 de la Serie Mundial continúa en Los Ángeles, y si el Juego 3 fue un indicio, este enfrentamiento tiene mucho más drama en puerta.

El maratón del lunes por la noche fue emocionante: el impulso osciló de un lado a otro como un péndulo. Los Dodgers anotaron, los Jays respondieron. Toronto tomó el control, Shohei Ohtani tuvo algo que decir.

Durante siete entradas fue un caos, luego durante casi once más fue una partida de ajedrez de lanzadores. Finalmente, Freddie Freeman se presentó en la parte baja de la 18ª y lanzó un cuadrangular que decidió el juego poniendo fin a uno de los juegos de postemporada más largos en la memoria reciente de la Serie Mundial. La serie se queda en LA para los Juegos 4 y 5, y la tensión no va a ninguna parte.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, además de mucho más.

Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Fecha y Hora del Primer Lanzamiento

Los Los Angeles Dodgers se enfrentarán a los Toronto Blue Jays en un emocionante Juego 4 de la Serie Mundial el martes, 28 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California.

Fecha Martes, 28 de octubre de 2025 Hora del Primer Lanzamiento 8:00 pm ET/5:00 pm PT Estadio Dodger Stadium Ubicación Los Ángeles, California

Noticias del equipo Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays

Noticias del equipo Los Angeles Dodgers

Mientras tanto, los Dodgers están experimentando un auge. Su victoria por 6–5 en el Juego 3 no fue solo sobre resiliencia; se trató de poder estelar. Shohei Ohtani fue el mundo entero del béisbol envuelto en un solo jugador, conectando dos jonrones y remolcando tres carreras. No es una sorpresa: Los Ángeles terminó segundo en MLB en jonrones esta temporada y se ubicó tercero en porcentaje de embasado.

El promedio de Ohtani de .282 y sus cincuenta y cinco jonrones en la temporada regular hablan por sí mismos. ¿Y el desafío para Toronto? Ohtani no solo está bateando esta noche, sino que también está lanzando. Con un ERA de 2.87 y un WHIP de 1.04, controla el juego en ambos lados de la pelota, convirtiéndolo en uno de los jugadores más peligrosamente únicos que la Serie Mundial haya visto.

Informe de lesiones de Los Angeles Dodgers

Jugador Posición Lesión Estado de la lesión Michael Kopech RP Inflamación de rodilla derecha Fuera, lista de lesionados por 15 días Kirby Yates RP Distensión de isquiotibial derecho Fuera, lista de lesionados por 15 días

Noticias del equipo Toronto Blue Jays

Los Blue Jays traen una de las alineaciones más consistentes del béisbol al próximo enfrentamiento. Durante la temporada regular, Toronto lideró toda la liga con un promedio de bateo de equipo de .265, se ubicó segundo en porcentaje de embasado (.331) y estuvo entre los tres primeros en dobles. Golpean líneas, trabajan los turnos al bate y no necesitan el jonrón para hacer daño. Incluso en la dura derrota por una carrera en el Juego 3, acumularon 15 hits.

Alejandro Kirk conectó un jonrón, y Vladimir Guerrero Jr. encontró maneras de embasarse varias veces—prueba de que los bates están muy vivos. En el montículo, Toronto le entrega la bola a Shane Bieber, quien tiene una efectividad de 3.57 y un WHIP afilado de 1.02 en la temporada regular. Si puede mantener la bola dentro del campo—algo con lo que el personal de los Jays ha tenido dificultades en ocasiones—tendrán una verdadera oportunidad de cambiar el impulso a su favor.

Reporte de lesiones de Toronto Blue Jays

Jugador Posición Lesión Estado de la lesión Jose Berrios SP Inflamación en el codo Fuera, Lista de Lesionados 15 Días Yimi García RP Lesión en el tobillo izquierdo Fuera, Lista de Lesionados 60 Días

Lanzadores proyectados de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

Fecha Los Angeles Dodgers Toronto Blue Jays 24 de octubre Blake Snell Trey Yesavage 25 de octubre Yoshinobu Yamamoto Kevin Gausman 27 de octubre Tyler Glasnow Max Scherzer 28 de octubre Shohei Ohtani Shane Bieber 29 de octubre Pendiente Pendiente 31 de octubre Pendiente Pendiente 1 de noviembre Pendiente Pendiente

Registro de enfrentamientos directos entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays