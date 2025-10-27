Cómo ver el Juego 3 de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Angeles Dodgers se enfrentará a Toronto Blue Jays para comenzar el juego de alta tensión del Juego 3 de la Serie Mundial el 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT. La serie terminó 1-1 ya que Los Angeles Dodgers vencieron a Toronto Blue Jays 5-1 en el Juego 2.
Los Dodgers están en segundo lugar con 5.09 carreras por juego, y los Blue Jays están en cuarto lugar con un promedio de 4.93.
Toronto tiene un promedio de bateo de .265 y un porcentaje de embasado de 333, los cuales lideran la liga.
Los Dodgers, por otro lado, ocupan el segundo lugar con un porcentaje de slugging de .441, mientras que los Blue Jays ocupan el séptimo lugar con un .427.
Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de MLB de Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays, además de mucho más.
Cómo ver Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays en TV y transmisión en vivo en línea
Canal de TV nacional: FOX
Servicio de streaming: Fubo
Para ver toda la temporada de la MLB, Fubo y DirecTV Stream son los dos mejores servicios de streaming para los fanáticos del béisbol. Ambos cuentan con MLB.tv para acceder a juegos fuera del mercado y también puedes consultar nuestra tabla a continuación para obtener información sobre redes deportivas regionales y dónde encontrarlas.
|Equipo
|Red Local
|Proveedores de Streaming
|Arizona Diamondbacks
|DBACKS.tv
|Fubo, DirecTV Stream
|Atlanta Braves
|FanDuel Sorts Network South
|Fubo, DirecTV Stream
|Baltimore Orioles
|Mid-Atlantic Sports Network
|Fubo, DirecTV Stream
|Boston Red Sox
|New England Sports Network
|Fubo, DirecTV Stream, NESN 360
|Chicago Cubs
|Marquee Sports Network
|Fubo, DirecTV Stream
|Chicago White Sox
|NBC Sports Chicago
|Fubo, DirecTV Stream
|Cincinnati Reds
|FanDuel Sports Network Ohio
|Fubo, DirecTV Stream
|Cleveland Guardians
|FanDuel Sports Network Great Lakes
|Fubo, DirecTV Stream
|Colorado Rockies
|ROCKIES.tv
|DirecTV Stream
|Detroit Tigers
|FanDuel Sorts Network Detroit
|Fubo, DirecTV Stream, FanDuel+
|Houston Astros
|Space City Home Network
|Fubo, DirecTV Stream
|Kansas City Royals
|FanDuel Sports Network Kansas City
|Fubo, DirecTV Stream, FanDuel+
|Los Angeles Angels
|FanDuel Sports Network West
|Fubo, DirecTV Stream
|Los Angeles Dodgers
|SportsNet Los Angeles
|DirecTV Stream
|Miami Marlins
|FanDuel Sports Network Florida
|Fubo, DirecTV Stream, FanDuel+
|Milwaukee Brewers
|FanDuel Sports Network Wisconsin
|Fubo, DirecTV Stream, FanDuel+
|Minnesota Twins
|FanDuel Sports Network North
|Fubo, DirecTV Stream
|New York Mets
|SportsNet New York
|Fubo, DirecTV Stream
|New York Yankees
|YES Network
|Fubo, DirecTV Stream
|Oakland Athletics
|NBC Sports California
|Fubo, DirecTV Stream
|Philadelphia Phillies
|NBC Sports Philadelphia
|Fubo
|Pittsburgh Pirates
|SportsNet Pittsburgh
|Fubo, DirecTV Stream
|San Diego Padres
|Padres.TV
|Fubo, DirecTV Stream
|San Francisco Giants
|NBC Sports Bay Area
|Fubo, DirecTV Stream
|Seattle Mariners
|ROOT Sports
|Fubo, DirecTV Stream
|St Louis Cardinals
|FanDuel Sports Network Midwest
|Fubo, DirecTV Stream
|Tampa Bay Rays
|FanDuel Sports Network Sun
|Fubo, DirecTV Stream, FanDuel+
|Texas Rangers
|FanDuel Sports Network Southwest
|Fubo, DirecTV Stream
|Toronto Blue Jays
|Sportnet (Canadá)
|No disponible
|Washington Nationals
|Mid-Atlantic Sports Network
|Fubo, DirecTV Stream
Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Fecha y Hora del Primer Lanzamiento
Los Los Angeles Dodgers se enfrentarán a los Toronto Blue Jays en un emocionante Juego 3 de la Serie Mundial el 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California.
|Fecha
|27 de octubre de 2025
|Hora del Primer Lanzamiento
|8:00 pm ET/5:00 pm PT
|Estadio
|Dodger Stadium
|Ubicación
|Los Ángeles, California
Ver el juego en streaming con una VPN
¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.
Cuando se trata de ver deportes en directo mientras estás fuera del estado, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.
Noticias de los equipos Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays
Noticias del equipo Los Angeles Dodgers
Shohei Ohtani tiene 102 carreras impulsadas, 55 jonrones y un promedio de bateo de .282.
Yoshinobu Yamamoto tiene 12 victorias y 8 derrotas con una efectividad de 2.49 hasta ahora esta temporada.
El porcentaje de embasado de Freddie Freeman es .367, su porcentaje de slugging es .502, y su promedio es .295.
Informe de lesiones de Los Angeles Dodgers
|Jugador
|Posición
|Lesión
|Estado de la lesión
|Michael Kopech
|RP
|Inflamación de la rodilla derecha
|Fuera, IL de 15 días
|Kirby Yates
|RP
|Distensión en el isquiotibial derecho
|Fuera, IL de 15 días
Noticias del equipo de Toronto Blue Jays
Esta temporada, George Springer tiene 84 carreras impulsadas, 32 jonrones, y un promedio de bateo de .309.
El porcentaje de slugging de Bo Bichette es .483, su porcentaje de embasado es .357, y su porcentaje de bateo es .311.
El récord de Eric Lauer ha sido de 9 victorias, 2 derrotas, y una efectividad de 3.18.
Informe de lesiones de Toronto Blue Jays
|Jugador
|Posición
|Lesión
|Estado de la lesión
|Jose Berrios
|SP
|Inflamación del codo
|Fuera, IL de 15 días
|Yimi García
|RP
|Lesión en el tobillo izquierdo
|Fuera, IL de 60 días
Pitchers abridores proyectados de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays
|Fecha
|Los Angeles Dodgers
|Toronto Blue Jays
|24 de octubre
|Blake Snell
|Trey Yesavage
|25 de octubre
|Yoshinobu Yamamoto
|Kevin Gausman
|27 de octubre
|Tyler Glasnow
|Max Scherzer
|28 de octubre
|Shohei Ohtani
|Shane Bieber
|29 de octubre
|Por confirmar
|Por confirmar
|31 de octubre
|Por confirmar
|Por confirmar
|1 de noviembre
|Por confirmar
|Por confirmar
Récord cara a cara de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays
La rivalidad entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays ha sido muy reñida, con ambos equipos intercambiando fuertes actuaciones en sus últimos cinco encuentros directos. Los Dodgers han demostrado su capacidad de dominar los juegos con un pitcheo efectivo y un bateo oportuno, ganando tres de sus últimos cinco partidos, incluidas las recientes victorias del 10 de agosto (9-1) y el 26 de octubre (5-1).
Sin embargo, los Blue Jays han demostrado su capacidad de responder con fuerza, ganando contundentemente el 25 de octubre (11-4) y el 11 de agosto (5-4) gracias a su potente ofensiva.
Según la tendencia, el impulso es crucial en esta rivalidad porque los bates de un equipo tienden a tomar el control cuando se calientan. Los Blue Jays intentarán usar su poder al bate para nivelar la serie de la temporada, mientras que los Dodgers podrían confiar en su profundidad de pitcheo y consistencia de cara al próximo juego.
|Fecha
|Resultados
|26 de oct., 2025
|Dodgers 5-1 Blue Jays
|25 de oct., 2025
|Blue Jays 11-4 Dodgers
|11 de ago., 2025
|Blue Jays 5-4 Dodgers
|10 de ago., 2025
|Dodgers 9-1 Blue Jays
|09 de ago., 2025
|Dodgers 5-1 Blue Jays