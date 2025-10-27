Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
World Series - Los Angeles Dodgers v Toronto Blue Jays - Game TwoGetty Images Sport
Cómo ver el Juego 3 de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo ver el partido de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, así como la hora del primer lanzamiento y noticias del equipo.

Los Angeles Dodgers se enfrentará a Toronto Blue Jays para comenzar el juego de alta tensión del Juego 3 de la Serie Mundial el 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT. La serie terminó 1-1 ya que Los Angeles Dodgers vencieron a Toronto Blue Jays 5-1 en el Juego 2.

Los Dodgers están en segundo lugar con 5.09 carreras por juego, y los Blue Jays están en cuarto lugar con un promedio de 4.93.

Toronto tiene un promedio de bateo de .265 y un porcentaje de embasado de 333, los cuales lideran la liga.

Los Dodgers, por otro lado, ocupan el segundo lugar con un porcentaje de slugging de .441, mientras que los Blue Jays ocupan el séptimo lugar con un .427.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de MLB de Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays, además de mucho más.

Cómo ver Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays en TV y transmisión en vivo en línea

Canal de TV nacional: FOX

Servicio de streaming: Fubo

Para ver toda la temporada de la MLB, Fubo y DirecTV Stream son los dos mejores servicios de streaming para los fanáticos del béisbol. Ambos cuentan con MLB.tv para acceder a juegos fuera del mercado y también puedes consultar nuestra tabla a continuación para obtener información sobre redes deportivas regionales y dónde encontrarlas.

EquipoRed LocalProveedores de Streaming
Arizona DiamondbacksDBACKS.tvFubo, DirecTV Stream
Atlanta BravesFanDuel Sorts Network SouthFubo, DirecTV Stream
Baltimore OriolesMid-Atlantic Sports NetworkFubo, DirecTV Stream
Boston Red SoxNew England Sports NetworkFubo, DirecTV Stream, NESN 360
Chicago CubsMarquee Sports NetworkFubo, DirecTV Stream
Chicago White SoxNBC Sports ChicagoFubo, DirecTV Stream
Cincinnati RedsFanDuel Sports Network OhioFubo, DirecTV Stream
Cleveland GuardiansFanDuel Sports Network Great LakesFubo, DirecTV Stream
Colorado RockiesROCKIES.tvDirecTV Stream
Detroit TigersFanDuel Sorts Network DetroitFubo, DirecTV Stream, FanDuel+
Houston AstrosSpace City Home NetworkFubo, DirecTV Stream
Kansas City RoyalsFanDuel Sports Network Kansas CityFubo, DirecTV Stream, FanDuel+
Los Angeles AngelsFanDuel Sports Network WestFubo, DirecTV Stream
Los Angeles DodgersSportsNet Los AngelesDirecTV Stream
Miami MarlinsFanDuel Sports Network FloridaFubo, DirecTV Stream, FanDuel+
Milwaukee BrewersFanDuel Sports Network WisconsinFubo, DirecTV Stream, FanDuel+
Minnesota TwinsFanDuel Sports Network NorthFubo, DirecTV Stream
New York MetsSportsNet New YorkFubo, DirecTV Stream
New York YankeesYES NetworkFubo, DirecTV Stream
Oakland AthleticsNBC Sports CaliforniaFubo, DirecTV Stream
Philadelphia PhilliesNBC Sports PhiladelphiaFubo
Pittsburgh PiratesSportsNet PittsburghFubo, DirecTV Stream
San Diego PadresPadres.TVFubo, DirecTV Stream
San Francisco GiantsNBC Sports Bay AreaFubo, DirecTV Stream
Seattle MarinersROOT SportsFubo, DirecTV Stream
St Louis CardinalsFanDuel Sports Network MidwestFubo, DirecTV Stream
Tampa Bay RaysFanDuel Sports Network SunFubo, DirecTV Stream, FanDuel+
Texas RangersFanDuel Sports Network SouthwestFubo, DirecTV Stream
Toronto Blue JaysSportnet (Canadá)No disponible
Washington NationalsMid-Atlantic Sports NetworkFubo, DirecTV Stream

Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Fecha y Hora del Primer Lanzamiento

Los Los Angeles Dodgers se enfrentarán a los Toronto Blue Jays en un emocionante Juego 3 de la Serie Mundial el 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California.

Fecha27 de octubre de 2025
Hora del Primer Lanzamiento8:00 pm ET/5:00 pm PT
EstadioDodger Stadium
UbicaciónLos Ángeles, California

Ver el juego en streaming con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de ver deportes en directo mientras estás fuera del estado, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Noticias de los equipos Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays

Noticias del equipo Los Angeles Dodgers

Shohei Ohtani tiene 102 carreras impulsadas, 55 jonrones y un promedio de bateo de .282.

Yoshinobu Yamamoto tiene 12 victorias y 8 derrotas con una efectividad de 2.49 hasta ahora esta temporada.

El porcentaje de embasado de Freddie Freeman es .367, su porcentaje de slugging es .502, y su promedio es .295.

Informe de lesiones de Los Angeles Dodgers

JugadorPosiciónLesiónEstado de la lesión
Michael KopechRPInflamación de la rodilla derechaFuera, IL de 15 días
Kirby YatesRPDistensión en el isquiotibial derechoFuera, IL de 15 días

Noticias del equipo de Toronto Blue Jays

Esta temporada, George Springer tiene 84 carreras impulsadas, 32 jonrones, y un promedio de bateo de .309.

El porcentaje de slugging de Bo Bichette es .483, su porcentaje de embasado es .357, y su porcentaje de bateo es .311.

El récord de Eric Lauer ha sido de 9 victorias, 2 derrotas, y una efectividad de 3.18.

Informe de lesiones de Toronto Blue Jays

JugadorPosiciónLesiónEstado de la lesión
Jose BerriosSPInflamación del codoFuera, IL de 15 días
Yimi GarcíaRPLesión en el tobillo izquierdoFuera, IL de 60 días

Pitchers abridores proyectados de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

FechaLos Angeles DodgersToronto Blue Jays
24 de octubreBlake SnellTrey Yesavage
25 de octubreYoshinobu YamamotoKevin Gausman
27 de octubreTyler GlasnowMax Scherzer
28 de octubreShohei OhtaniShane Bieber
29 de octubrePor confirmarPor confirmar
31 de octubrePor confirmarPor confirmar
1 de noviembrePor confirmarPor confirmar

Récord cara a cara de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

La rivalidad entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays ha sido muy reñida, con ambos equipos intercambiando fuertes actuaciones en sus últimos cinco encuentros directos. Los Dodgers han demostrado su capacidad de dominar los juegos con un pitcheo efectivo y un bateo oportuno, ganando tres de sus últimos cinco partidos, incluidas las recientes victorias del 10 de agosto (9-1) y el 26 de octubre (5-1).

Sin embargo, los Blue Jays han demostrado su capacidad de responder con fuerza, ganando contundentemente el 25 de octubre (11-4) y el 11 de agosto (5-4) gracias a su potente ofensiva.

Según la tendencia, el impulso es crucial en esta rivalidad porque los bates de un equipo tienden a tomar el control cuando se calientan. Los Blue Jays intentarán usar su poder al bate para nivelar la serie de la temporada, mientras que los Dodgers podrían confiar en su profundidad de pitcheo y consistencia de cara al próximo juego.

FechaResultados
26 de oct., 2025Dodgers 5-1 Blue Jays
25 de oct., 2025Blue Jays 11-4 Dodgers
11 de ago., 2025Blue Jays 5-4 Dodgers
10 de ago., 2025Dodgers 9-1 Blue Jays
09 de ago., 2025Dodgers 5-1 Blue Jays
