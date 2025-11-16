Cómo ver el Final 8 de la Copa Davis 2025: fechas, calendario, canales de TV, streaming y más

El foco del tenis sigue brillando en Italia. Recién llegada de Turín después de albergar una vez más las Finales ATP, la atención ahora se traslada a Bolonia, que se prepara para ser el escenario de los Final 8 de la Copa Davis a partir del 18 de noviembre. Con ocho de las mejores naciones de tenis del mundo listas para competir en el Bologna Fiere, nos esperan seis días emocionantes en la impresionante ciudad del norte. Aquí te contamos cómo puedes ver toda la acción en vivo.

El interés por el tenis ha aumentado en Italia en los últimos tiempos gracias a las sensacionales victorias en Grand Slam de Jannik Sinner y el dominio del país a nivel internacional. El equipo masculino de los Azzurri se proclamó campeón de la Copa Davis tanto en 2023 como en 2024 en Málaga, y el equipo femenino italiano igualó esos logros al defender con éxito su título de la Copa BJK este septiembre.

Ahora el equipo masculino busca lograr un histórico trío de victorias en trofeos frente a una entusiasta multitud en Bolonia. Ninguna nación ha ganado tres Copas Davis consecutivas desde que Estados Unidos consiguió cinco seguidas a principios de los años 70. EE.UU. lidera la tabla histórica de honores de la Copa Davis con 32 victorias desde que la competencia se lanzó por primera vez en 1900, pero las estrellas y rayas no han levantado el trofeo durante casi 20 años, mientras que los equipos europeos han dominado últimamente. Esto parece ser el caso nuevamente este año, con solo un equipo no europeo, Argentina, permaneciendo en la lucha por la gloria del tenis mundial.

La decisión de Jannik Sinner de perderse la fiesta de Bolonia, para obtener una semana extra de preparación antes de la campaña de 2026, no habrá ayudado a las esperanzas de los anfitriones de lograr un triplete, sin embargo. La sensación italiana, que ha aparecido en las últimas cinco finales de Grand Slam, jugó un papel clave en los triunfos de la Copa Davis de Italia de 2023 y 2024. Sinner puede estar ausente, pero otros tres estrellas del top 10 están listos para desempeñar papeles protagónicos. Carlos Alcaraz (España), Alexander Zverev (Alemania) y Lorenzo Musetti (Italia).

No querrás perderte la gran fiesta del tenis en Bolonia. A continuación, GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para los Final 8 de la Copa Davis, incluidos detalles del calendario y formato y cómo puedes ver o transmitir en vivo la acción diaria.

¿Cuándo es el Final 8 de la Copa Davis?

Los Final 8 de la Copa Davis se llevarán a cabo en Bolonia, Italia, desde el martes 18 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre. La semana se divide de la siguiente manera:

Ronda Fecha Cuartos de final 18-20 de noviembre Semifinales 21-22 de noviembre Final 23 de noviembre

Los Final 8 de la Copa Davis se llevarán a cabo en el Super Tennis Arena, en Bologna Fiere. El Bologna Fiere es el hogar del equipo de baloncesto Lega Basket Serie A y EuroLeague, Virtus Bologna. El Super Tennis Arena está ubicado dentro del Centro de Exposiciones BolognaFiere, que es uno de los principales lugares del mundo para ferias comerciales y eventos.

🇺🇸 Cómo ver el Final 8 de la Copa Davis en EE.UU.

En los Estados Unidos, los Final 8 de la Copa Davis se transmiten en vivo por el Tennis Channel. La emisora extendió su asociación de larga data con tanto la Copa Davis como la Billie Jean King (BJK) Cup. Según el acuerdo, sigue siendo el hogar exclusivo en EE.UU. para ambos torneos a través de su canal lineal, aplicación y tennischannel.com, continuando una relación que comenzó en 2009.

El Tennis Channel está incluido en el plan 'Sports' de Fubo. Fubo ofrece múltiples planes de suscripción, incluyendo el nuevo 'Fubo Sports', que cuesta $45.99 para el primer mes y luego $55.99 por mes para los meses siguientes. Está optimizado y enfocado en deportes con más de 28 canales, incluyendo el Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, y redes locales como ABC, CBS y Fox. Otros planes de Fubo incluyen el paquete base 'Pro' (alrededor de $85/mes), el de nivel superior 'Elite' (alrededor de $95/mes) y también hay un paquete 'Latino', que ofrece canales de deportes y entretenimiento en español. Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días para nuevos suscriptores en todos sus planes.

🛜 Cómo ver el Final 8 de la Copa Davis desde cualquier lugar con una VPN

Si la Final 8 de la Copa Davis está disponible para ver en vivo en tu área o si estás viajando, puedes usar una VPN para sintonizar la acción desde donde estés. Una VPN crea una conexión segura que te permite sortear restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Recomendamos ExpressVPN si no estás seguro de qué VPN elegir, pero también puedes consultar nuestra guía detallada de VPN para determinar cuál es la mejor para ti.

¿Cuál es el formato y calendario del Final 8 de la Copa Davis?

Ocho naciones competirán en una competencia de eliminación directa en Bolonia con los cuartos de final, semifinales y la final jugándose en la ciudad italiana del 18 al 23 de noviembre. El año pasado, los campeones (y anfitriones) Italia están acompañados por otros siete clasificados que avanzaron a esta etapa a través de los clasificatorios que se llevaron a cabo a lo largo de 2025.

Las eliminatorias de la Final 8 de la Copa Davis se juegan al mejor de tres partidos, con dos partidos individuales seguidos de un encuentro de dobles decisivo si es necesario.

Calendario del Final 8 de la Copa Davis

Fecha Hora (CET) Partido Mar 18 Nov 4pm Cuartos de Final: Francia vs Bélgica Mié 19 Nov 4pm Cuartos de Final: Italia vs Austria Jue 20 Nov 10am Cuartos de Final: España vs Chequia 5pm Cuartos de Final: Argentina vs Alemania Vie 21 Nov 4pm Semifinal: FRA o BEL vs ITA o AUS Sáb 22 Nov 12pm Semifinal: ESP o CHE vs ARG o ALE Dom 23 Nov 3pm Final: Por determinar

¿Quién está jugando el Final 8 de la Copa Davis?

Los siguientes ocho países (y jugadores) competirán por honores en la Copa Davis en Bolonia:

Italia

Mejor desempeño en la Copa Davis: Ganadores (1976, 2023, 2024)

Ganadores (1976, 2023, 2024) Capitán: Filippo Volandri

Jugadores

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Flavio Cobolli

Lorenzo Musetti

Andrea Vavassori

Argentina

Mejor desempeño en la Copa Davis: Ganadores (2016)

Ganadores (2016) Capitán: Javier Frana

Jugadores

Francisco Cerundolo

Francisco Comesana

Tomas Etcheverry

Horacio Zeballos

Andres Molteni

Austria

Mejor desempeño en la Copa Davis: Semifinales (1990)

Semifinales (1990) Capitán: Jurgen Melzer

Jugadores

Filip Misolic

Jurij Rodionov

Lukas Neumayer

Alexander Erler

Lucas Miedler

España

Mejor desempeño en la Copa Davis: Ganadores (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019)

Ganadores (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019) Capitán: David Ferrer

Jugadores

Carlos Alcaraz

Jaume Munar

Pedro Martinez

Marcel Granollers

Pablo Carreño

Alemania

Mejor desempeño en la Copa Davis: Ganadores (1988, 1989, 1993)

Ganadores (1988, 1989, 1993) Capitán: Michael Kohlmann

Jugadores

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Putz

Chequia

Mejor desempeño en la Copa Davis: Ganadores (1980, 2012, 2013)

Ganadores (1980, 2012, 2013) Capitán: Tomas Berdych

Jugadores

Vit Kopriva

Jiri Lehecka

Tomas Machac

Jakub Mensik

Adam Pavlasek

Francia

Mejor actuación en la Copa Davis: Ganadores (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001, 2017)

Ganadores (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001, 2017) Capitán: Paul-Henri Mathieu

Jugadores