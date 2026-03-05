Cómo ver el Seis Naciones 2026: retransmisiones en directo, canales de televisión, calendario, resultados y mucho más

El Campeonato Seis Naciones 2026 comenzará pronto, en febrero. Es el inicio de un periodo de auténtica felicidad para los aficionados al rugby, con cinco emocionantes rondas de partidos concentradas en solo siete semanas. Este campeonato, con 142 años de historia, reaviva cada año viejas rivalidades y sigue siendo uno de los torneos más populares del calendario de rugby.

El Seis Naciones es el sucesor del Campeonato de las Naciones Británicas, cuya primera edición se celebró en 1883 entre equipos de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Fue la primera competición internacional de rugby. El torneo pasó a llamarse Campeonato de las Cinco Naciones en 1910 con la incorporación de Francia. En 2000 se amplió aún más con la incorporación de Italia, y se convirtió en el Campeonato Seis Naciones que conocemos y amamos hoy en día.

Inglaterra puede encabezar tanto la tabla de ganadores absolutos como la del Seis Naciones, pero solo ha reinado una vez (2020) en los últimos siete años. Es Irlanda la que ha sido la fuerza dominante en los últimos tiempos. Tras haberse coronado campeona del Seis Naciones en 2023 y 2024, la Green Machine aspira a hacer historia y convertirse en la primera nación en ganar tres veces consecutivas como ganadora absoluta.

Gales sufrió la ignominia de quedar último en la clasificación del Seis Naciones de 2024 y 2025, y los aficionados galeses esperan que el equipo de Jac Morgan pueda finalmente dar un giro a la situación. Sin embargo, habrían deseado un comienzo más fácil en el Seis Naciones de 2026, ya que viajan al estadio Allanze para su primer partido contra sus rivales locales, Inglaterra.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial que necesitas antes del inicio del Seis Naciones 2026, incluyendo el calendario completo y cómo ver y retransmitir todos los partidos en directo.

¿Cuándo se celebra el Seis Naciones 2026?

Getty Images

El Seis Naciones 2026 se celebra este año desde el jueves 5 de enero hasta el sábado 14 de marzo, con 15 partidos que se disputarán a lo largo de cinco fines de semana. Hay tres partidos por ronda, y todos los equipos juegan en cada una de ellas.

El torneo se juega en formato de liga, en el que todos los equipos se enfrentan entre sí. El equipo que ocupe el primer puesto de la tabla al final de la competición gana el Seis Naciones. Se consigue el Grand Slam si un equipo gana los cinco partidos del torneo, como hizo Irlanda en 2023.

¿Qué ha pasado hasta ahora?

El Seis Naciones 2026 se encuentra actualmente en su recta final, y ha sido un torneo de extremos. Nos acercamos a la cuarta ronda, con Francia como una fuerza imparable, mientras que otros gigantes se están recuperando de resultados sorprendentes.

Con Antoine Dupont de vuelta en el brazalete de capitán, Francia ha estado impecable. Derrotaron a Irlanda (36-14) y Gales (54-12) antes de enfrentarse a Italia. Actualmente tienen cuatro puntos de ventaja y parecen los favoritos para asegurarse el Grand Slam en la última ronda contra Inglaterra.

La mayor sorpresa del torneo se produjo en la tercera jornada, en la que Irlanda logró una histórica victoria por 42-21 sobre Inglaterra en Twickenham. Fue la peor derrota de Inglaterra en casa ante Irlanda, lo que llevó a Steve Borthwick a realizar nueve cambios en su equipo para el próximo viaje a Roma.

Italia comenzó el torneo con una impresionante victoria por 18-15 sobre Escocia bajo la lluvia en Roma. Desde entonces, Escocia ha remontado de forma notable, venciendo a Inglaterra en la Calcutta Cup y superando a Gales para situarse en segunda posición de la tabla.

Gales lleva actualmente una devastadora racha de 14 derrotas consecutivas en el Seis Naciones. Bajo un nuevo liderazgo, le ha costado encontrar el ritmo, aunque la semana pasada estuvo a tres puntos de ganar a Escocia.

🌍 Cómo ver el Seis Naciones en todo el mundo

En muchas partes del mundo, se puede ver el Seis Naciones de forma gratuita. Esto se debe a que el Seis Naciones goza de un estatus protegido en los países en los que se juega, lo que significa que se retransmite en abierto por las cadenas públicas. Por el momento no está claro si seguirá siendo así en un futuro próximo, pero para el Seis Naciones de 2026 todavía se dispone de una amplia cobertura gratuita.

País Transmisión en red 🇬🇧 Reino Unido BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 Irlanda RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 Francia France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 Italia Sky Sport / TV8 🇺🇸 Estados Unidos NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Australia Stan Sport 🇳🇿 Nueva Zelanda Sky Sport NZ 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport

🛜 Cómo ver el Seis Naciones con una VPN

Si los partidos del Seis Naciones no se pueden ver en directo en tu zona o si estás de viaje, puedes utilizar una VPN para sintonizar la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura para eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Si no estás seguro de qué VPN elegir, te recomendamos ExpressVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada sobre VPN para determinar cuál es la mejor para ti.

Calendario del Seis Naciones 2026