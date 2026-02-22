Cómo ver el partido de hoy entre los San Jose Earthquakes y el Sporting Kansas City de la Major League Soccer: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí es donde puedes encontrar retransmisiones en directo en inglés del partido entre los San Jose Earthquakes y el Sporting Kansas City, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y encriptada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del partido entre San José Earthquakes y Sporting Kansas City

Major League Soccer - Major League Soccer PayPal Park

El partido de hoy entre San José Earthquakes y Sporting Kansas City comenzará el 22 de febrero de 2026 a las 03:30.

Previa del partido y noticias del equipo

Vuelve la temporada de la MLS, que arranca en el PayPal Park con un partido inaugural de alto riesgo. Tanto el San José Earthquakes como el Sporting Kansas City están desesperados por pasar página tras un decepcionante 2025, en el que ninguno de los dos equipos logró clasificarse para los playoffs.

El San José cuenta con la incorporación del internacional alemán Timo Werner para reforzar la profundidad de su plantilla. Aunque el club aún está a la espera de su plena integración, se espera que sea la pieza clave de un ataque que perdió a estrellas como Cristian Espinoza y Josef Martínez en la pretemporada.

El Sporting Kansas se ha centrado en reforzar una defensa que encajó 70 goles la temporada pasada. El veterano portero John Pulskamp sigue siendo un punto fuerte, pero la presión recae sobre la nueva zaga para que le proporcione más protección.

Noticias del equipo y plantillas

San Jose Earthquakes contra Sporting Kansas City alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager B. Arena Alineación probable Suplentes Manager R. Wicky

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el partido entre San José Earthquakes y Sporting Kansas City

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense). Borra la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comienza a ver la transmisión: Ve al sitio web y la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: