La temporada 2026 de la MLS ya está aquí oficialmente, y no querrás perderte el enfrentamiento entre los Portland Timbers y los Columbus Crew. Para la temporada 2026, la Major League Soccer ha dado un gran giro: ahora todos los partidos están incluidos en la suscripción estándar de Apple TV sin coste adicional, lo que elimina la necesidad de adquirir un pase de temporada de la MLS por separado.

Cómo verlos en cualquier lugar con una VPN

Si viajas al extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN le permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente su ubicación a un país donde se retransmita el partido, puede eludir las restricciones de bloqueo y ver a su equipo favorito en directo.

Hora de inicio del Portland Timbers vs Columbus Crew

Major League Soccer - Major League Soccer Providence Park

El inicio de la temporada 2026 de la MLS en Providence Park supone el enfrentamiento entre dos franquicias históricas que entran en una nueva etapa decisiva. Los, dirigidos por el entrenador Phil Neville en su tercera temporada, buscan superar sus consecutivas eliminaciones tempranas en los playoffs con una plantilla renovada que cuenta con fichajes de renombre como. Sin embargo, deben afrontar el inicio de la campaña sin(que se recupera de una operación de hombro) y sin el liderazgo de pilares que han abandonado el equipo, como Maxime Crépeau y Dario Župarić. Por su parte, elllega a la Ciudad de las Rosas bajo la dirección del nuevo entrenador, que toma el relevo de Wilfried Nancy. El Crew está pasando a una eratras la retirada del legendario capitán, apoyándose en una nueva «evolución» táctica y en un trío de jugadores franquicia formado por Diego Rossi, Dániel Gazdag y Wessam Abou Ali para aguar la fiesta del centenario del estadio de Portland.

El partido de hoy entre Portland Timbers y Columbus Crew comenzará el 22 de febrero de 2026 a las 03:30.

Noticias y alineaciones de los equipos

Portland Timbers contra Columbus Crew alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Neville Alineación probable Suplentes Manager Henrik Rydström

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

El Providence Park verá dos alineaciones radicalmente diferentes a las de la última vez que se enfrentaron estos equipos, ya que ambos clubes están atravesando importantes transiciones fuera de temporada. El entrenador del Portland Timbers, Phil Neville, comienza su tercer año al frente del equipo sin varios de sus pilares históricos; el club ha prescindido recientemente del delantero estrella Jonathan Rodríguez y ha visto cómo se marchaban el portero Maxime Crépeau y el defensa Dario Župarić. Los Timbers también se verán mermados por una oleada de bajas al comienzo de la temporada, entre las que se encuentran David Da Costa (recuperándose de una operación de hombro), Zac McGraw (lesión de espalda) y Omir Fernández (lesión de pie), mientras que Juan Mosquera cumple una suspensión acumulada. Esto abre la puerta a debutantes de renombre como el centrocampista Cole Bassett y el defensa Brandon Bye, que se incorporarán inmediatamente al once inicial.

El Columbus Crew entra en una nueva era bajo la dirección del entrenador Henrik Rydström, que toma el relevo tras la marcha de Wilfried Nancy. La noticia más importante para el Crew es la ausencia del legendario capitán Darlington Nagbe, que se retiró al final de la temporada pasada, dejando un vacío de liderazgo que ahora llena el nuevo capitán Sean Zawadzki. Para reforzar el centro del campo, el Crew causó sensación pocos días antes del inicio de la temporada al fichar al excentrocampista del Barcelona y del Everton André Gomes, que llegaba libre de contrato. Aunque aún está por ver si Gomes estará en condiciones de jugar desde el principio, el ataque del Crew sigue siendo letal con Diego Rossi, Dániel Gazdag y Wessam Abou Ali, todos ellos en plena forma y listos para liderar la delantera en este inicio de la temporada 2026.

Forma

Historial de enfrentamientos

El historial entre estos dos equipos se inclina a favor del Portland Timbers, que tiene una ventaja histórica de 7 victorias, 3 derrotas y 4 empates contra el Crew. La historia reciente ha continuado esta tendencia, ya que Portland permanece invicto en sus últimos cinco encuentros (3 victorias y 2 empates). Su último enfrentamiento, en abril de 2024, fue un emocionante partido que terminó en empate a 2 en el Lower.com Field, mientras que en su último choque en el Providence Park, en julio de 2023, los Timbers se impusieron por 3-2.

Quizás el capítulo más emblemático de este enfrentamiento siga siendo la final de la MLS Cup de 2015, en la que Portland se aseguró su primer campeonato con una victoria por 2-1 en Columbus. Aunque ambas plantillas han sufrido cambios importantes desde aquella noche histórica, e incluso desde su empate del año pasado, los Timbers han demostrado ser un rompecabezas difícil de resolver para el Crew, especialmente en el ensordecedor ambiente de la Ciudad de las Rosas.

Clasificación

Guía paso a paso para ver el Portland Timbers vs Columbus Crew hoy

Descargar e instalar: Regístrese en un servicio VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido. Borrar la caché: a veces, el navegador conserva su ubicación anterior. Borre las cookies o actualice el navegador para asegurarse de que el cambio surta efecto. Comienza a ver la retransmisión: Ve al sitio web y a la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en la pantalla grande.