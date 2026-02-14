El Real Madrid está decidido a hacerse con el primer puesto de La Liga con una victoria contundente sobre la Real Sociedad, lo que supondría una presión directa sobre su acérrimo rival, el FC Barcelona.

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del Real Madrid contra la Real Sociedad, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Hora de inicio del Real Madrid vs Real Sociedad

Primera División - Primera División Estadio Bernabeu

El Real Madrid y la Real Sociedad darán el saque inicial el 14 de febrero de 2026 a las 20:00 GMT y a las 15:00 EST.

Previa del partido

El Real Madrid se encuentra en su mejor momento en La Liga, tras haber ganado sus últimos seis partidos en la máxima categoría del fútbol español, incluida la reciente victoria por 2-0 sobre el Valencia. Actualmente en segunda posición en La Liga, los blancos ascenderán a lo más alto de la clasificación si vencen al Real Sociedad, ya que el actual líder, el FC Barcelona, se enfrentará al Girona el lunes.

Getty Images

Por su parte, la Real Sociedad lleva siete partidos sin conocer la derrota en La Liga y buscará su segunda victoria consecutiva sobre el Madrid. Los blanquiazules también reforzarán sus opciones de quedar entre los seis primeros si consiguen la victoria en el Estadio Santiago Bernabéu.

Lesiones, estadísticas clave

Getty Images

El Real Madrid afronta su crucial partido de Liga contra la Real Sociedad con una plantilla mermada, ya que no podrá contar con los jugadores clave Éder Militão, Jude Bellingham y Rodrygo debido a problemas en los isquiotibiales, aunque Vinícius Júnior regresa tras cumplir su sanción y se espera que Kylian Mbappé pueda jugar tras recuperarse de una reciente lesión de rodilla.

Por su parte, la Real Sociedad no podrá contar con los jugadores clave Takefusa Kubo y Ander Barrenetxea, además de Luka Sučić, debido a lesiones, mientras que Brais Méndez está sancionado, lo que supone una presión adicional para el equipo de Pellegrino Matarazzo a pesar de su buen estado de forma reciente.

El Real Madrid permanece invicto en sus dos últimos encuentros contra la Real Sociedad, con dos victorias consecutivas en esos partidos. 21 páginas web

La última vez que la Real Sociedad ganó en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid fue en enero de 2019 (en un partido de La Liga).

El equipo blanco y azul no ha conseguido ninguna victoria allí en ninguna competición desde entonces, y el Real Madrid ha ganado los siguientes encuentros en casa, incluido el más reciente, con un resultado de 2-0 en mayo de 2025.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

