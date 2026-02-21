Cómo ver el partido de hoy entre el Houston Dynamo FC y el Chicago Fire FC de la Major League Soccer: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo verlo en cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Con el inicio de la temporada 2026 de la MLS, ambos clubes saltan al campo con ganas de revancha y grandes esperanzas de dar un giro a su situación. El Houston Dynamo FC llega como uno de los equipos más activos de la liga en esta pretemporada; tras un decepcionante 12.º puesto en 2025, el entrenador Ben Olsen ha renovado la plantilla con fichajes estrella como el extremo Guilherme y el regreso del veterano Héctor Herrera. Por su parte, el Chicago Fire FC busca aprovechar su reciente impulso, incluida una contundente victoria por 4-1 sobre Nashville que cerró su anterior racha. Con Houston buscando convertir el Shell Energy Stadium en una fortaleza y Chicago con el objetivo de aguar la fiesta con sus rápidos contraataques, este partido inaugural entre conferencias es una primera prueba de fuego crucial para dos equipos desesperados por volver a la lucha por los playoffs.

Hora de inicio del Houston Dynamo FC vs Chicago Fire FC

Major League Soccer - Major League Soccer Shell Energy Stadium

El partido de hoy entre el Houston Dynamo FC y el Chicago Fire FC dará comienzo a las 01:30 del 22 de febrero de 2026.

Noticias del equipo y plantillas

Houston Dynamo FC contra Chicago Fire FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager B. Olsen Alineación probable Suplentes Manager G. Berhalter

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Los cambios en las plantillas y los informes de lesiones de ambos clubes han creado un ambiente de gran expectación para este primer partido de 2026. El Houston Dynamo FC llega al partido con una mezcla de liderazgo veterano y nueva potencia ofensiva, encabezada por el regreso de Héctor Herrera para reforzar el centro del campo junto al fichaje estrella Agustín Bouzat. Sin embargo, el entrenador Ben Olsen tendrá que lidiar con algunos problemas de profundidad al inicio de la temporada, ya que el motor del mediocampo, Artur, sigue fuera de juego por una lesión en la rodilla y el defensa Felipe Andrade es duda debido a una distensión en el cuádriceps. Todas las miradas estarán puestas en el último tercio del campo, donde se espera que el nuevo jugador franquicia Guilherme haga su debut y aporte la chispa creativa que le faltó a Houston la temporada pasada.

En el otro lado del campo, el Chicago Fire FC se enfrenta a una gran incógnita en su ataque, ya que el delantero estrella Hugo Cuypers sigue siendo duda para el partido mientras se recupera de una conmoción cerebral. Si no puede liderar la delantera, el Fire probablemente recurrirá a Jason Shokalook o David Poreba para llenar el vacío. En defensa, toda la atención se centra en el internacional sudafricano de 20 años Mbekezeli Mbokazi, que debutará en la MLS en el centro de la zaga. Aunque el Fire sigue sin poder contar con Andre Franco debido a una larga recuperación de una lesión de ligamento cruzado anterior, la incorporación de jóvenes talentos en el centro de la defensa marca una nueva era para una zaga que busca resistir el renovado ataque de Houston.

Forma

Historial de enfrentamientos

Históricamente, el Houston Dynamo FC ha tenido la ventaja en esta rivalidad entre conferencias, con un récord histórico de 13 victorias, 9 derrotas y 8 empates contra el Fire. Sin embargo, los últimos encuentros sugieren un panorama mucho más competitivo. Aunque el Dynamo se aseguró una contundente victoria por 4-1 en su enfrentamiento de cuartos de final de la Copa Abierta de Estados Unidos de 2023, Chicago respondió en su último encuentro de la MLS en abril de 2024 con una reñida victoria por 2-1 en el Soldier Field. En los últimos ocho partidos, la serie está perfectamente dividida con cuatro victorias para cada equipo, lo que demuestra que, aunque Houston puede tener la ventaja histórica, el Fire se ha convertido en los últimos años en un experto en desempeñar el papel de aguafiestas.

Clasificación

Guía paso a paso de VPN para ver hoy el partido entre el Houston Dynamo FC y el Chicago Fire FC

NordVPN

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión de EE. UU., conéctese a un servidor de EE. UU.). Borra la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comienza a ver la transmisión: Ve al sitio web y a la aplicación de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en la pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: