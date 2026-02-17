Goal.com
Liga de Campeones
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoReal Madrid
Austin Ditlhobolo

Cómo ver el partido de hoy entre el Benfica y el Real Madrid de la Liga de Campeones: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, así como la hora de inicio y las noticias sobre los equipos.

El Benfica buscará asestar el primer golpe al favorito, el Real Madrid, en un enfrentamiento entre dos antiguos campeones europeos que luchan por pasar a la siguiente ronda.

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del Benfica contra el Real Madrid, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Hora de inicio del Benfica vs Real Madrid

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales
Estadio da Luz

El Benfica y el Real Madrid darán el saque inicial el 17 de febrero de 2026 a las 20:00 GMT y a las 15:00 EST.

Previa del partido

Jose Mourinho Anatoliy Trubin Benfica 2025-26Getty Images

El Benfica llega al partido con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, tras sus recientes victorias consecutivas en la Primeira Liga contra el Santa Clara y el Alverca.

El gigante portugués, dirigido por José Mourinho, buscará aprovechar su ventaja como local en el Estádio da Luz y ofrecer una gran actuación contra el Real Madrid.

Sin embargo, el Benfica se enfrenta a un Real Madrid en plena forma, que ha conseguido tres victorias consecutivas para mantener sus opciones de ganar la Liga.

El gigante español sigue siendo el claro favorito para triunfar en Lisboa, gracias a la plantilla repleta de estrellas de Álvaro Arbeloa y a su formidable palmarés en la Liga de Campeones.

Lesiones, estadísticas clave

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images

Fredrik Aursnes (lesión muscular), Alexander Bah, Samuel Soares, João Veloso, Dodi Lukébakio y Richard Ríos están en la lista de lesionados del Benfica, pero no hay problemas de sanciones.

Por su parte, el Real Madrid no podrá contar con jugadores clave como Jude Bellingham, Éder Militão y Rodrygo, debido a lesiones, mientras que Raúl Asencio está sancionado.

El Benfica tiene una clara ventaja histórica sobre el Madrid en sus enfrentamientos directos, ya que el gigante de Lisboa ha ganado tres de los cuatro encuentros anteriores y ha perdido uno en la Liga de Campeones/Copa de Europa.

En su último enfrentamiento, el Benfica se impuso por 4-2 al Madrid en la fase de liga en enero de 2026.

Sin embargo, el Madrid tiene un buen historial contra los equipos portugueses, ya que ha ganado ocho de sus últimos diez partidos de la Liga de Campeones (1 empate y 1 derrota) y ha marcado una media de 2,2 goles por partido en esos encuentros.

Noticias del equipo y plantillas

Benfica contra Real Madrid alineaciones probables

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-3-3

Home team crestRMA
1
A. Trubin
26
S. Dahl
44
T. Araujo
30
Nicolás Otamendi
17
A. Dedic
25
G. Prestianni
10
G. Sudakov
21
A. Schjelderup
5
E. Barrenechea
18
L. Barreiro
14
V. Pavlidis
1
T. Courtois
22
Antonio Rüdiger
12
T. Alexander-Arnold
18
A. Carreras
24
D. Huijsen
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
14
A. Tchouameni
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
15
A. Guler

4-3-3

RMAAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Mourinho

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Álvaro Arbeloa

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

BEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

BEN

Últimos partidos

RMA

2

Victorias

0

Empates

0

Victorias

9

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
2/2

Clasificación

0