El Benfica buscará asestar el primer golpe al favorito, el Real Madrid, en un enfrentamiento entre dos antiguos campeones europeos que luchan por pasar a la siguiente ronda.

Aquí te indicamos dónde encontrar retransmisiones en directo en inglés del Benfica contra el Real Madrid, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Hora de inicio del Benfica vs Real Madrid

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Estadio da Luz

El Benfica y el Real Madrid darán el saque inicial el 17 de febrero de 2026 a las 20:00 GMT y a las 15:00 EST.

Previa del partido

El Benfica llega al partido con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, tras sus recientes victorias consecutivas en la Primeira Liga contra el Santa Clara y el Alverca.

El gigante portugués, dirigido por José Mourinho, buscará aprovechar su ventaja como local en el Estádio da Luz y ofrecer una gran actuación contra el Real Madrid.

Sin embargo, el Benfica se enfrenta a un Real Madrid en plena forma, que ha conseguido tres victorias consecutivas para mantener sus opciones de ganar la Liga.

El gigante español sigue siendo el claro favorito para triunfar en Lisboa, gracias a la plantilla repleta de estrellas de Álvaro Arbeloa y a su formidable palmarés en la Liga de Campeones.

Lesiones, estadísticas clave

Fredrik Aursnes (lesión muscular), Alexander Bah, Samuel Soares, João Veloso, Dodi Lukébakio y Richard Ríos están en la lista de lesionados del Benfica, pero no hay problemas de sanciones.

Por su parte, el Real Madrid no podrá contar con jugadores clave como Jude Bellingham, Éder Militão y Rodrygo, debido a lesiones, mientras que Raúl Asencio está sancionado.

El Benfica tiene una clara ventaja histórica sobre el Madrid en sus enfrentamientos directos, ya que el gigante de Lisboa ha ganado tres de los cuatro encuentros anteriores y ha perdido uno en la Liga de Campeones/Copa de Europa.

En su último enfrentamiento, el Benfica se impuso por 4-2 al Madrid en la fase de liga en enero de 2026.

Sin embargo, el Madrid tiene un buen historial contra los equipos portugueses, ya que ha ganado ocho de sus últimos diez partidos de la Liga de Campeones (1 empate y 1 derrota) y ha marcado una media de 2,2 goles por partido en esos encuentros.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

BEN Últimos partidos RMA 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Benfica 4 - 2 Real Madrid

Benfica 5 - 2 Real Madrid 9 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Clasificación

