Cómo ver el partido de hoy entre el AC Milan y el Como de la Serie A: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Hora de inicio del partido AC Milan vs Como

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

El partido de hoy entre el AC Milan y el Como comenzará el 18 de febrero de 2026 a las 19:45.

Previa del partido

El AC Milan tiene un excelente historial reciente contra el Como y ha ganado los últimos cinco partidos disputados entre ambos equipos. A pesar de haber gastado mucho dinero en el mercado de fichajes, el Como ha perdido los tres partidos de la Serie A desde que ascendió en 2024.

Cuando los clubes se enfrentaron el mes pasado, Rabiot marcó dos goles y los rossoneri ganaron 3-1 en el Stadio Sinigaglia. El equipo de Cesc Fábregas intentará recuperarse de la derrota por 2-1 en casa ante la modesta Fiorentina la semana pasada, un resultado que perjudicó sus esperanzas de terminar entre los seis primeros.

Desde la sorprendente derrota en la primera jornada ante el Cremonese, el Milan lleva 23 partidos invicto, la racha más larga de las cinco grandes ligas europeas. Sus únicas derrotas desde agosto han sido en competiciones eliminatorias, contra el Nápoles en la Supercopa de Italia y contra el Lazio en la Copa de Italia.

Lesiones y estadísticas clave

El lateral belga Alexis Saelemaekers está a punto de recuperarse de un problema en el aductor, aunque es posible que siga junto a Santiago Giménez en el banquillo del Milan.

Junto a Pulisic y Leao, Christopher Nkunku y Niclas Fullkrug también optan a dos puestos en el ataque, mientras que Ruben Loftus-Cheek ha ocupado un papel más adelantado en las últimas semanas. Allegri debe hacer un cambio en el centro del campo, ya que Rabiot cumple una sanción.

Por su parte, Álvaro Morata, del Como, fue expulsado contra la Fiorentina y se perderá el encuentro contra su antiguo club. Tasos Douvikas y Nico Paz son los máximos goleadores del Lariani en la Serie A, con ocho goles, y ambos deberían volver a ser titulares, aunque es posible que se le pida al segundo que juegue como falso nueve, con Douvikas pasando al banquillo.

Solo Assane Diao y Edoardo Goldaniga están lesionados, lo que deja a Fábregas con muchas opciones para elegir.

