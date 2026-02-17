Cómo ver el partido de hoy de la Champions League entre el Olympiacos y el Bayer Leverkusen: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí es donde encontrarás las retransmisiones en directo en inglés del Olympiacos contra el Bayer Leverkusen, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Hora de inicio del Olympiacos vs Bayer Leverkusen

El partido de hoy entre el Olympiacos y el Bayer Leverkusen comenzará el 18 de febrero de 2026 a las 20:00.

Previa del partido

El Olympiakos y el Bayer Leverkusen se han enfrentado en tres ocasiones anteriores en la Liga de Campeones de la UEFA: el equipo griego ha ganado dos de ellas (1 derrota), la más reciente el mes pasado, con una victoria por 2-0 en casa en la jornada 7 de la fase de grupos. Eso les dará un gran impulso de cara al partido, ya que se enfrentan al equipo alemán en su propio terreno.

Por su parte, el Leverkusen no ha ganado en cuatro partidos en Grecia (1 empate y 3 derrotas) desde su victoria por 4-1 en la Recopa de Europa ante el Panathinaikos en 1993. Sin embargo, sus resultados en la Bundesliga son mucho mejores, ya que llegan al partido tras golear por 4-0 al St Pauli, lo que supone su último repunte y les ha aupado al sexto puesto de la tabla, a solo tres puntos de los cuatro primeros y con un partido menos.

Lesiones y estadísticas clave

Se espera que el Olympiacos siga sin poder contar con el centrocampista Theofanis Bakoulas, que continúa su larga recuperación de una lesión de rodilla. El defensa Francisco Ortega y el delantero Mehdi Taremi son duda tras perderse el partido del fin de semana en Levadiakos, y este último también está a una tarjeta de la suspensión, junto con Santiago Hezze y Dani García.

Por parte del equipo griego, Mehdi Taremi ha participado directamente en cuatro goles en la UEFA Champions League esta temporada (2 goles y 2 asistencias), mientras que el último jugador del Olympiacos que superó esa cifra en una sola edición fue Ieroklis Stoltidis en la 2007-08 (5: 3 goles y 2 asistencias).

Los visitantes seguirán sin poder contar con el delantero Eliesse Ben Seghir, que aún se está recuperando de una lesión de tobillo sufrida durante la Copa Africana de Naciones el mes pasado.

El portero Mark Flekken también se está recuperando de una lesión de rodilla que sufrió en enero, lo que significa que Janis Blaswich volverá a defender la portería, mientras que Nathan Tella está fuera de combate por un problema en el pie.

El centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix García fue el jugador que más pases decisivos dio (133) en la fase de grupos de la UEFA Champions League de esta temporada. De hecho, sus 32 pases contra el Olympiakos en la jornada 7 fueron los más dados por cualquier jugador en un solo partido en esta edición (también 32 para Aleksandar Pavlovic, del Bayern de Múnich, contra el Union Saint-Gilloise en la jornada 7).

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

