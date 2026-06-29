Cómo ver el Mundial de la FIFA de 2026 gratis

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya está en pleno apogeo en Norteamérica, tras pasar de una caótica fase de grupos a la fase eliminatoria de los 32. Con 48 equipos y momentos históricos, la fiebre futbolística ha alcanzado su punto álgido.

No necesitas gastar una fortuna en costosos contratos de televisión por cable o en cuotas mensuales de servicios premium para ver los partidos que quedan hasta la final del 19 de julio. Con las pruebas gratuitas de televisión en directo, las retransmisiones por antena y los resúmenes a la carta en Tubi, puedes seguir todo el torneo sin gastar un céntimo.

Aquí, GOAL te muestra cómo aprovechar al máximo cada opción sin gastar un céntimo.









Si no quieres perderte ni un segundo de la acción en directo —incluidos los 34 partidos exclusivos de FS1 y Universo—, Fubo es tu mejor opción. Orientado a los amantes del deporte, incluye las cuatro cadenas imprescindibles para la Copa del Mundo (FOX, FS1, Telemundo y Universo).

Si activas la prueba gratuita de 5 días, los cord-cutters podrán ver cualquier partido en directo en su teléfono, tableta o smart TV sin compromiso económico.

Su función Multiview te deja ver hasta cuatro partidos a la vez, ideal para la fase de grupos.

DVR en la nube ilimitado: si un partido clave empieza mientras trabajas, grábalo gratis desde la app y míralo sin spoilers de vuelta a casa.

2. Antenas digitales terrestres (OTA): el pase gratuito de por vida

Si buscas ver los partidos en directo, en alta definición y sin gastar datos ni suscribirte a nada, una antena digital moderna es tu mejor aliada.

FOX Sports (inglés) y Telemundo (español) deben retransmitir los partidos más importantes por señal abierta. Con una antena HD básica (entre 15 y 25 dólares) conectada a tu TV, recibirás las cadenas locales gratis.

Así podrás ver 70 partidos en directo y en HD sin coste, incluida la inauguración, toda la fase de grupos del USMNT y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Su límite: no recibe canales de cable como FS1 o Universo . Para ver los 34 partidos de la fase de grupos que se emiten en esos canales, combina la antena con la prueba gratuita de Fubo.

3. Tubi: retransmisiones simultáneas gratuitas en 4K del partido inaugural y repeticiones completas

La plataforma gratuita con anuncios de FOX, Tubi, ha estrenado un «FOX Hub» exclusivo para el torneo. No requiere tarjeta de crédito ni suscripción de pago.

Tubi retransmitirá los dos partidos inaugurales más destacados del torneo en directo y gratis, en impresionante resolución nativa 4K:

11 de junio a las 15:00 h ET / 12:00 h PT: México vs. Sudáfrica (inauguración).

12 de junio a las 21:00 h ET / 18:00 h PT: Estados Unidos vs. Paraguay (primer partido de la selección estadounidense)

💡 Truco: aunque no emitirá los 104 partidos en directo, la sección dedicada subirá repeticiones completas de90 minutos y resúmenes de 10 minutos justo después de cada encuentro. Si evitas spoilers, podrás ver todo el torneo gratis y a tu ritmo.

4. La estrategia de rotación de pruebas gratuitas

Para ampliar tu cobertura en directo durante los 38 días del torneo, combina los periodos de prueba gratuita de otros servicios de streaming junto con Fubo. Si los espacias bien, cubrirás gran parte de la fase eliminatoria.

DirecTV Stream (prueba gratuita de 5 días): amplia cobertura local y retransmisiones de FS1 sin restricciones. Ideal para octavos o cuartos de final.

YouTube TV (prueba gratuita de 7 días): ofrece periodos de prueba continuos para cuentas nuevas y un DVR en la nube que permite grabar y ver partidos en tus dispositivos durante la semana de prueba.









Guía rápida: Comparativa de opciones gratuitas para el Mundial 2026

Método gratuito Coste Partidos retransmitidos en directo Ventaja oculta Prueba gratuita de Fubo Gratis durante 5 días Los 104 partidos (en inglés y español) Diseño de pantalla personalizable para 4 partidos, DVR en la nube Antena digital HD Cuota única de unos 20 $ 70 partidos principales (FOX/Telemundo) Sin consumo de datos, 1080p sin comprimir Tubi FOX Hub 100 % gratis Selección de inaugurales en directo / Todos los partidos bajo demanda Transmisiones en directo en 4K nativo y canales de análisis 24/7. Prueba de DirecTV Stream Gratis durante 5 días Emisiones de FOX y FS1 Cambio ultrarrápido de canales en el móvil Prueba de YouTube TV Gratis durante 7 días Canales FOX y FS1 Almacenamiento en la nube ilimitado sin clips superpuestos

⚠️ Consejos profesionales de GOAL para disfrutar de streaming gratuito sin complicaciones

Para que tu visionado gratuito sea fluido y legal, sigue estas tres pautas:

Configura una alarma en tucalendario para cancelar 24 horas antesde que finalice la prueba. Evita las retransmisiones piratas : Son ilegales , se retrasan 2-3 minutos y pueden inyectar malware en tus dispositivos. Si usas una antena terrestre, colócala en lo alto de una pared o junto a una ventana orientada a las torres de emisión. Evita obstáculos como persianas metálicas, paredes de hormigón y aparatos electrónicos, y realiza una búsqueda de canales en tu TV para obtener una señal más nítida.







