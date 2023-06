Cómo son los trofeos que le entregarán a Lionel Messi y la Selección argentina en China

La Albiceleste se mide en un amistoso internacional ante los Socceroos y tendrán varios galardones de regalo.

El jueves 15 de junio desde las 9:00, Argentina enfrentará a Australia por el primero de los dos compromisos que tiene en Asia a raíz de la doble fecha FIFA. El duelo tendrá lugar en el Estadio de los Trabajadores de Beijing y será el único que disputará Lionel Messi.

FORMACIÓN DE ARGENTINA VS AUSTRALIA

Sin dudas, China le ha brindado una recepción cálida al equipo albiceleste que se coronará con la entrega de un par de trofeos. Uno para todo el plantel, otro para su máxima estrella. El pie del galardón que será entregado a Leo Messi tiene una leyenda en inglés: "Never leave, never abandon. The spirit of football never fades". La traducción al castellano sería: Nunca te vayas, nunca abandones. El espíritu del fútbol nunca se desvanece.

En cuanto al reconocimiento colectivo, el trofeo tiene a sus dos máximas figuras históricas: Maradona y Messi empuñando copas del mundo. Además, diversas florituras características de la región.

Por último, pero no menos importante, los dos equipos que disputarán el amistoso tendrán premio, ya que se les ha preparado un trofeo a cada uno, idéntico. Se trata de un balón de fútbol dorado con inscripciones detalladas sobre cada equipo.