Cómo se define el cupo a la Copa Libertadores 2023 que otorga la Copa Argentina 2022

Este miércoles se disputan las semis del certamen y más allá del deseo de llegar a la final, hay un lugar en la competencia internacional en juego.

Aunque la Liga Profesional 2022 ya llegó a su fin, todavía hay actividad en el fútbol argentino y dos títulos más se pondrán en juego antes del receso por la Copa del Mundo. Y entre ellos, además de consagrarse campeón y quedar en la historia, la Copa Argentina ofrece otro premio: un cupo en la Copa Libertadores 2023, el único que no está definido de los seis que tiene Argentina.

Este miércoles se celebran las semifinales del certamen y, de los cuatro equipos que superaron nada menos que cuatro llaves para alcanzar esta instancia, hay tres que no lograron meterse en la competencia más importante del continente y quieren aprovechar esta vía: Banfield, Talleres y Patronato, ya que Boca lo hizo mediante el Torneo LPF (tras haber ganado la Copa LPF y liberar un cupo en la tabla anual).

En una de las llaves se enfrentan el Taladro y la T sabiendo que, si en el otro duelo se impone el Xeneize sobre el Patrón, automáticamente se asegurarán el lugar en la Libertadores. Sin embargo, un triunfo del equipo entrerriano llevaría a una definición mano a mano el domingo en Mendoza.

Y lo que es necesario aclarar es que Patronato, pese a haber descendido, puede ser uno de los clasificados. De acuerdo al reglamento de CONMEBOL, el artículo 3.6 dice lo siguiente:

"Los Clubes deberán cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos para ser admitidos en la Edición 2022 de la CONMEBOL Libertadores:

a. Haber calificado para la competición por mérito deportivo;

I) Como regla general los clubes participantes de la CONMEBOL Libertadores, deberán pertenecer a la División Principal de la Asociación Miembro, con la excepción de Clubes Campeones de torneos/copas nacionales clasificatorios para los torneos continentales, quienes podrán pertenecer a otras divisiones.

II) Clubes que no sean campeones de torneos/copas nacionales clasificatorios para los torneos continentales y que obtengan un cupo para la CONMEBOL Libertadores por otra posición (subcampeón, tercer puesto, etc.) y que desciendan de la división principal del torneo nacional o pertenezcan a otra división distinta a la división principal, no podrán participar de los torneos continentales."

De esta manera, más allá de haber perdido la categoría como ocurriera con Tigre en la edición del 2020 (ganó la Copa de la Superliga 2019), el equipo que dirige Facundo Sava cumple con la normativa de haber sido campeón de una copa nacional, en caso de vencer a Boca y luego al otro finalista.