¿Cómo quedó la relación entre Messi y Mbappé tras la final del Mundial?

Christophe Galtier, técnico del PSG, se refirió al reencuentro de sus estrellas luego de la consagración de Argentina ante Francia en Qatar.

¿Cómo quedó la relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé tras la final del Mundial de Qatar en la que Argentina se consagró a costa de Francia? Esa es la principal interrogante de los fanáticos del fútbol, especialmente después de la polémica celebración de Emiliano Martínez en contra del galo tras ganar el trofeo, por lo que muchos temen que la convivencia entre ambos se vea afectada.

No obstante, en la antesala del cruce entre el Paris Saint-Germain y Racing de Estrasburgo en el Parque de los Príncipes, que marcará el retorno de los parisinos a la competencia en la Ligue 1, el técnico Christophe Galtier se refirió a este tema en conferencia de prensa luego que 'Kiki' fuera uno de los blancos predilectos en los festejos de la Albiceleste. Allí, el DT de Les Rouge et Bleu descartó que lo anterior vaya a empañar el trato entre ambos compañeros en el líder del certamen francés.

“Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Son dos jugadores que se respetan mucho. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer. Felicitó tanto a Leo como a Scaloni. Eso es lo que me importa”, declaró el estratega.

Y añadió: "No creo que haya nada. En la celebración de los argentinos, no me corresponde a mi comentar lo que hizo el portero". Esto, en relación al momento en que el Dibu se mostró con un muñeco con la cara del atacante durante la multitudinaria caravana realizada por los campeones del mundo en Buenos Aires. Ya durante los primeros festejos en el vestuario del Lusail el arquero entonó "un minuto de silencio" en referencia al ex AS Monaco.

“Leo no tuvo un mal comportamiento, tenemos que dejarlo fuera de eso. En los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene con Kylian es buena, no hay razón para mezclar todo. Kylian tuvo una muy buena actitud aunque estaba decepcionado. Ha tenido mucha clase felicitando a Leo. Creo que eso es bueno para el deporte y para el equipo", complementó.

Cabe recordar que el reencuentro entre ambas estrellas deberá esperar puesto que el astro rosarino se reincorporará más tarde al plantel. “Messi hizo, como algunos de sus compañeros, un gran Mundial. Debido a la victoria de Argentina y a las celebraciones posteriores, decidimos que no iba a entrenar hasta el 1 de enero. Se reincorporará con nosotros el día 2 o 3 para que reanude la competición lo antes posible”. Con esto, el regreso del argentino está previsto para el cruce ante el Angers del próximo miércoles 11. Antes su escuadra se medirá contra el Lens y el Châteauroux, equipo de la tercera división, este último en el marco de los 32vos de final de la Copa de Francia.