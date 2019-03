¿Cómo le fue a la Selección argentina sin Messi?

El Diez, que no participó de la gira por Medio Oriente, se perdió solamente 37 partidos desde que hizo su debut en la Albiceleste, allá por 2005.

Lionel Messi es sinónimo de . Y no solamente porque en cualquier rincón del planeta, por recóndito que sea, el sólo hecho de nombrar al país implica que el interlocutor de turno replique con el apellido del rosarino, sino también porque allí donde esté la Selección , también estará el Diez: desde que hizo su primera aparición con la celeste y blanca, allá por el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría, hasta la derrota 1-0 con que marcó el cierre de la gira por Arabia Saudita, la Pulga solamente no jugó en 37 de los 166 encuentros oficiales que disputó la Albiceleste (contando el que se estña jugando ante Marruecos).

Después de casi nueve meses sin vestir la camiseta celeste y blanca, el rosarino regresó a la Selección en la derrota ante en el primer amistoso del equipo que dirige Lionel Scaloni en el 2019 pero no pudo quedarse: una lesión lo obligó a dejar la concentración argentina y volver a . Y otra vez sumó una ausencia en la Mayor, ausencias que desde la derrota frente a en la final de 2014 se volvieron más habituales y siempre estuvieron vinculadas a cuestiones de desgaste, tanto físico como mental.

En las Eliminatorias sudamericanas 2018, el zurdo solamente pudo jugar diez partidos de 18: en 2016 estuvo contra y en marzo, frente a en septiembre y contra Brasil y , en noviembre; mientras que en 2017 disputó los encuentros con Chile, Uruguay, Venezuela, Perú y . En total, desde aquel 13 de julio del 2014 en el Maracaná, por distintos problemas de lesiones y la suspensión en el proceso de clasificación a , el rosarino faltó en 21 ocasiones: 12 amistosos, ocho por Eliminatorias y el debut en la Centenario. En los nueve años anteriores, apenas había estado ausente en 14 presentaciones del combinado nacional.

En 2016, Messi faltó por primera vez en su carrera a un partido de Copa América: hasta su ausencia en el triunfo 2-1 contra Chile en , había participado de los 16 compromisos que tuvo Argentina entre las ediciones de 2007, 2011 y 2015, las tres que se disputaron durante su Era. Ese fue apenas el noveno partido por los puntos de la Selección en el que no jugó desde su debut. Sin embargo, la cifra de bajas aumentó a diez a principios de septiembre de ese mismo año, cuando no se subió al avión para el cruce contra Venezuela por las Eliminatorias y llegó a 12 con su baja por lesión de los encuentros contra Perú y .

Antes de esas ausencias se había perdido dos encuentros del Mundial 2006, en los que José Pekerman lo dejó en el banco (el 2-1 del debut contra Costa de Marfil y el 1-1 contra Alemania que terminó en caída por penales en los cuartos de final); dos por lesión en las Eliminatorias para Brasil 2014 (con el equipo ya clasificado, no estuvo en el 3-1 contra Perú y la derrota 3-2 con Uruguay con las que el conjunto de Alejandro Sabella cerró su participación); y siete por cuestiones físicas en el camino rumbo a Rusia (derrotas 2-0 con Ecuador y 1-0 con Paraguay, empates 0-0 con la Albirroja, 1-1 con Brasil, 2-2 con Venezuela y 2-2 con Perú y victoria 1-0 sobre Colombia), además de la última en La Paz por la sanción de FIFA. Su porcentaje de asistencia es altísimo: sobre un total de 94 encuentros, la Pulga jugó 81, un 86,1% del total.

En la era Sampaoli, Messi jugó todos los partidos en las Eliminatorias (Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador) y en la Copa del Mundo ( , , y ), además de los amistosos ante Brasil, Haití y Rusia, mientras que faltó a cuatro partidos: la goleada a Singapur en el segundo encuentro del ciclo, la caída 4-2 con Nigeria en noviembre de 2017 y los dos partidos de marzo de este año, el triunfo sobre Italia y la catastrófica derrota 1-6 con España .

En cuanto al rendimiento del equipo cuando el mejor de todos no está, los números, por supuesto, se resienten. Sin la Pulga, la Selección consiguió 17 puntos sobre 42 posibles en partidos de competiciones oficiales, producto de cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas: un 40,47%. Con el rosarino en la cancha, en tanto, el balance entre Mundiales, Copas América y Eliminatorias es de 50 triunfos, 22 igualdades y 15 caídas: 172 unidades de 261, un 65,9% del total.

A nivel amistosos, en tanto, el Diez no jugó en 26 encuentros sobre 70 posibles (para esta estadística no se consideran los dos partidos contra Catalunya de 2008 y 2009 porque no son reconocidos por FIFA, los encuentros preparativos del equipo olímpico Sub-23, los partidos para los que solamente fueron convocados futbolistas del medio local, ni los del equipo Sub-25 que armó Sergio Batista durante su breve ciclo): además de las cuatro ausencias durante el ciclo de Gerardo Martino, el zurdo faltó a un partido con José Pekerman, a tres con Alfio Basile, Diego Armando Maradona y Alejandro Sabella, a uno con el Checho, a cuatro con Sampaoli y a siete de los ocho que lleva Lionel Scaloni.

En resumen, más allá de cualquier estadística y de algún resultado circunstancial, nadie duda que sin La Pulga, al menos hasta su regreso, Argentina le dará ventajas a cualquier rival.