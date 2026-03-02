Gift Orban es, sin duda, un nombre poético. La vida es un regalo, o eso dice el tópico. La persona que quizá no esté del todo de acuerdo con esa expresión es el propio Gift. Orban, en realidad, tuvo una infancia particularmente traumática en su tierra natal en África. "Soy un niño de la calle", le dijo una vez al sitio belga Sporza.

"Mis padres tenían casa, mi padre en Nigeria y mi madre en Togo, pero empecé a jugar al fútbol de niño en los suburbios de Lagos". De pequeño, Orban vio cosas que ningún niño debería ver.

"A la gente la hacían daño, bajo la influencia del alcohol y las drogas", recuerda. Orban ha visto todo lo feo de la vida. "Hace poco estuve en Bruselas con un amigo unos días. Cuando volvimos a nuestro coche, lo habían saqueado por completo. Dinero, tarjetas bancarias, pasaporte... Mi amigo estaba aterrorizado, ¿pero yo? Yo solía vivir cosas así todos los días".

Orban todavía lucha para lidiar con su dura infancia. "Fue muy duro y preferiría no hablar de ello. Mis problemas, no puedo explicártelos", le dice a un entrevistador de L'Équipe. "No lo entenderás, porque naciste en Europa. Si eres pobre en Francia, el Estado puede ayudarte, hay fundaciones y organizaciones benéficas. En África, nadie te da nada y te mueres de hambre. Por eso todos queremos jugar al fútbol".

“En Benue (la parte de Nigeria donde creció Orban, ed.), si tu familia no tiene dinero, la vida es imposible", subraya. "Eso es lo que me impulsa. Nunca quiero volver a vivir eso. Teníamos que buscar nuestra propia comida, cada día. Ahora quiero ayudar a toda la gente pobre, a los huérfanos, a cualquiera que tenga una vida como la mía o incluso más dura".

Se dirige al entrevistador francés. "¿Sabes lo que es la pobreza? La pobreza en Europa y en África no es ni comparable. Duermes en ciertos lugares, es insoportable. Luego te despiertas y no hay nada que comer. No me hagas más preguntas sobre eso", advierte.

Orban tiene mucha personalidad, eso está claro. "Digo lo que pienso", admite. "Soy sincero. La gente que no me conoce piensa que soy raro. Pero si te acercas a mí, verás que soy muy respetuoso. He pasado por cosas que me han marcado, que me han hecho quien soy. Ya no le tengo miedo a nada".

La gente en Italia sin duda también lo ha notado. En Italia, Orban viste los colores amarillo y azul del Hellas Verona, donde tampoco se abstendrá de mostrar su carácter. Después de poner el 0-2 a favor contra el Napoli hace varias semanas, corrió hacia el córner lleno de aficionados del Napoli, hizo una pistola con los dedos y disparó unas cuantas balas imaginarias al aire. Después, formó un cuchillo con las manos y se cortó el cuello.

Eso le valió una tarjeta amarilla, y los jugadores del Napoli se vengaron en el campo en ese mismo partido, borrando la desventaja de 0-2 para lograr un empate 2-2. Hace solo dos semanas, Orban volvió a ser noticia en Italia cuando consiguió recibir una tarjeta roja cuando el juego ni siquiera estaba en marcha. Insultó verbalmente al árbitro y Orban fue castigado de nuevo, esta vez teniendo que cumplir una sanción de dos partidos.

Son rasgos de carácter que el Hellas Verona está dispuesto a aceptar. El nigeriano es el máximo goleador indiscutible del equipo colista. De hecho, es el único jugador que ha marcado más de dos goles para el Hellas Verona en la Serie A. Orban ha anotado nada menos que siete goles hasta ahora. Por otra parte, no es ningún secreto que sabe marcar goles.

Orban lo ha hecho durante toda su carrera, desde que empezó a correr por los campos arenosos de Nigeria. «De niño, jugaba en la playa todo el tiempo. En la arena no solo juegas al fútbol, desarrollas todos tus músculos», explica. A los trece años, su padre lo inscribió en un instituto de entrenamiento, aunque al principio él no estaba muy convencido de la idea.

«No fui a una academia de fútbol hasta que tuve unos trece años. Necesitaba mi libertad. En la calle, podía hacer lo mío, mientras que en una academia te gritan». Aun así, su padre tenía razón. Cuando Bison FC, el equipo juvenil de Orban, organizó un torneo de fútbol, estuvo lleno de ojeadores extranjeros.

Un ojeador noruego del Stabaek se fijó en Orban. El delantero, rápido y fuerte, fue invitado a una prueba en Noruega. Orban impresionó, pero no convenció y por eso lo enviaron de vuelta. Unos meses después, cuando el Stabaek buscaba desesperadamente un delantero, lo volvieron a llamar.

Emefie Atta Aneke sabe lo importante que fue esa segunda invitación. «Si el Stabaek no hubiera tenido esas dudas, hay muchas posibilidades de que Orban nunca hubiera llegado a Europa», dijo el agente del delantero en una entrevista con The Athletic.

Pero sí consiguió esa (segunda) oportunidad en Europa, y esta vez Orban no iba a dejarla escapar. «El entrenador me metió y marqué un doblete de inmediato. Hice lo mismo en el siguiente partido. Entonces entré en racha. Pero tengo que admitirlo: la vida allí era difícil».

«Por primera vez, viví temperaturas en torno a y por debajo de cero grados. Y el idioma noruego...», suspira el delantero, poniendo una cara graciosa. «Bla, bla, bla. ¡Me dolían los oídos! Realmente no me gustaba ese país. En mi cabeza, ya había decidido que me esforzaría al máximo para dar el siguiente paso. Simplemente no podía quedarme allí».

Y ese traspaso llegaría bastante rápido. El departamento de ojeadores del KAA Gent —que anteriormente también descubrió a Jonathan David— detecta una nueva joya de delantero. Sin embargo, Samuel Cardenas, jefe de ojeo del Gent, necesita convencer mucho. Tras meses de insistencia, el club accedió y pagó 4,5 millones de euros al Stabaek, el segundo fichaje más caro en la historia del club belga en ese momento.

Orban demuestra de inmediato que vale cada céntimo y más. En su primera (media) temporada con el Gent, marca 20 goles en 22 partidos. En ocho meses, el delantero anota cinco hat-tricks. Rápidamente le vale el apodo de 'Black Haaland' en las redes sociales.

Orban también establece un récord especial en competición europea. En un partido de la Conference League contra el equipo turco Basaksehir, Orban necesitó solo 205 (!) segundos para completar su hat-trick, el más rápido de la historia en Europa. En Bélgica, Orban destaca por su velocidad, su olfato goleador y su descomunal potencia de tiro. Esto último lo ilustró contra el Standard de Lieja. Sacó desde el saque inicial directamente hacia la portería. Por desgracia, el balón rebotó en el larguero.

No es de extrañar que el nombre de Orban también aparezca en las listas de ojeadores de los clubes más grandes del mundo. El Tottenham Hotspur, en particular, está interesado en fichar al prolífico nigeriano, pero finalmente decide llevar a Brennan Johnson al norte de Londres.

En su segundo año en Bélgica, sin embargo, el motor de Orban se cala. No logra igualar su registro goleador de la temporada anterior y le cuesta ocultar su frustración. Por ello, el entrenador Hein Vanhaezebrouck lo relega cada vez más al banquillo, para gran descontento del delantero.

"No es fácil para él", habló el entrenador sobre esa decisión. "El año pasado, era el héroe y todo lo que tocaba se convertía en oro. Ahora está viviendo la otra cara de la moneda, pero eso solo puede hacerlo más fuerte de cara al futuro".

Un traspaso resulta inevitable, aunque Gante finalmente recibe "solo" catorce millones de euros. Eso es considerablemente menos que los aproximadamente treinta millones de euros que se exigían el verano anterior. El Olympique de Lyon saquea al Gante, incorporando a Malick Fofana además de a Orban.

En Lyon, sin embargo, Orban disfruta de muy pocos minutos de juego. Con la leyenda del club y capitán Alexandre Lacazette por delante de él, solo se le conceden unos pocos minutos. Llega una rápida salida, en parte también debido a la precaria situación financiera del Lyon, y Orban añade otro país a su currículum futbolístico: Alemania.

En el TSG Hoffenheim, el delantero arranca de forma excelente su nueva aventura, marcando cuatro goles en siete partidos. Pero, de nuevo, los minutos se desvanecen rápidamente y pronto llega un traspaso. Esta vez, es el Hellas Verona el que consigue fichar a Orban en calidad de cedido por una temporada, con una opción de compra.

Sin embargo, el descenso parece ser un escenario muy probable para el colista de la Serie A. Que un equipo que lucha por no descender active una opción de compra de ocho millones de euros no parece probable. Por lo tanto, hay una buena posibilidad de que Orban vuelva a cambiar de club este verano.

"Mi sueño definitivo es jugar en la Premier League", dice. "Manchester United, Liverpool, Manchester City. Sin embargo, no me entusiasma tanto el Arsenal. Es como si no quisieran ganar títulos. Quiero ir a algún sitio donde sí lo hagan".