Mes a mes, cómo fue el inolvidable 2022 de Messi: cuántos títulos ganó y todos los partidos y goles

El año que se va será para siempre el que Leo ganó la Copa del Mundo, pero también tuvo otros hitos: la Finalissima y sus primeros títulos en PSG.

Se va el año más inolvidable de la ya inolvidable carrera de Lionel Messi. Después de siete Balones de Oro, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes, una Copa América y tantísimos títulos más, el 18 de diciembre Leo finalmente logró coronar su trayectoria con la Copa del Mundo y consiguió el único título que le faltaba a su colección.

Sin embargo, 2022 había empezado en una tónica muy diferente para el Diez, que pasó las Fiestas de 2021 contagiado de coronavirus y sin terminar de adaptarse a su nueva vida en Paris Saint-Germain, donde había llegado unos meses atrás tras su traumática salida de Barcelona. La historia comenzaría a enderezarse recién a mitad de año, cuando llegaron los primeros títulos en Francia y la Finalissima con la Selección. Y tendría un segundo semestre de ensueño.

A continuación, GOAL repasa, mes por mes, el 2022 de Messi.

ENERO

La primera información sobre Messi en el año llegó el 2 de enero, cuando PSG informó que Leo y otros tres futbolistas del plantel se encontraban aislados por haber dado positivo de coronavirus. Según se supo, el zurdo se contagió durante los últimos días de diciembre en Rosario, donde había viajado para pasar las Fiestas, en plena ola de casos en Argentina.

A causa del Covid, Messi no pudo siquiera estar en París para el primer partido de su equipo en el año, el 4-0 sobre Vannes por la Copa de Francia del lunes 3, y recién viajaría el martes 4 por la noche tras obtener el hisopado negativo. Sin embargo, su regreso a las canchas se demoraría un tiempo más a causa de los problemas que le generó el virus: "Me dejó muchas secuelas en los pulmones, no podía entrenar. Estuve como un mes y medio sin siquiera poder correr", reveló unos meses después en una entrevista con TyC Sports.

Debilitado físicamente, la Pulga se perdió los dos primeros partidos del año de su equipo en la Ligue 1 (1-1 frente a Lyon el domingo 9 y 2-0 sobre Brest el sábado 15) y recién pudo sumar sus primeros minutos el domingo 23 en la goleada 4-0 sobre Reims, cuando ingresó desde el banco a 18' del segundo tiempo en reemplazo de Ángel Di María y apenas tardó 240 segundos en darle una asistencia a Marco Verratti para el 3-0 transitorio. Sería una de las únicas dos ocasiones en 2022 en que comenzaría un partido entre los suplentes. En el medio, el miércoles 12, Leo asistió de manera virtual a la gala de la FIFA en la que Robert Lewandowski lo superó por 4 puntos y se quedó con el premio The Best a mejor futbolista de 2021.

Tras aquel encuentro llegaría la primera fecha FIFA del año y Lionel Scaloni decidiría dejarlo afuera de la convocatoria para enfrentar a Chile y Colombia por las Eliminatorias: "Nos encantaría tenerlo acá, pero hablé con él y me dijo que el coronavirus lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien físicamente y decidí que lo mejor era que no venga en inferioridad de condiciones. Estuvo mucho tiempo parado", explicó el DT. De esa manera, a Leo se le cortaría una racha de 29 partidos consecutivos disputados con la Albiceleste, que se había iniciado en junio de 2019 con una goleada amistosa 5-1 sobre Nicaragua.

El primer mes del año se cerraría con otro golpe para Leo: el lunes 31 disputó los 90 minutos en el duelo de octavos de final de la Copa de Francia frente a Niza y no pudo evitar la eliminación de su equipo en los penales tras el 0-0 en el tiempo regular, a pesar de que convirtió el suyo.

Los números de Messi en enero de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 2 0 1

FEBRERO

A pesar de que todavía seguía afectado por las secuelas del Covid, en un segundo mes del año sin actividad a nivel Selección Leo tendría asistencia perfecta con PSG. En su primer partido en febrero, además, marcaría su primer gol de 2022: el domingo 6 anotó el tercero en la goleada 5-1 sobre Lille como visitante por la 23° fecha de la Ligue 1, en un duelo en el que también repartió una asistencia y estrelló un tiro libre en el travesaño.

Además de disputar completos otros tres partidos por la liga local (1-0 sobre Rennes el viernes 11, 1-3 contra Nantes el sábado 19 y 3-1 frente a Saint-Étienne el sábado 26), el martes 15 tuvo la primera gran cita de 2022: en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League 21/22 frente a Real Madrid, Leo tuvo un partido opaco y, encima, Thibaut Courtois le atajó un penal a los 15 minutos de la segunda parte. De todos modos, PSG sacó una ventaja mínima para la revancha gracias a un golazo sobre la hora de Kylian Mbappé.

Los números de Messi en febrero de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 5 1 5

MARZO

El mes más difícil de 2022 y uno de los más duros en la carrera deportiva del Diez, a partir de lo ocurrido el miércoles 9 en el Santiago Bernabéu en la revancha contra Real Madrid: a pesar de que se puso 1-0 en el resultado (y 2-0 en la serie), PSG finalmente cayó 3-1 contra el Merengue y quedó prematuramente eliminado de la Champions a pesar de contar con una constelación de estrellas en el plantel. A la hora de elegir los culpables del fracaso, los hinchas apuntaron contra Messi, que debió vivir una situación casi inédita en su trayectoria: el domingo 13, en la victoria 3-0 sobre Bordeaux, Leo fue silbado por el Parque de los Príncipes desde el comienzo del partido, en un encuentro en el que además llegó a siete partidos consecutivos sin anotar e igualó la cuarta peor racha de su carrera en ese sentido.

La semana siguiente, el rosarino se quedaría afuera de la derrota 3-0 contra Monaco del domingo 20 por un cuadro gripal que le había impedido entrenarse con normalidad en los dos días previos y al día siguiente viajó rumbo a Buenos Aires para sumarse a la Selección de cara a los partidos contra Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias.

El sábado 26, Messi jugó su primer partido en el año con la Albiceleste y marcó el tanto que cerró la goleada 3-0 sobre Venezuela en La Bombonera. Y cuatro días más tarde, en el anteúltimo día de marzo, el capitán disputó los 90 minutos en el 1-1 contra Ecuador en Guayaquil antes de regresar a Francia.

Los números de Messi en marzo de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 3 0 0 Argentina 2 1 0 TOTAL 5 1 0

ABRIL

El reencuentro con sus compañeros de la Selección le permitió a Leo sacarse de encima el complicado comienzo del año y en el cuarto mes comenzó a reaparecer su mejor versión en París. Tras marcar un gol en el primer partido de abril, el domingo 3 frente a Lorient (apenas 96 horas después de haber jugado en Ecuador), el fin de semana siguiente el rosarino la rompió en la goleada 6-1 sobre Clermont, en la que entregó tres asistencias, y en la jornada posterior tuvo una buena actuación en el triunfo 2-1 en el clásico contra Olympique Marsella, más allá de que no marcó ni asistió.

Tres días más tarde, la Pulga se perdería su último partido de la primera parte del año: el 20 de abril no jugó en el triunfo 3-0 como visitante de su equipo sobre Angers que lo dejó a las puertas del título en la Ligue 1. La consagración finalmente llegaría 72 horas más tarde: el sábado 23, Messi fue titular y anotó el gol en el 1-1 frente a Lens que le permitió a PSG coronarse campeón de la liga francesa con cuatro fechas de anticipación. Así, ocho meses después de su llegada al club galo, el rosarino conseguía su primer título.

Abril se cerraría con otro empate para el equipo de Mauricio Pochettino: un 3-3 frente a Estrasburgo en el que Leo jugó los 90 minutos sin destacarse demasiado y el elenco parisino desperdició una ventaja de 3-1.

Los números de Messi en abril de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 5 2 3 Argentina 0 0 0 TOTAL 5 2 3

MAYO

Con la corona liguera asegurada y eliminado tanto en la Champions League como en la Copa de Francia, el cierre de la temporada 2021/22 no dejaba demasiado lugar para emociones en PSG. De todos modos, Leo disputó completas las últimas tres fechas del campeonato y el sábado 14 se dio el gusto de anotar su primer doblete en la Ligue 1 (desde su llegada a Francia había conseguido dos, pero ambos a nivel europeo) en el triunfo 4-0 sobre Montpellier como visitante. Además, en la última fecha, el sábado 21, cerró su primer año parisino con una asistencia en el 5-0 sobre Metz.

Tres días más tarde, Messi volvió a poner la cabeza en modo Selección y llegó al País Vasco para sumarse a la concentración albiceleste de cara a la Finalissima frente a Italia.

Los números de Messi en mayo de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 3 2

JUNIO

El sexto mes del año comenzaría con el segundo título de Messi a nivel de Selección Mayor: el miércoles 1°, en Wembley, Argentina dio una exhibición de fútbol y goleó 3-0 a Italia para quedarse con la Finalissima. Leo manejó los hilos del equipo, entregó la asistencia del primer gol a Lautaro Martínez y del tercero a Paulo Dybala y levantó el trofeo en la Catedral del Fútbol, antes de ser llevado en andas por sus compañeros.

Cuatro días más tarde, el domingo 5, llegaría otra exhibición del capitán, que marcó los cinco tantos en la goleada amistosa 5-0 sobre Estonia e igualó su récord personal de tantos en un partido, que databa de marzo de 2012 en un 7-2 de Barcelona sobre Bayer Leverkusen en la Champions.

Pasada la fecha FIFA, llegó el momento de unas merecidas y necesarias vacaciones. El final de la temporada 2020/21 había pasado para Messi entre la Copa América de Brasil, su traumática salida del Barca y su vertiginosa llegada a París, por lo que prácticamente no había descansado y llegaba el momento de hacer una pausa para cargar energías de cara a un semestre que tendría el Mundial de Qatar como gran objetivo.

El destino elegido por Leo para pasar sus vacaciones fue Ibiza, donde se instaló junto a su familia y estuvo acompañado por dos de sus grandes amigos del fútbol, Luis Suárez y Cesc Fábregas, y sus esposas e hijos. Durante los días de ocio en las playas del Mediterráneo, el viernes 24 el rosarino celebró su cumpleaños número 35 y por la fiesta pasaron varios de sus compañeros de la Scaloneta.

Los números de Messi en junio de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias Argentina 2 5 2

JULIO

Tras el final de la temporada 2021/22, PSG licenció a sus futbolistas hasta la primera semana de julio, pero a los que fueron convocados a la fecha FIFA de inicios de junio les extendió siete días más las vacaciones. Sin embargo, a pesar de que le quedaban días de descanso, Messi decidió presentarse a los trabajos el martes 5 -exactamente un mes después de que había jugado su último partido- para iniciar la pretemporada de cara a la Copa del Mundo. El mismo día fue anunciado Cristophe Galtier como nuevo DT del equipo, en reemplazo de Pochettino.

"Pude hacer una pretemporada muy buena este año, algo que no había podido tener el anterior. El trabajo de este verano fue fundamental para empezar de otra manera y yo también llegué con otra cabeza, otra mentalidad y mucha ilusión", contó Leo en una entrevista posteriormente. El trabajo se extendió durante casi todo el mes e incluyó la disputa de cuatro amistosos -uno en París y tres durante una gira por Japón-, de los cuales el argentino participó en todos (tres como titular en los que salió reemplazado y uno en que ingresó desde el banco) y marcó dos goles.

Julio se cerró para Messi y PSG en Israel, con la disputa del primer partido oficial de la temporada 2022/23: en Tel Aviv, el conjunto de Galtier goleó 4-0 a Nantes en la Supercopa de Francia con una gran actuación de la Pulga, autor de uno de los tantos, y comenzó el curso con un nuevo título, el 41° en la carrera del zurdo.

Los números de Messi en julio de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 1 1 0

AGOSTO

Con el octavo mes del año dio inicio la temporada 22/23 de la Ligue 1 y, de entrada, Messi dejó en claro que estaba definitivamente de vuelta en el ruedo: el sábado 6, en el debut de PSG en el campeonato, el argentino marcó un doblete y entregó una asistencia en la goleada 5-1 sobre Clermont.

En la tercera jornada, el domingo 21, volvió a marcar y asistir en el 7-1 sobre Lille, mientras que una semana más tarde, en el último encuentro del mes, se dio por primera vez una situación que sería habitual bajo el mando de Galtier: en el 1-1 frente a Monaco, Leo salió reemplazado a pocos minutos del final del encuentro. Tres días después, el miércoles 31, el rosarino brilló con dos asistencias en el 3-0 sobre Toulouse y el DT volvió a quitarlo del campo antes del cierre.

La nota negativa de agosto llegó el sábado 12, cuando France Football dio a conocer los nominados al Balón de Oro y Messi, que era el vigente ganador tras su coronación en 2021, no fue incluido ni siquiera entre los 30 preseleccionados para la votación.

Los números de Messi en agosto de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 5 3 4

SEPTIEMBRE

Con el Mundial cada vez más cerca, el calendario empezaba a apretarse con el comienzo de la fase de grupos de la Champions League. Mientras sumó asistencias o goles en los tres encuentros que jugó PSG en la Ligue 1 durante el noveno mes (dos pases gol en un 3-0 sobre Nantes, uno en un 1-0 sobre Brest y un grito para ganarle 1-0 a Lyon), Leo se estrenó en la nueva temporada de la competición europea con una actuación opaca en la victoria 2-1 sobre Juventus del martes 6, en la que nuevamente salió reemplazado, pero volvió a su nivel en el 3-1 como visitante frente a Maccabi Haifa, donde marcó un tanto y repartió una asistencia.

Septiembre se cerró con la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar, en la que la Selección argentina realizó una gira por Estados Unidos en la que disputó sendos amistosos contra Honduras y Jamaica. En el primero, jugado el viernes 23 en Miami, el Diez jugó los 90 minutos y marcó dos goles, uno de penal, para el triunfo 3-0 de la Albiceleste. En tanto, en el segundo, jugado el martes 27 en Nueva Jersey, el capitán comenzó en el banco de suplentes a causa de un cuadro gripal, ingresó a los 10 minutos del complemento y le alcanzó poco más de media hora de actividad para anotar nuevamente por duplicado en otro triunfo 3-0 de la Scaloneta, que significó nada menos que su victoria número 100 con la camiseta del combinado nacional. Además, con el doblete llegó a los 90 goles internacionales y llegó al tercer puesto en la lista de máximos goleadores a nivel de selecciones en la historia.

Los números de Messi en septiembre de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 5 2 4 Argentina 2 4 ' TOTAL 7 6 4

OCTUBRE

Al igual que había ocurrido en marzo, el viaje con la Selección le sentó bien a Leo, que a su vuelta a Francia marcó en la victoria 2-1 sobre Niza por la Ligue 1 el sábado 1° y volvió a convertir cuatro días después, el miércoles 5, en el 1-1 frente a Benfica por la Champions League.

Sin embargo, en el partido frente a los lusos llegaría el gran susto de la temporada: a falta de 10 minutos para el final del encuentro, Messi forzó un pique en el área rival e inmediatamente miró al banco y pidió el cambio. Y aunque el entrenador intentó llevar tranquilidad sobre su estado físico, lo cierto es que el rosarino se perdió los dos siguientes partidos del equipo (el sábado 8 frente a Reims y el martes 11 nuevamente con Benfica) por un problema en el sóleo y regresó recién el domingo 16 en el clásico contra Marsella, en el que salió reemplazado a 10 minutos del final en el triunfo 1-0 del equipo de Galtier.

Cinco días después, el viernes 21, el zurdo dejó en claro que había dejado atrás el inconveniente muscular cuando anotó un gol y dio dos asistencias en la victoria 3-0 contra Ajaccio por la Ligue 1. Y por si quedaba alguna duda, lo ratificó con un doblete de tantos y pases gol en el 7-2 sobre Maccabi Haifa por la Champions del martes 25 y con otro gol y asistencia en el triunfo 4-3 frente a Troyes del sábado 29, para llegar con todo al mes donde comenzaba el Mundial.

Los números de Messi en octubre de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 6 6 5

NOVIEMBRE

La fecha estaba marcada en el calendario: el martes 22, la Selección argentina debutaba en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita. Sin embargo, antes quedaban por cumplir algunos compromisos a nivel clubes.

El miércoles 2, Leo entregó una asistencia en la victoria 2-1 como visitante contra Juventus con la que PSG aseguró su pasaje a los octavos de final de la Champions y cuatro días después, el domingo 6, otra vez saltaron las alarmas: a poco más de dos semanas del debut en Qatar 2022, Messi se quedaba afuera del partido de su club contra Lorient por una inflamación en el tendón de Aquiles. Sin embargo, una semana más tarde, el domingo 13, el rosarino saltó al campo de juego para enfrentar a Auxerre en el último partido de la Ligue 1 antes del receso: tras 75 minutos y con el partido 3-0, Galtier decidió que no era necesario arriesgarlo de más y lo sentó en el banco. La victoria final sería de 5-0. Messi entraba en modo Mundial.

Sin perder tiempo, Leo viajó al día siguiente a Abu Dhabi para sumarse a los entrenamientos de la Selección y el miércoles 16 jugó los 90 minutos, anotó un gol y dio una asistencia en el 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos en el único amistoso de la Albiceleste previo a la Copa del Mundo. Inmediatamente después del partido, el plantel argentino voló hacia Doha y cerca de la madrugada se instaló en la Universidad de Qatar, con la ilusión de extender su estadía en el lugar por más de un mes.

El camino en el Grupo C empezó con un cachetazo que no entraba en los planes de nadie. A pesar de que el Diez anotó su primer gol en el certamen a los 10 minutos del encuentro contra Arabia Saudita de penal y le anularon otro antes del descanso, Argentina fue una sombra del equipo que venía siendo antes del inicio del Mundial y cayó 2-1 contra el conjunto asiático. Atrás quedaba un invicto de 36 partidos. El panorama se ensombrecía. Como capitán, Messi salió a bajar un mensaje contundente: "Que la gente confíe, porque este grupo no la va a dejar tirada".

Cuatro días más tarde, el sábado 26, el equipo de Scaloni se jugaba la vida frente a México. Y en un partido cerrado, jugado a puro nervio, Leo empezó a construir el camino hacia la que sería una de las más grandes actuaciones individuales de un futbolista en la historia de la Copa del Mundo: a los 20 minutos del segundo tiempo, con un zurdazo seco desde el borde del área marcó el 1-0 y destrabó a una Argentina que se ahogaba en su propia frustración. Sobre el final, le dio el pase corto a Enzo Fernández y el mediocampista marcó el 2-0 definitivo con una pincelada de talento. Ese día, de paso, alcanzó a Diego Armando Maradona como el argentino con más partidos disputados en la Copa del Mundo, con 21.

Noviembre y la fase de grupos se cerrarían el miércoles 30. Frente a Polonia, al rosarino le atajaron un penal cuando la historia estaba 0-0 en el primer tiempo, pero el equipo estuvo a la altura y se impuso 2-0 con solvencia. Diciembre llegaba con el primer puesto en la zona, lo que permitía evitar el cruce contra Francia en octavos.

Los números de Messi en noviembre de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias PSG 2 0 1 Argentina 4 3 2 TOTAL 6 3 3

DICIEMBRE

El mes que Messi nunca olvidará. Ni tampoco nadie en Argentina. El sábado 3, la primera parada: Australia. En el partido número mil de su carrera, el Diez, que nunca había anotado goles en partidos de eliminación directa en Mundiales, rompió el maleficio a los 35 minutos con uno de los goles más clásicos de su repertorio: toque desde el vértice derecho hacia el área, pared y remate bajo de primera con la cara interna del pie izquierdo al palo más lejano. La Albiceleste se puso 2-0 en el complemento y tenía todo bajo control, hasta que un remate desviado se metió en el arco de Emiliano Martínez y le devolvió la tensión a la historia. Entonces apareció el mejor Leo, que se adueñó de la pelota, apiló rivales por doquier y estuvo a punto de liquidar la historia con un pase gol que desperdició Lautaro Martínez y un zurdazo que salió apenas al lado del ángulo. Sobre el final, el que salvó la victoria y aseguró la clasificación fue Dibu.

Entonces llegaron los cuartos. El peaje para cruzar el Rubicón era Países Bajos. El equipo de un Louis Van Gaal que lo había menospreciado en múltiples ocasiones a lo largo de los años y volvió a bajarle el precio en la previa del encuentro. También del semi desconocido arquero Andries Noppert, que el día previo al encuentro se mostró confiado en atajarle un penal. El 9 de diciembre, en Lusail, Messi brilló. En la que probablemente haya sido su mejor actuación en un Mundial, el capitán albiceleste dio un recital, que incluyó una asistencia imposible para Nahuel Molina y un tanto propio desde los 12 pasos, con festejo de Topo Gigio dirigido directamente hacia el entrenador rival. Luego llegaría el show del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, los 10 minutos de adición y el empate agónico neerlandés. Pero lo que parecía una tragedia se convirtió en media hora más del Messi Fútbol Show, especialmente en un segundo suplementario donde Argentina hizo méritos de sobra para evitar los penales. El gol, sin embargo, no llegó y las manos salvadoras de Dibu abrieron el camino hacia las semis en una tanda donde el capitán se hizo cargo del primer remate del equipo y anotó.

Las semifinales fueron el martes 13. Enfrente estaba Croacia, que había privado al mundo de ver un cruce entre Argentina y Brasil al eliminar en cuartos al gran candidato al título. De fondo aparecían los fantasmas del infame 0-3 de Rusia 2018. Pero el equipo de Scaloni no estaba para cuentos de brujas. Messi abrió el camino de penal a los 34 minutos del primer tiempo y el inexpugnable conjunto balcánico se derrumbó. El 2-0 llegó cinco minutos después desde los pies de Julián Álvarez. Y esta vez el capitán no dejó lugar a que aparecieran las dudas de los dos cruces anteriores: en un segundo tiempo de novela, el Diez jugó e hizo jugar y, de paso, regaló una de las mejores jugadas del Mundial cuando mandó a la escuela a Josko Gvardiol, probablemente el mejor central del torneo, antes de servirle el 3-0 definitivo a la Araña.

La gloria golpeaba a la puerta. El 18 de diciembre, Argentina y Francia definían al campeón del mundo en Lusail. Y el desenlace de la película no pudo haber sido más épico. Messi puso el 1-0 de penal y participó en la enorme jugada colectiva que derivó en el 2-0 de Ángel Di María. Después, manejó la batuta de un equipo que borró de la cancha a su rival durante 80 minutos, hasta que Kylian Mbappé empató la historia con una ráfaga inesperada e inmerecida. Pero Leo no se arrodilló. En el final del tiempo regular casi lo gana con un remate desde afuera y en el segundo suplementario marcó el 3-2 que parecía dejarle servida la gloria eterna. Pero otra vez Mbappé se interpuso en el camino. Y entonces llegaron -otra vez- los penales.

El Diez anotó el suyo de entrada y luego vio a la distancia cómo Dibu Martínez le atajaba a Kingsley Coman y forzaba el error de Aurélien Tchouaméni. Con la mirada al cielo, pidió que Gonzalo Montiel no fallara el suyo. Y cuando la pelota besó la red, cayó de rodillas al piso mientras Leandro Paredes lo abrazaba al grito de "¡Somos campeones del mundo!". Después, el Balón de Oro del certamen, el beso a la Copa del Mundo a la pasada, el bisht y la vuelta olímpica, antes de viajar a Argentina para vivir, el martes 20, la celebración popular más grande de la historia del país, con cinco millones de personas en la calle para festejar la Tercera.

Luego de los festejos, el zurdo se recluyó en su casa de Rosario para pasar las Fiestas en familia antes de volver a París, donde lo esperan "los primeros días de enero" para el segundo tramo de la temporada. Pero eso será otra historia.

Los números de Messi en diciembre de 2022

Equipo Partidos Jugados Goles Asistencias Argentina 4 5 2

LOS TÍTULOS DE MESSI EN 2022

Ligue 1 2021/22

Finalissima

Supercopa de Francia 2022

Copa del Mundo Qatar 2022

LOS NÚMEROS DE MESSI EN 2022