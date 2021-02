¿Cómo está la tabla histórica de títulos en el fútbol chileno?

El equipo de Ariel Holan está a un paso de lograr un inédito tricampeonato frente a Unión La Calera: quedaría a tres coronas de su archirrival.

Universidad Católica, actual bicampeón del fútbol chileno, podría proclamarse como monarca del Campeonato Nacional 2020 cuando se enfrente a Unión La Calera este miércoles en San Carlos de Apoquindo.

A los Cruzados les basta solo un empate para volver a dar la vuelta olímpica y meterse en el listado de los cuatro equipos que han logrado tres títulos consecutivos en la máxima categoría, después de Magallanes (1933 a 1935), Colo Colo (1989 a 1991) y Universidad de Chile (Apertura 2011 a Apertura 2012). Asimismo, éste sería el trofeo número 15 de los estudiantiles en sus 84 años de historia. Con esto, quedarían a solo tres de su archirrival, que no logra festejar desde 2017.

Revisa a continuación la lista de los campeones:

Colo Colo, 32 títulos

1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 (C), 1998, 2002 (C), 2006 (A), 2006 (C), 2007 (A) 2007 (C), 2008 (C), 2009 (C), 2014 (C), 2015 (A), 2018 (Transición).

Universidad de Chile , 18 títulos

1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004(A), 2009(A), 2011(A), 2011 (C), 2012 (A), 2014/2015 (A), 2017 (C).

Universidad Católica, 14 títulos

1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997 (A), 2002 (A), 2005 (C), 2010, 2016 (C), 2017 (A), 2018 (Campeonato), 2019 (Campeonato).

¡ #CatólicaBicampeón !

Nos hubiese gustado otro final, pero no empaña el trabajo de todo un año que hizo posible este logro con el apoyo de todos #LosCruzados y #LasCruzadas

53 pts./74% de rendimiento

13 puntos de ventaja (mayor diferencia desde que entregan 3 puntos) pic.twitter.com/mw23JEOJ0b — Universidad Católica (@CruzadosSADP) November 29, 2019

Cobreloa, 8 títulos

1980, 1982, 1985, 1988, 1992, 2003 (A), 2003 (C), 2004 (C)

Unión Española, 7 títulos

1943, 1951, 1973, 1975, 1977, 2005 (A), 2013

Audax Italiano, 4 títulos

1936, 1946, 1948, 1957

Magallanes, 4 títulos

1933, 1934, 1935, 1938

Everton, 4 títulos

1950, 1952, 1976, 2008 (A)

Santiago Wanderers, 3 títulos

1958, 1969, 2001

Palestino, 2 títulos

1955, 1978

Huachipato, 2 títulos

1974, 2012 (C)

Cobresal, 1 título

2014 (C)

O'Higgins, 1 título

2013 (A)

Santiago Morning, 1 título

1942

Green Cross, 1 título

1945

Unión San Felipe, 1 título

1971