¿Cómo es la relación entre Messi e Icardi?

Durante varios años se dijeron muchas cosas respecto a ambos jugadores, incluso se habló de un veto con la Selección argentina.

Lionel Messi y Mauro Icardi se volvieron tendencia ahora que la Pulga está por firmar con el PSG, luego de su inesperada salida del Barcelona.

El fichaje del año está por caer y eso hace que muchos hinchas salgan a recordar la supuesta mala relación que hay entre Leo y el exdelantero el Inter.

Se sabe que el Toto está acostumbrado a las polémicas, ya sea por Wanda Nara, los palos aventados al Inter o hasta el supuesto veto que le instalaron en la Selección argentina a petición de Lionel.

Ante esto, en Goal te decimos la vedad respecto a la relación de Messi e Icardi.

LA RELACIÓN MESSI - ICARDI

En 2019, Mauro ofreció una entrevista para Canal+ en Francia, dónde dejó a un lado los rumores de que Leo no lo quiere en la Albiceleste.

"Como se habla de mi vida privada con Wanda, también se habla de esto de Messi. Son cosas que no se pueden cambiar. Tuve la posibilidad de estar con Messi, de jugar con él. Lo conocí en Barcelona hace muchos años y dejo que hablen. No creo que sea cierto lo que dicen, porque lo conozco. Es el mejor jugador del mundo, tuve la posibilidad de estar con él y lo aprecio mucho. Entonces no creo en estas cosas", expresó.

Cabe señalar que justo en febrero del 2021, PSG y Barcelona se enfrentaron en la Champions League. Al término del partido de ida de los octavos de final, Messi e Icardi intercambiaron camisetas, lo cual sirvió para hacer a un lado la supuesta enemistad.

Ahora solo falta ver como se llevarán los rosarinos en París, donde el objetivo primordial es ganar la Champions.