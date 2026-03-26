Cómo y dónde ver a Estados Unidos en el Mundial Sub-20: En vivo online, streaming, TV y hora de inicio

Estados Unidos se presenta a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 de Chile como una de las naciones más consistentes en el torneo de la especialidad en los últimos años. Las Barras y las estrellas suman cuatro clasificaciones consecutivas a cuartos de final, pero no han superado dicha fase en más de tres décadas, por lo que es el óbstaculo a superar para las jóvenes promesas estadounidense. Los Yanks se encuentran en el Grupo E, en el que se medirán en la primera fecha con Nueva Caledonia, en la segunda con Francia y en la tercera jornada con Sudáfrica. Todos sus compromisos en la fase de gurpos serán disputados en la ciudad de Rancagua.

El equipo dirigido por Marko Mitrovic tiene entre sus principales figuras a futolistas como a Benjamin Cremaschi (Parma) y Cole Campbell (Borussia Dortmund) y Joshua Wynder (Benfica), todos actualmente en el viejo continenten y que buscan llamar la atención para quizá colarse a la selección mayor y participal en el Mundial de 2026 el próximo verano. Sin embargo, no podrán contar con el guardameta, Diego Kochen, otro destacado juvenil que es miembro del Barcelona Atlétic.

Como preparación para el campeonato se midieron en los últimos meses a las selecciones de Noruega (0-1), Colombia (1-0) y Marruecos (4-1 y 0-0).

Resultado históricos en Mundiales Sub-20

Para encontrar el mejor resultados de las Barras y las Estrellas en el torneo de la especialidad, es necesatio regresar hasta 1989, cuando consiguieron el cuarto lugar en Arabia Saudita, desde entonces solo han fallado en clasificar a tres ediciones (1991, 1995 y 2011) y en solo dos se han quedado fuera en fase de grupos (2009 y 2013). En 2023 perdieron a manos de Uruguay en la ronda de los ocho mejores, con un plantel que contaba con nombres como Gabriel Słonina, Joshua Wynder, Diego Luna, Kevin Paredes, Jonathan Gómez, Justin Che, Obed Vargas, Rokas Pukstas y Alexander Borto.

Cuándo y dónde es el Estados Unidos vs Francia, Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2025

PARTIDO Estados Unidos vs. Francia FECHA Jueves, 2 de octubre de 2025 HORARIO 22:00 (España) 17:00 (Argentina) 16:00 (USA - Tiempo del Este) 15:00 (Colombia) 14:00 (México) ESTADIO Codelco El Teniente

Sigue aquí en directo el Estados Unidos vs. Francia de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2025

Dónde ver en vivo y en directo online el Estados Unidos vs Francia, Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2025

El compromiso se puede seguir por FIFA+, Teledeporte y RTVE Play en España y por ViX Premium en México. En Sudamérica será transmitido en DSports o DSports+. Finalmente, en Estados Unidos estará disponible por Universo, FOX Sports 1, Universo, FIFA+ y Fubo Sports.

País/Zona Canal o Streaming España FIFA+, Teledeporte, RTVE Play Sudamérica Toda Sudamérica (excepto Paraguay y Bolivia): DSports o DSports+ Plus y DGO

(excepto Paraguay y Bolivia): DSports o DSports+ Plus y DGO Paraguay: Popu TV

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