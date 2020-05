¿Cómo conseguir más fácil al Raúl Jiménez de TOTSSF en FIFA 20?

Tras una temporada espectacular, el atacante del Wolverhampton recibió una carta sumamente poderosa para Ultimate Team.

Finalmente llegaron los Team of the Season So Far a FIFA 20 y la primera liga top que reveló a su equipo fue la Premier de . Con ello llegó un objetivo semanal digno de hacer: Raúl Alonso Jiménez del Wolverhampton.

Tras una temporada excepcional que tuvo que interrumpirse por la pandemia de coronavirus, el mexicano de los fue premiado con la que hasta ahora es su mejor carta el Ultimate Team. ¿Lo mejor de todo? La puedes conseguir casi gratis (si no tienes las fichas que se requieren).

Por ello, en Goal te contamos qué necesitas y cuál es la solución más rápida para sumar a RJ9 a tu equipo:

LOS STATS DE RAÚL JIMÉNEZ EN TOTSSF

En realidad la carta de Jiménez es una de las más rentables si tienes un equipo de la Premier League. Desafortunadamente no hay tantas fichas increíbles de jugadores mexicanos mas que las de de Tecatito y la de Winter Refresh de Héctor Herrera.

Por ello, si tu equipo es del campeonato inglés, esta carta podría servirte mucho para tener un gran centro delantero sin tener que desembolsar muchas monedas. Con cuatro de seis rubros arriba de 90 (solo pase y defensa están por debajo), podría ser ese killer que te falta en tu equipo.

¿CÓMO OBTENERLO DE LA MANERA MÁS RÁPIDA POSIBLE?

Cuatro son los objetivos que debes cumplir si quieres sumar al ariete mexicano a tu club. En sí, no hya forma de hacer trampa, sí o sí tendrás que cumplirlos todos, pero puedes ahorrarte algunos partidos si seleccionas a los jugadores indicados.

Objetivos:

Hecho en : Asiste con un pase filtrado en dos partidos de Squad Battles o Rivals en dificultad mínima de Clase Mundial con jugadores mexicanos. Salto a : Anota con delanteros de LaLiga en tres partidos diferentes de Rivals. Ojo de águila: Anota un gol con tiro colocado en cinco partidos distintos de Rivals con jugadores de la Liga NOS. Pack de manada de lobos: Anota y asiste en ocho victorias de Rivals distintas con jugadores de la Premier League con una calificación mínima de pié débil de 4*.

Si tienes muchas monedas de sobra, la mejor idea sería gastar en Raúl Jiménez de Europa League y después de conseguir los objetivos venderlo. Debería estar barato al tener una nueva ficha gratis, así que vale la pena la inversión.

Si aún te quedan monedas, sumar a Tecatito y a Héctor Herrera te ayudarán a cumplir diferentes objetivos en el mismo partido, ya que el primero pertenece a la Liga Nos y el segundo a LaLiga, además de cumplir con el primer desafío de México.