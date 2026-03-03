Cómo conseguir entradas para La Liga 2026: entradas para El Clásico, próximos partidos, precios y más

Nos espera un final de temporada lleno de emoción en el fútbol español durante los próximos meses, con solo ocho puntos de diferencia entre los cuatro primeros equipos a mitad de camino.

Aunque el Barcelona y el Real Madrid suelen acaparar los titulares y atraer a los mejores jugadores, todos los equipos de primera división tienen la capacidad de desplegar su mejor juego y ofrecer actuaciones memorables.

Van a ser unos meses imperdibles de acción en La Liga, y tú puedes hacer realidad tus sueños futbolísticos españoles asegurándote una entrada para uno de los próximos partidos. Deja que GOAL te proporcione toda la información más reciente sobre las entradas, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Próximos partidos de La Liga 2026

A continuación, encontrarás algunos de los próximos partidos destacados de La Liga:

Date / Time Fixture Venue Tickets Fri, Mar 6 (8:00pm) Celta Vigo vs Real Madrid Estadio de Balaídos (Vigo) Tickets Sat, Mar 7 (5:30pm) Atletico Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tickets Sat, Mar 7 (8:00pm) Athletic Club vs Barcelona San Mamés (Bilbao) Tickets Sat, Mar 14 (8:00pm) Real Madrid vs Elche Santiago Bernabéu (Madrid) Tickets Sun, Mar 15 (3:15pm) Barcelona vs Sevilla Spotify Camp Nou (Barcelona) Tickets Sun, Mar 22 (8:00pm) Real Madrid vs Atletico Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) Tickets Sun, Apr 5 (TBA) Atletico Madrid vs Barcelona Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tickets Sun, Apr 12 (TBA) Barcelona vs Espanyol Spotify Camp Nou (Barcelona) Tickets Sun, Apr 19 (TBA) Real Betis vs Real Madrid Estadio Benito Villamarín (Seville) Tickets Sun, May 10 (TBA) Barcelona vs Real Madrid (El Clásico) Spotify Camp Nou (Barcelona) Tickets Sun, May 17 (TBA) Sevilla vs Real Madrid Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville) Tickets Sun, May 24 (TBA) Real Madrid vs Athletic Club Santiago Bernabéu (Madrid) Tickets Sun, May 24 (TBA) Valencia vs Barcelona Mestalla (Valencia) Tickets

¿Cómo comprar entradas para La Liga?

Existen múltiples opciones para adquirir entradas para los partidos de La Liga, desde abonos para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales.

Para comprar entradas para La Liga, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde tendrás que dirigirte a la sección «Entradas».

Las entradas suelen ponerse a la venta unas semanas antes de cada partido y es posible que tengas que crear una cuenta y proporcionar información personal. También puedes comprar entradas en las taquillas físicas, que suelen estar situadas en los estadios de los clubes o cerca de ellos. Algunos clubes también tienen puntos de venta en distintos lugares de las ciudades donde tienen su sede.

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales o si quieres asegurarte tus asientos antes de la venta oficial o conseguir entradas de última hora, puedes recurrir a distribuidores secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para La Liga?

El precio de las entradas para La Liga varía mucho.

La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados en función de los grupos de edad, incluyendo categorías para adultos, jóvenes y mayores, pero estos tramos varían de un club a otro.

Además de estos factores, la ubicación de los asientos dentro del estadio influye significativamente en el precio de las entradas, y las vistas privilegiadas suelen tener el precio más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, y los enfrentamientos más destacados contra rivales de renombre, como el derbi madrileño (Real Madrid contra Atlético de Madrid) y El Clásico (Barcelona contra Real Madrid), se incluyen en la categoría más alta, con precios que aumentan en consecuencia.

A continuación, GOAL ha desglosado los clubes de La Liga 2025-2026, sus estadios y los precios medios de las entradas para los partidos:

Precios de las entradas de La Liga 2025-26 por club

Club Stadium& Ticket Price Range (Adult) Alaves Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mames €30 - €110 Atletico Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta Vigo Balaidos €20 - €80 Elche Martinez Valero €25 - €90 Espanyol RCDE Stadium €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35-€64 Levante Ciutat de Valencia €30 - €90 Mallorca Mallorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabeu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan €45 - €165 Valencia Mestalla €30 - €100 Villarreal La Ceramica €20 - €50



Aunque estos son los precios oficiales, la enorme demanda de algunos partidos de La Liga hace que los aficionados tengan que recurrir a opciones de reventa secundarias, como StubHub. Los precios pueden variar, tanto por encima como por debajo del precio oficial de la entrada, dependiendo del partido y de la proximidad de la fecha. Las entradas están disponibles actualmente a partir de 9 €.

¿Cómo comprar entradas VIP para La Liga?

Si quieres comprar entradas VIP para La Liga, te recomendamos que consultes la página web oficial del club.

Las opciones VIP varían en función del equipo al que vayas a ver y del paquete que quieras comprar. La comida y la bebida suelen estar incluidas en todos los paquetes, y las opciones de gama alta ofrecen experiencias gastronómicas de alta calidad.

Las alternativas más exclusivas también incluyen asientos con vistas privilegiadas del partido.