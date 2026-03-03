El ascenso récord del Wrexham en la pirámide futbolística ha sido fenomenal. Al ascender a la Championship, se convirtió en el primer equipo de las cinco divisiones principales del fútbol inglés en lograr tres ascensos consecutivos.

Sorprendentemente, el tercer equipo de fútbol profesional más antiguo del mundo tiene ahora la mirada puesta en alcanzar la tierra prometida, es decir, la Premier League.

Pero, ¿cómo puedes conseguir entradas para ver al Wrexham en acción la próxima temporada, mientras busca continuar su impresionante marcha hacia la gloria? Deja que GOAL te muestre las opciones que tienes para ver al Wrexham jugar en directo en sus partidos de la temporada 2025/26.

Próximos partidos del Wrexham para la temporada 2025/26

Fecha Partido (GMT) Lugar Entradas Sábado, 7 de marzo Copa FA: Wrexham contra Chelsea (17:45) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Martes, 10 de marzo Wrexham vs Hull City (19:45) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Viernes, 13 de marzo Wrexham vs Swansea City (20:00) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Martes, 17 de marzo Watford vs Wrexham (19:45) Vicarage Road (Watford) Entradas Sábado, 21 de marzo Sheffield United vs Wrexham (15:00) Bramall Lane (Sheffield) Entradas Viernes, 3 de abril West Brom vs Wrexham (15:00 h) The Hawthorns (West Bromwich) Entradas Lunes, 6 de abril Wrexham vs Southampton (15:00 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Sábado, 11 de abril Birmingham City vs Wrexham (15:00 h) St Andrew's (Birmingham) Entradas Sábado, 18 de abril Wrexham vs Stoke City (15:00 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas Martes, 21 de abril Oxford United contra Wrexham (19:45) Kassam Stadium (Oxford) Entradas Sábado, 25 de abril Coventry City vs Wrexham (15:00) CBS Arena (Coventry) Entradas Sábado, 2 de mayo Wrexham vs Middlesbrough (12:30 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Wrexham?

Los clubes de la EFL suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero a los abonados A los socios del club, que suelen clasificarse según los puntos de fidelidad obtenidos en compras anteriores Luego, al público en general durante el periodo de «venta general».

La forma más fácil de comprar entradas para el día del partido es visitar la página web oficial de venta de entradas electrónicas del Wrexham.

Dada la gran popularidad mundial del Wrexham, la venta de entradas para sus partidos suele ser muy alta, por lo que puede resultar difícil conseguir entradas en la venta general a menos que seas abonado o miembro del club.

Si quieres conseguir una entrada de última hora, puedes buscar en revendedores secundarios como StubHub, con entradas a partir de 30 £.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Wrexham?

Los precios de las entradas suelen fijarse antes del inicio de la temporada para todos los partidos de todas las competiciones.

Las personas mayores, los niños y los jóvenes pagan menos que el precio completo, pero conviene tenerlo en cuenta a la hora de realizar la compra.

Dado que la estructura de precios del SToK Racecourse para los partidos del Wrexham tiene varios niveles, es importante saber qué variedades hay disponibles a la hora de comprar entradas.

Los precios pueden variar según la naturaleza del partido, como la Championship y la FA Cup, mientras que otros partidos pueden experimentar un aumento o una disminución marginal en torno a un coste base, dependiendo del rival.

Además, los asientos se clasificarán según su ubicación en la grada. Por ejemplo, un asiento en la grada SToK Cold Brew Coffee Stand será claramente más barato, mientras que un asiento en el centro de la grada Wrexham Lager Stand será más caro.

Las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a la venta cuatro semanas antes de cada partido, y todas las fechas de venta se comunican con antelación a través de la página web oficial del club. Los socios oficiales del Wrexham AFC suelen tener prioridad para la compra de todas las entradas.

¿Cómo conseguir abonos para el Wrexham?

El abono de temporada es la única forma de asegurarse de estar en el SToK Racecourse para todos los partidos en casa del Wrexham en la Championship durante la temporada 2025/26.

Los precios de los abonos de temporada para adultos comienzan en 400 £ y suben a 475 £ para esta campaña, lo que refleja una impresionante relación calidad-precio a lo largo de una temporada de liga en la que habrá 23 partidos en casa.

Los precios varían en función de la grada y la categoría de edad, con opciones adicionales para mayores de 65 años, menores de 21, menores de 18 y menores de 14.

Como parte de los renovados paquetes de afiliación del Wrexham, todos los abonados recibirán una afiliación Digital Dragon con su abono, que incluirá todas las ventajas asociadas al mismo, como el acceso a ofertas promocionales y descuentos, así como un programa digital del partido que se enviará por correo electrónico para cada partido en casa.

También tienen la opción de pasar a Red Dragon o Gold Dragon para obtener ventajas adicionales y una tarjeta física.

¿Qué se puede esperar del Wrexham?

Los Red Dragons buscan ahora seguir los pasos del Cardiff City y el Swansea City, que han militado en la Premier League durante las últimas dos décadas.

Los chicos de Phil Parkinson son el primer equipo de Wrexham que compite en la segunda división del fútbol inglés en más de 40 años.

Con propietarios famosos como el dúo de Hollywood formado por Ryan Reynolds y Rob McElhenney, la historia del Wrexham ha despertado un gran interés en todos los ámbitos, desde la cobertura mediática hasta los documentales.

Se cree que más de 5000 hogares estadounidenses tienen una suscripción para ver a los Red Dragons.

Historia del SToK Racecourse

Getty Images

El Racecourse Ground, actualmente conocido como SToK Racecourse (o SToK Cae Ras en galés) debido a un acuerdo de patrocinio con SToK Cold Brew Coffee, es un estadio de fútbol en Wrexham, Gales. Es el quinto estadio más grande del país, con una capacidad para más de 10 000 espectadores, y ha sido la sede del Wrexham AFC desde 1864. El Racecourse Ground es el estadio de fútbol internacional más antiguo del mundo que aún acoge partidos internacionales, ya que fue la sede del primer partido internacional de Gales en 1877. El campo también ha sido utilizado por el club de rugby league North Wales Crusaders, el club de rugby union Scarlets y el Liverpool Reserves. En sus inicios, el campo también se utilizaba para el críquet y las carreras de caballos.

Las gradas del Racecourse Ground se conocen como: The Wrexham Lager Stand, The SToK Cold Brew Coffee Stand, The Macron Stand y The Kop.

Tribuna Wrexham Lager

Situada detrás de donde solía estar el Yale College, es la grada más grande del estadio, con una capacidad para 4200 personas. Se construyó en 1972 para preparar la primera incursión del club en Europa y también proporcionó al club nuevos vestuarios, oficinas y salas de entretenimiento. La grada está patrocinada por Wrexham Lager, una cervecería independiente de propiedad local.

Tribuna Stok Cold Brew Coffee

Tiene una capacidad para 2800 personas y ofrece a los aficionados unas vistas excelentes del campo. Los aficionados locales se sitúan en esta grada desde la temporada 2007/08. Al mismo tiempo, los aficionados visitantes se trasladaron a la grada Yale (Wrexham Lager Stand), excepto en los partidos en los que se prevé una gran afluencia de público visitante.

Tribuna Macron

La tribuna más nueva del Racecourse Ground, con una capacidad para 3500 espectadores. Se construyó sobre la antigua tribuna Mold Road en 1999. La tribuna cuenta con un estudio de televisión y ocho palcos privados totalmente equipados, además de un restaurante llamado «The Changing Rooms».

La Kop

Situada detrás de una de las porterías, se conoce oficialmente como Crispin Lane End o «Town End». Con una capacidad para 5000 personas, la Spion Kop era la grada de pie más grande de la Liga de Fútbol Inglesa, pero desde 2008 no se utiliza por motivos de seguridad. En marzo de este año, el municipio de Wrexham aprobó la propuesta de construcción de una nueva tribuna Kop con 5500 asientos. El club pretende que esté lista para la temporada 2026/27. Es fundamental terminar el proyecto antes de 2026, ya que el estadio acogerá los partidos del Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA el próximo verano.

