Cómo comprar entradas para March Madness 2026: calendario de las finales de baloncesto de la NCAA, equipos, precios y más

Los campus universitarios de todo Estados Unidos están inmersos en la locura del baloncesto. Vuelve la March Madness, una de las mejores épocas del año para los aficionados al baloncesto, y ya puedes reservar tus entradas.

La emoción está garantizada desde la noche inaugural, el martes 17 de marzo, hasta que se coronen los campeones de baloncesto de la NCAA en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, el lunes 6 de abril. Hay un total de 67 partidos para disfrutar.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial que necesitas saber sobre las entradas para la March Madness, incluyendo dónde comprarlas, cuánto cuestan y cuál es el calendario del torneo.

¿Cuándo es March Madness 2026?

El March Madness 2026 se celebrará durante un periodo de 21 días, desde el martes 17 de marzo hasta el lunes 6 de abril. El desglose del torneo es el siguiente:

Ronda Fecha Entradas Primeras cuatro 17-18 de marzo Entradas Primera ronda 19-20 de marzo Entradas Segunda ronda 21-22 de marzo Entradas Sweet Sixteen 26-27 de marzo Entradas Elite Eight 28-29 de marzo Entradas Final Four 4 de abril Entradas Partido del Campeonato Nacional 6 de abril Entradas

Cómo comprar entradas para March Madness 2026

Aunque las entradas oficiales para March Madness 2026 están disponibles desde finales de 2025 a través del sitio web de la NCAA, la demanda de entradas aumentará después del «Selection Sunday» (15 de marzo), una vez que se anuncie el cuadro completo y los aficionados conozcan los detalles confirmados del calendario.

Se ofrecen múltiples opciones de venta de entradas, especialmente para las primeras rondas del torneo, en las que los aficionados pueden elegir entre comprar paquetes por sesión (hasta 4 partidos), por día (hasta 8 partidos) o por recinto (hasta 16 partidos).

También hay varios paquetes de hospitalidad disponibles a través del sitio web On Location. Los paquetes varían según el evento, pero pueden incluir entradas oficiales para los partidos, hospitalidad premium, comida y bebida con todo incluido, eventos previos al partido, acceso exclusivo al torneo y alojamiento opcional en hotel.

Además de comprar entradas para March Madness a través de los canales oficiales, los aficionados tienen la opción de adquirirlas en el mercado secundario, como en StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para March Madness 2026?

El precio de las entradas oficiales para March Madness varía en función de varios factores, como el tipo de paquete, la fase de la competición, el recinto y la ubicación de los asientos. A continuación se muestran algunos ejemplos de ese rango de precios:

First Four: desde 65 $

Primera ronda: desde 69 $

Segunda ronda: desde 160 $

Sweet Sixteen: desde 193 $

Elite Eight: desde 236 $

Final Four: desde 332 $

Partido del Campeonato Nacional: desde 242 $

Recuerda estar atento a la página web de la NCAA para obtener más información sobre la disponibilidad de entradas. En sitios web de reventa secundarios como StubHub, los precios de March Madness están disponibles a partir de 80 dólares.

Qué esperar de March Madness 2026

El torneo de baloncesto masculino de la NCAA de 2026 volverá a ser una competición de eliminación directa. De los 355 equipos universitarios elegibles, 68 participarán en el torneo. Desde 2022, 32 de los 68 se clasificaron al ganar sus torneos de conferencia individuales.

Los 36 equipos restantes son seleccionados por un comité de selección (Comité de Baloncesto Masculino de la División I de la NCAA). Así, aunque algunos de los equipos más grandes o conocidos no ganen sus torneos de conferencia, saben que es muy probable o seguro que reciban una wild card o una plaza general en el «Domingo de Selección» (15 de marzo). El Comité de Selección también clasifica a los equipos del 1 al 68.

Florida mantuvo la calma y se impuso por 65-63 a Houston en San Antonio, Texas, en la final del March Madness, el Campeonato Nacional, hace doce meses. Era la tercera victoria de los Gators en este campeonato. Florida llega al torneo de este año como uno de los favoritos, con el objetivo de repetir el doblete que logró en 2006 y 2007.

De los otros equipos con más de tres títulos de campeonato, Duke parece tener las mejores posibilidades de volver a ganar. Solo ha perdido dos veces esta temporada y ocupa el primer puesto en la clasificación de la Associated Press (AP).

Siéntese, disfrute y espere lo inesperado durante las próximas semanas. El hecho de que 20 equipos diferentes hayan llegado a las últimas cinco fases de la Final Four del Torneo de la NCAA demuestra lo abierta que puede ser la competición.

¿Cuáles son las sedes de la March Madness 2026?