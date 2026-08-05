La Saudi Pro League ha crecido de forma significativa en relevancia en las últimas temporadas, tras la enorme inversión de los clubes y la llegada de toda una serie de estrellas mundiales del fútbol. Ahora ostenta la distinción de ser la liga mejor clasificada de Asia.
Como era de esperar, la asistencia ha ido en aumento como resultado. Más de 2,5 millones de aficionados asistieron a partidos de la SPL la pasada temporada, lo que supone 1,3 millones más que hace una década.
Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital que necesitas para conseguir entradas para los partidos de la Saudi Pro League, incluido dónde puedes comprarlas y cuánto costarán.
Próximos partidos de la Saudi Pro League
A continuación, un vistazo a los encuentros más destacados y de mayor demanda de las primeras semanas de la temporada, los partidos de los cuatro grandes clubes de la SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli) para los que es más probable que los aficionados quieran entradas. Los horarios de inicio que figuran a continuación son los programados y publicados inicialmente por fuentes que siguen el calendario; la SPL confirma los horarios definitivos y cualquier cambio motivado por la retransmisión aproximadamente entre dos y tres semanas antes de cada jornada, así que comprueba siempre la hora exacta en spl.com.sa o con tu proveedor de entradas antes de viajar.
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|Jue 13 ago 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|23.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|Vie 14 ago 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
|Sáb 15 ago 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|Sáb 15 ago 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|23.00 h
|Al-Awwal Park
|Entradas
|Jue 20 ago 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|23.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|Vie 21 ago 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|21.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|Sáb 22 ago 2026
|Al Ahli vs Abha
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|Mar 1 sep 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
|Sáb 5 sep 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
Calendario completo, jornadas 1-6 (13 de agosto - 9 de septiembre de 2026)
Aquí tienes todos los partidos actualmente programados en las seis primeras jornadas de la temporada, con los 18 clubes. Las fechas y los estadios están bien confirmados; los horarios de inicio son provisionales y pueden cambiar a medida que se cierren los calendarios de retransmisión más cerca del día del partido, así que tómalos como una guía de planificación y no como definitivos. Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli acogen ocasionalmente partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Yeda junto a su campo principal, el Alinma Stadium, así que no te sorprendas si ambos estadios aparecen para el mismo club. Seguiremos añadiendo más jornadas a medida que la SPL confirme los horarios de inicio más cerca de cada ronda.
Jornada 1
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|Jue 13 ago 2026
|Abha vs Al Hazem
|21.15 h
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Entradas
|Jue 13 ago 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|23.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|Jue 13 ago 2026
|Al Shabab vs Al Qadsiah
|23.00 h
|SHG Arena
|Entradas
|Vie 14 ago 2026
|Neom SC vs Al Fayha
|21.50 h
|King Khalid Sports City
|Entradas
|Vie 14 ago 2026
|Al Ettifaq vs Al Riyadh
|23.00 h
|Al Ettifaq Club Stadium
|Entradas
|Vie 14 ago 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
|Sáb 15 ago 2026
|Al Taawoun vs Al Khaleej
|21.15 h
|Al Taawoun Club Stadium
|Entradas
|Sáb 15 ago 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|Sáb 15 ago 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|23.00 h
|Al-Awwal Park
|Entradas
Jornada 2
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|Jue 20 ago 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|23.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|Vie 21 ago 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|21.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|Vie 21 ago 2026
|Al Hazem vs Diriyah Club
|21.15 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|Vie 21 ago 2026
|Al Qadsiah vs Al Ittihad
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
|Vie 21 ago 2026
|Al Faisaly vs Neom SC
|23.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|Sáb 22 ago 2026
|Al Fateh vs Al Ettifaq
|20.45 h
|Maydan Tamweel Al Oula
|Entradas
|Sáb 22 ago 2026
|Al Kholood vs Al Taawoun
|21.10 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|Sáb 22 ago 2026
|Al Ahli vs Abha
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|Sáb 22 ago 2026
|Al Khaleej vs Al Shabab
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
Jornada 3
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|Lun 24 ago 2026
|Neom SC vs Al Qadsiah
|21.40 h
|King Khalid Sports City
|Entradas
|Lun 24 ago 2026
|Al Ittihad vs Al Hazem
|23.00 h
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Entradas
|Mar 25 ago 2026
|Abha vs Al Khaleej
|21.05 h
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Entradas
|Mar 25 ago 2026
|Al Taawoun vs Al Fayha
|21.10 h
|Al Taawoun Club Stadium
|Entradas
|Mar 25 ago 2026
|Al Ettifaq vs Al Nassr
|23.00 h
|Al Ettifaq Club Stadium
|Entradas
|Mar 25 ago 2026
|Al Shabab vs Al Riyadh
|23.00 h
|SHG Arena
|Entradas
|Mié 26 ago 2026
|Al Faisaly vs Al Fateh
|21.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|Mié 26 ago 2026
|Diriyah Club vs Al Kholood
|23.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|Mar 1 sep 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
Jornada 4
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|Vie 28 ago 2026
|Al Riyadh vs Neom SC
|20.50 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|Vie 28 ago 2026
|Al Fayha vs Abha
|21.00 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|Vie 28 ago 2026
|Al Khaleej vs Al Hilal
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
|Vie 28 ago 2026
|Al Nassr vs Al Taawoun
|23.00 h
|Al-Awwal Park
|Entradas
|Sáb 29 ago 2026
|Al Kholood vs Al Ahli
|21.05 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|Sáb 29 ago 2026
|Al Ettifaq vs Diriyah Club
|23.00 h
|Al Ettifaq Club Stadium
|Entradas
|Sáb 29 ago 2026
|Al Fateh vs Al Ittihad
|23.00 h
|Maydan Tamweel Al Oula
|Entradas
|Dom 30 ago 2026
|Al Hazem vs Al Shabab
|21.05 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|Dom 30 ago 2026
|Al Qadsiah vs Al Faisaly
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
Jornada 5
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|Jue 3 sep 2026
|Al Fayha vs Al Kholood
|20.55 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|Jue 3 sep 2026
|Neom SC vs Al Khaleej
|21.30 h
|King Khalid Sports City
|Entradas
|Jue 3 sep 2026
|Diriyah Club vs Al Qadsiah
|23.00 h
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Entradas
|Vie 4 sep 2026
|Abha vs Al Ettifaq
|21.00 h
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Entradas
|Vie 4 sep 2026
|Al Ahli vs Al Riyadh
|23.00 h
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Entradas
|Vie 4 sep 2026
|Al Shabab vs Al Hilal
|23.00 h
|SHG Arena
|Entradas
|Sáb 5 sep 2026
|Al Faisaly vs Al Hazem
|20.50 h
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Entradas
|Sáb 5 sep 2026
|Al Taawoun vs Al Fateh
|20.55 h
|Al Taawoun Club Stadium
|Entradas
|Sáb 5 sep 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
Jornada 6
|Fecha
|Partido
|Hora AST (GMT +3 h)
|Estadio
|Entradas
|Lun 7 sep 2026
|Al Khaleej vs Al Riyadh
|20.30 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
|Lun 7 sep 2026
|Al Hilal vs Neom SC
|23.00 h
|Kingdom Arena
|Entradas
|Mar 8 sep 2026
|Al Ettifaq vs Al Faisaly
|20.30 h
|Al Ettifaq Club Stadium
|Entradas
|Mar 8 sep 2026
|Al Hazem vs Al Taawoun
|20.55 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|Mar 8 sep 2026
|Al Ittihad vs Al Fayha
|23.00 h
|Alinma Stadium
|Entradas
|Mar 8 sep 2026
|Al Qadsiah vs Al Ahli
|23.00 h
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Entradas
|Mié 9 sep 2026
|Al Kholood vs Al Shabab
|20.55 h
|Al Hazem Club Stadium
|Entradas
|Mié 9 sep 2026
|Al Fateh vs Diriyah Club
|23.00 h
|Maydan Tamweel Al Oula
|Entradas
|Mié 9 sep 2026
|Al Nassr vs Abha
|23.00 h
|Al-Awwal Park
|Entradas
Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League
Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes ir a la sección 'Fixture/Tickets' dentro de la pestaña 'Matches'.
Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.
Además, si buscas asegurarte asientos antes de la salida oficial o esperas hacerte con entradas de última hora, quizá te interese considerar el vendedor secundario Ticombo, con entradas desde 17 SAR.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Saudi Pro League?
Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias apasionadas por el fútbol.
Los eventos destacados, especialmente con equipos de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, cuestan más, sobre todo en las mejores zonas de visión.
También existe una opción secundaria para comprar entradas de la Saudi Pro League en Ticombo. Aquí los precios pueden fluctuar, tanto por encima como por debajo del precio de lista de una entrada, en función del partido y de la proximidad de la fecha, con entradas desde 17 SAR.
Saudi Pro League 2026/27: equipos y estadios
|Club
|Estadio (ubicación)
|Capacidad
|Al-Ittihad Club
|Alinma Stadium (Yeda)
|60.342
|Al-Ahli SFC
|Alinma Stadium (Yeda)
|60.342
|Al-Khaleej FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|Al-Hilal SFC
|Kingdom Arena (Riad)
|26.090
|Al-Nassr FC
|Al-Awwal Park (Riad)
|25.000
|Al-Ettifaq FC
|Al Ettifaq Club Stadium (Dammam)
|12.924
|Al-Shabab FC
|SHG Arena (Riad)
|13.537
|Al-Riyadh SC
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riad)
|18.063
|Al-Qadsiah FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17.300
|NEOM SC
|King Khalid Sports City (Tabuk)
|12.000
|Al-Fateh SC
|Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)
|11.851
|Al-Taawoun FC
|Al Taawoun Club Stadium (Buraydah)
|5.624
|Al-Hazem SC
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Kholood Club
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5.100
|Al-Fayha FC
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Abha Club
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)
|20.000
|Al-Faisaly Club
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6.843
|Al-Diriyah Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riad)
|18.063
¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?
La Saudi Pro League puede haberse creado en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes han reinado como campeones saudíes si nos remontamos a aquellos primeros tiempos. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han ido a parar a Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al término de la temporada 2025/26 bajo Jorge Jesus. Ange Postecoglou se ha hecho cargo desde entonces para defender el título en la 2026/27.
El éxito conduce inevitablemente a la popularidad y, por tanto, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.
El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la contratación más destacada de la historia de la SPL. Al-Nassr vivía un sueño, especialmente porque CR7 había rechazado previamente un traspaso al vecino local y archirrival Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de primer nivel de las ligas europeas se unieran a la Saudi Pro League.
Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riad (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh), un viaje a la capital saudí para cualquier amante del deporte suele significar ver un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con futbolistas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez habiendo jugado, o jugando todavía, en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta siempre que esos clubes entran en acción.
Los clubes de Riad pueden haber dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Yeda en el mar Rojo, ha sabido mantenerse firme a lo largo de los años y es uno de los clubes de fútbol más grandes del país y de Asia en su conjunto. A numerosos aficionados al fútbol les encantaría verlo en directo, especialmente cuando cuenta con una alineación brillante que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.
La temporada 2026/27 también tiene una importancia adicional para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará un largo parón a mitad de temporada desde el 24 de diciembre de 2026 hasta el 7 de febrero de 2027 para permitir que Arabia Saudí acoja la Copa Asiática de la AFC 2027.