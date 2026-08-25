La NFL regresa al Santiago Bernabéu el 8 de noviembre de 2026, cuando los Cincinnati Bengals se enfrenten a los Atlanta Falcons en la semana 9 de la temporada regular, con Atlanta como equipo local designado. El partido es el segundo encuentro de temporada regular de la NFL que se disputa en España y el primero de una asociación plurianual entre la liga, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid C.F. que mantendrá el fútbol americano en el Bernabéu durante los próximos años.

GOAL tiene a continuación todo lo que necesitas saber, desde la hora de inicio hasta la forma más barata de entrar al estadio.

¿Cuándo es el partido de la NFL Madrid 2026?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas Dom., 8 nov., 15:30 CET Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Entradas

¿Dónde comprar entradas para la NFL Madrid 2026?

Las entradas oficiales se venden a través de la plataforma española de Ticketmaster de la NFL, y necesitarás una cuenta de NFL Ticketmaster para comprar, que puedes crear gratis en nfl.com/international/ticketaccount antes de empezar a buscar asiento. La venta se puso en marcha por fases, con una preventa para titulares de tarjetas Amex a finales de mayo, la apertura de los paquetes hospitality el 5 de junio y la venta general a partir del 9 de julio. Las tres ventanas están ya abiertas, por lo que las entradas de venta general están disponibles ahora mismo.

Si quieres organizar un viaje más completo de una sola vez, SportsBreaks ofrece paquetes oficiales de entrada y hotel, mientras que On Location, el socio oficial de hospitality de la NFL, tiene paquetes premium que pueden incluir asientos, hoteles, vuelos y tours para los aficionados que quieran disfrutar de un fin de semana completo.

StubHub es tu mejor opción si en la venta oficial no está el asiento que buscas, o si haces la reserva más cerca del día del partido. Los anuncios para este encuentro ya están activos, con bastante más de 200 entradas disponibles actualmente en todas las zonas del estadio, todas ellas respaldadas por la garantía FanProtect de StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la NFL Madrid 2026?

La NFL ha publicado los precios oficiales finales para el partido Bengals-Falcons, lo que significa que el precio que ves ya incluye todas las tasas, sin sorpresas al pagar, un nuevo enfoque para todos los partidos internacionales de 2026. La categoría oficial más barata parte de 93,40 €, mientras que los asientos más caros alcanzan los 438,75 €, con entradas infantiles también disponibles en categorías seleccionadas.

Para los aficionados con un presupuesto más ajustado, el mercado de reventa puede situarse incluso por debajo del tramo oficial más barato. Los anuncios en el mercado secundario parten actualmente de tan solo 85 dólares estadounidenses, con un precio medio de reventa más cercano a los 300 dólares estadounidenses una vez que se tienen en cuenta la demanda y la ubicación del asiento. Como sucede con cualquier gran partido internacional, los precios solo suelen subir a medida que se acerca el día del encuentro, por lo que asegurarte un asiento cuanto antes es la forma más segura de conseguir el mejor precio posible.

La hospitality está en un nivel completamente distinto, con paquetes premium a través de Ticketmaster y On Location muy por encima del precio de una entrada estándar, reflejando extras añadidos como acceso a salas, restauración y, en algunos casos, viajes y estancias de hotel incluidos.

Todo lo que necesitas saber sobre el partido de la NFL Madrid 2026

Este será el cuarto partido de los Falcons en Europa en seis temporadas y su primera aparición en España, mientras que los Bengals realizarán su primer viaje a Madrid como franquicia. Atlanta tiene derechos de marketing en España como parte del Global Markets Program de la NFL, lo que hizo de la franquicia la elección natural para ejercer como local una vez que la liga confirmó su regreso al Bernabéu.

El partido de Madrid es solo una parada dentro del mayor calendario internacional de la historia de la NFL. Las International Series de 2026 cuentan con nueve partidos en total, empezando con los 49ers frente a los Rams en Melbourne, Australia, en la semana 1, y también pasando por Río de Janeiro, tres partidos en Londres y el primer encuentro de temporada regular de la liga en París, donde los Steelers se enfrentan a los Saints en el Stade de France. El calendario terminará en Múnich, donde los Patriots se medirán a los Lions, antes de cerrarse en Ciudad de México con los Vikings contra los 49ers.

El inicio del partido de Madrid está fijado para las 15:30 hora local, es decir, las 9:30 ET, y el encuentro será retransmitido en directo por NFL Network para los aficionados que lo sigan desde casa. Para quienes hagan el viaje, se espera el mismo ambiente eléctrico y de entradas agotadas que marcó el debut de 2025, después de que los aficionados españoles hayan demostrado ser de los más apasionados de Europa por el fútbol americano.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, se ha convertido en uno de los recintos más comentados del deporte mundial tras su reciente renovación, y es precisamente esa transformación la que lo convierte en un escenario tan natural para la NFL. El nuevo césped retráctil del estadio permite sustituir el terreno de juego de hierba por la señalización y la superficie propias del fútbol americano sin alterar la superficie inferior, mientras que la cubierta remodelada y la ampliación de las gradas dan al recinto una atmósfera realmente distinta de la de un domingo típico de la NFL.

Si vas a viajar al partido, planifica bien tu ruta. La estación de metro Santiago Bernabéu de la línea 10 está actualmente cerrada por obras de reconstrucción, con el servicio suspendido entre Nuevos Ministerios y Cuzco, una situación que se espera que continúe durante el resto del año. Las alternativas más sencillas son el tren de Cercanías hasta Nuevos Ministerios, un autobús de la EMT o el servicio gratuito de lanzadera de sustitución que funcionará el día del partido, por lo que conviene añadir algo más de tiempo a tu trayecto hasta el estadio.

Con el Bernabéu habiendo albergado ya un lleno absoluto de la NFL y con una plaza fija en el calendario ya asegurada, todo apunta a que esta será una de las paradas más destacadas de todo el calendario internacional de 2026.