Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de Noruega 2026: fechas, partidos, precios y más

Las hordas de fans de Erling Haaland están en éxtasis, ya que tendrán la oportunidad de ver al sensacional delantero escandinavo en acción en la Copa del Mundo este verano. No te pierdas la oportunidad de conseguir entradas para los partidos de Noruega en Massachusetts y Nueva Jersey.

Dado que Noruega no se ha clasificado para un gran torneo en más de 25 años, muchos pensaban que nunca tendrían la oportunidad de ver a Haaland y sus compañeros en el mayor espectáculo deportivo del planeta. Sin embargo, tras una brillante campaña de clasificación, numerosos aficionados noruegos se están preparando para viajar este verano a Norteamérica.

¿Noruega va a arrasar en la fase de grupos? Tú podrías estar allí para descubrirlo. Deja que GOAL te informe sobre las últimas novedades en cuanto a las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos durante 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuál es el calendario de Noruega en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 16 de junio Noruega contra el ganador de la ruta 2 de la IC (18:00) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Lunes, 22 de junio Noruega contra Senegal (20:00 h) Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Viernes, 26 de junio Noruega contra Francia (15:00) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas



La última vez que Noruega se clasificó para la Copa del Mundo, hace 28 años, su campaña en la fase de grupos resultó ser muy memorable. Tras empatar en sus dos primeros partidos contra Marruecos y Escocia en Francia 98, logró una remontada espectacular y venció por 2-1 a Brasil, lo que le valió el pase a octavos de final.

La preparación de Noruega para su primer partido en la Copa del Mundo de 2026 ha quedado en suspenso hasta que se conozcan sus oponentes. Está previsto que jueguen en el Gillette Stadium de Foxborough contra el ganador de la IC Path 2, que será Bolivia, Surinam o Irak.

Seis días después, los escandinavos se desplazarán a la costa este, a East Rutherford, para enfrentarse a Senegal. Los Leones de Teranga han logrado victorias de renombre contra varias selecciones europeas en anteriores Mundiales, como Francia, Suecia y Polonia, por lo que Noruega no puede permitirse tomárselos a la ligera.

Stale Solbakken y sus tropas volverán a Foxborough para disputar su último partido de la fase de grupos, el más difícil de todos, contra Francia. Además de haber ganado el trofeo en dos ocasiones, Les Bleus estuvieron a punto de alcanzar la gloria mundial en 2006 y 2022, cuando quedaron subcampeones.

Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de Noruega 2026

Los aficionados pueden comprar entradas oficiales para los partidos de Noruega a través de la página web de la FIFA desde ahora hasta el gran inicio del torneo en junio.

Aunque ya se han llevado a cabo varias fases de venta, como el «sorteo de preventa Visa» (septiembre), el «sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y el «sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), todavía hay entradas disponibles.

Fase de venta de última hora

A medida que se acerque la fecha del torneo (a partir de abril), los aficionados podrán adquirir las entradas restantes por orden de llegada. La FIFA no ha revelado cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero es de esperar que la disponibilidad sea limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Mercados secundarios

Además de las ventas iniciales, la FIFA también gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio. Se trata de la única plataforma aprobada por la FIFA para los aficionados que deseen revender o comprar entradas ya agotadas.

La disponibilidad en la plataforma de reventa suele ser limitada y esporádica, especialmente a medida que se acercan los partidos, pero sigue siendo la opción más segura para comprar entradas fuera de las fases de venta primaria. Para los aficionados de México, existe un mercado de intercambio específico (Mercado de Intercambio) que gestiona las transacciones de reventa locales con las mismas garantías oficiales.

Para aquellos que se pierdan las ventanas oficiales de la FIFA o necesiten entradas para fechas o ciudades específicas, sitios secundarios de venta de entradas como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo. Estas plataformas ofrecen más flexibilidad, pero generalmente a precios significativamente más altos debido a los mercados de reventa impulsados por la demanda.

Entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, situadas en la grada inferior.

Las más caras, situadas en la grada inferior. Categoría 2: Abarca tanto la grada superior como la inferior fuera de las zonas de la Categoría 1.

Abarca tanto la grada superior como la inferior fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, situadas en la grada superior fuera de las otras categorías.

Es probable que los precios fluctúen a lo largo de las distintas fases de venta de entradas. A continuación se muestran las estimaciones:

Etapa Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excluidos los países anfitriones) 60-620 Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75-2735 Ronda de 32 105-750 Octavos de final 170 $ - 980 Cuartos de final 275 $ - 1775 Semifinales 420 $ - 3295 Final 2030 $ - 7875

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa Mundial de Noruega 2026

Disfrute de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes completos de hospitalidad para los partidos de Noruega, que incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes están disponibles de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo que no sea del país anfitrión (excepto CAN, MEX y EE. UU.).

Octavos de final/Cuartos de final/Final por el bronce: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Salón junto al campo, VIP, Salón del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA

A partir de 1400 USD por persona

Serie Venue

Disfrute de todos los partidos en el recinto que elija.

Incluye entre 4 y 9 partidos, dependiendo del recinto

Son válidos todos los días de partido y todas las fases

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de 8275 $ USD por persona

Sigue a mi equipo

Vea a su equipo en acción en todos los partidos de la fase inicial, independientemente de la ubicación.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de los dieciseisavos de final

Todos los días y lugares de los partidos son elegibles

Sigue a mi equipo no está disponible en este momento para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

A partir de 6750 USD por persona

También hay suites privadas y acceso Platinum disponibles para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

Qué se puede esperar de Noruega en el Mundial

Noruega espera tener mejor suerte en Norteamérica este verano, ya que no logró destacar en Estados Unidos 94. A pesar de ganar su primer partido en Washington contra México hace 32 años, no logró marcar en sus dos siguientes partidos en East Rutherford (Giants Stadium), perdiendo 1-0 contra Italia y empatando 0-0 con la República de Irlanda.

Vuelve a East Rutherford (MetLife Stadium) para uno de sus encuentros de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026. Este estadio también acogerá la final de la Copa del Mundo el 19 de julio.

Los noruegos habrán ganado mucha confianza tras su campaña de clasificación del año pasado y llegan al torneo de este verano con muy buen pie. Ganaron los ocho partidos de clasificación, doblegando a Italia en ambos encuentros, con un 3-0 en Oslo y un 4-1 en San Siro.

Como era de esperar, Erling Haaland fue la estrella del espectáculo, terminando muy por delante en la tabla de goleadores de la fase de clasificación de la UEFA para la Copa del Mundo, con 16 goles. Ningún otro jugador europeo alcanzó siquiera los dos dígitos. Haaland ha marcado 55 goles con su selección en 48 partidos internacionales.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, puedes ver las ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes: