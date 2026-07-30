Llámese como se llame, ya sea la Carabao Cup, la Copa de la EFL o la Copa de la Liga, esta competición siempre ofrece grandes dosis de drama y recuerdos futbolísticos inolvidables.

La lucha por la gloria en la Carabao Cup de esta temporada, que culmina con la final en el estadio de Wembley el 21 de marzo, arranca de verdad en agosto. Tú podrías formar parte de esta apasionante competición asegurando tu asiento para los próximos partidos, con antiguos clubes de la Premier League como West Ham, Wolves y Burnley participando en la acción de la ronda inaugural.

Deja que GOAL te explique toda la información clave que necesitas saber sobre las entradas de la Carabao Cup, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Calendario de la Carabao Cup 2026/27

Ronda Fecha(s) Entradas Ronda preliminar 1-3 de agosto Entradas Ronda 1 7-9 de agosto Entradas Ronda 2 semana del 24 de agosto Entradas Ronda 3 semana del 7 y 14 de septiembre Entradas Ronda 4 semana del 26 de octubre Entradas Cuartos de final semana del 14 de diciembre Entradas Semifinales (ida) semana del 11 de enero Entradas Semifinales (vuelta) semana del 1 de febrero Entradas Final domingo, 21 de marzo Entradas

Cómo comprar entradas para la Carabao Cup

Comprar entradas directamente en los sitios oficiales de los clubes suele considerarse el método más seguro para conseguir entradas para la Carabao Cup. Reservar con antelación es esencial, ya que los abonados y los miembros registrados suelen tener las mejores opciones de asegurarse un asiento. Las entradas para la Carabao Cup no están incluidas automáticamente en el precio del abono de temporada de un equipo, pero los abonados y miembros del club normalmente disponen de periodos de acceso prioritario para comprar sus localidades.

Además de permitir a los aficionados disfrutar de un emocionante partido entre semana bajo los focos, la Carabao Cup también ofrece a muchos una oportunidad poco habitual de ver a sus equipos en acción. Cada vez es más difícil para los seguidores conseguir entradas para partidos de la Premier League, por lo que estas eliminatorias de copa aparecen como una posible vía alternativa para algunos.

Además de comprar entradas para la Carabao Cup por los canales oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales vendedores para quienes buscan comprar entradas por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Carabao Cup?

Como es lógico, la demanda de entradas para la Carabao Cup aumenta a medida que avanza la competición y nos acercamos a las rondas finales y a la final. Las entradas oficiales a precio facial para las primeras rondas de la Carabao Cup suelen costar entre 10 £ y 30 £ para adultos, mientras que las entradas junior pueden encontrarse por tan solo entre 1 £ y 10 £.

Los precios suben a medida que avanzan los equipos de la Premier League, con entradas oficiales que se mueven de media entre 20 £ y 60 £ para los cuartos de final y las semifinales, dependiendo de la categoría del estadio.

Para la final en el estadio de Wembley, los precios a valor facial para el gran evento suelen ir desde unas 40 £ hasta 150 £, según las distintas categorías de asiento.

Recuerda seguir de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional sobre la disponibilidad. Las entradas para los partidos de la Carabao Cup en sitios de reventa secundarios como StubHub también están disponibles actualmente.

Cómo ver los partidos de la Carabao Cup 2026/27

Si no puedes acudir a ninguno de los próximos partidos de la Carabao Cup, la segunda mejor opción es ver o seguir en streaming la acción desde casa o mientras te desplazas. Para los espectadores del Reino Unido, Sky Sports ofrece en directo todos los partidos de la Carabao Cup de esta temporada, tanto por televisión como en streaming. Además de poder ver todos los encuentros en Sky Sports, también puedes seguirlos en NOW y en la app de Sky Sports.

NOW es un servicio de streaming instantáneo que ofrece acceso a todos los canales de Sky Sports, a cada emisión de Sky Sports+ y mucho más. Es una aplicación, por lo que los clientes pueden registrarse y ver contenido al instante en más de 60 dispositivos. Las suscripciones deportivas de NOW también dan acceso a todas las emisiones en directo de Sky Sports+, así como a documentales de Sky Sports y a repeticiones y resúmenes seleccionados bajo demanda durante el periodo de suscripción. Los distintos paquetes de suscripción son los siguientes:

Suscripción Saver de 12 meses: 27,99 £ al mes (compromiso mínimo de 12 meses) - Después, 34,99 £ al mes salvo cancelación.

27,99 £ al mes (compromiso mínimo de 12 meses) - Después, 34,99 £ al mes salvo cancelación. Suscripción de un día: 14,99 £ - Pago único - Tu suscripción deportiva diaria de NOW comienza inmediatamente después de la compra y dura 24 horas

En Estados Unidos, CBS Sports es la casa de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. Si un partido se emite en CBS Sports Network, también puedes verlo a través de plataformas de streaming de televisión en directo como Fubo. Los distintos planes de suscripción de Fubo incluyen: Pro (84,99 $/mes), Elite (104,99 $/mes), Deluxe (114,99 $/mes) y Sports + News (55,99 $/mes)

Fubo ofrece una prueba gratuita de 5 días a los nuevos suscriptores en todos sus planes. Para evitar que se te cobre automáticamente el precio completo del nivel seleccionado, debes cancelar tu suscripción antes de que termine el periodo de prueba de 5 días.