Entradas para John Legend: fechas, precios de las entradas y más. El cantante, compositor y pianista John Legend, ganador de múltiples premios, sigue cautivando a públicos de todo el mundo con su icónica serie de conciertos An Evening of Songs and Stories. Conocido por su emotiva interpretación vocal, sus increíbles arreglos al piano y su cercana forma de contar historias, Legend ofrece a los fans una mirada íntima a su vida, su carrera y sus inspiraciones musicales. Ya sea interpretando éxitos atemporales en solitario o brindando versiones únicas de temas clásicos, sus conciertos en directo siguen siendo una de las entradas más cotizadas del panorama musical actual.

La demanda de entradas para sus últimas fechas de conciertos es excepcionalmente alta, ya que los fans se apresuran para asistir a este íntimo espectáculo en algunos de los mejores recintos del país. GOAL ha reunido todos los detalles esenciales sobre cómo conseguir entradas, el calendario de la próxima gira, el desglose de precios y la información sobre los recintos. Sigue leyendo para descubrir cómo puedes asegurarte los asientos más baratos y reservar tu sitio para una experiencia musical inolvidable.

¿Cuándo está John Legend de gira?

John Legend llevará su aclamado espectáculo a una selección de recintos íntimos y anfiteatros de toda Norteamérica. A continuación, la lista completa de las próximas fechas de conciertos, recintos y enlaces directos para entradas, incluidas paradas adicionales de la gira.

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas 31 de julio de 2026 - 20:00 John Legend: An Evening of Songs & Stories The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA Entradas 1 de agosto de 2026 - 20:00 John Legend Live Cerritos Center for the Performing Arts, Cerritos, CA Entradas 8 de agosto de 2026 - 20:00 John Legend: An Evening of Songs & Stories Saracen Casino Resort, Pine Bluff, AR Entradas 14 de agosto de 2026 - 20:00 John Legend: Songs & Stories Live At the Garden Radians Amphitheater, Memphis, TN Entradas 29 de agosto de 2026 - 20:00 John Legend Live Sandia Resort & Casino, Albuquerque, NM Entradas 30 de agosto de 2026 - 19:30 John Legend Live The Orpheum Theatre, Wichita, KS Entradas 3 de septiembre de 2026 - 20:00 John Legend Live Proscenium Theater, Makati, Filipinas Entradas 4 de septiembre de 2026 - 20:00 John Legend Live Proscenium Theater, Makati, Filipinas Entradas 10 de septiembre de 2026 - 21:00 John Legend Live in Qatar QNCC – Conference Hall 3 & 4, Doha, Qatar Entradas 18 de septiembre de 2026 - 20:00 John Legend: An Evening of Songs & Stories Ravinia Festival, Highland Park, IL Entradas 19 de septiembre de 2026 - 20:00 John Legend: An Evening of Songs & Stories Ravinia Festival, Highland Park, IL Entradas 2 de octubre de 2026 - 20:00 John Legend Live Dolby Theatre, Los Angeles, CA Entradas 3 de octubre de 2026 - 20:00 John Legend Live Dolby Theatre, Los Angeles, CA Entradas 14 de noviembre de 2026 - 20:00 John Legend Live Ridgefield Playhouse, Ridgefield, CT Entradas 15 de noviembre de 2026 - 19:30 John Legend: An Evening of Songs & Stories Ridgefield Playhouse, Ridgefield, CT Entradas

¿Dónde comprar entradas para John Legend?

Las entradas primarias para los conciertos de John Legend se lanzan inicialmente a través de canales oficiales de venta primaria como Ticketmaster y Live Nation. Sin embargo, debido a la alta demanda y a la capacidad limitada de los recintos para estos espectáculos íntimos y especiales, el inventario primario suele agotarse poco después de la salida general a la venta.

Si te pierdes la venta inicial o quieres comparar opciones para conseguir mejores asientos, las plataformas de venta secundaria ofrecen una alternativa fiable. Plataformas como StubHub ofrecen acceso a entradas verificadas en todas las categorías de asientos, incluidos asientos de última hora y secciones agotadas.

Canales de venta primaria: preventas oficiales del club de fans del artista, preventas de Live Nation, preventas de recintos locales y venta general al público en Ticketmaster.

preventas oficiales del club de fans del artista, preventas de Live Nation, preventas de recintos locales y venta general al público en Ticketmaster. Mercado secundario de entradas: StubHub ofrece garantías al comprador y entradas electrónicas verificadas para una mayor tranquilidad.

StubHub ofrece garantías al comprador y entradas electrónicas verificadas para una mayor tranquilidad. Paquetes VIP: las opciones VIP exclusivas suelen incluir asientos premium de orquesta, merchandising conmemorativo, entrada prioritaria y acceso a salas.

¿Cuánto cuestan las entradas para John Legend?

Los precios de las entradas para las fechas en directo de John Legend varían según la ubicación del recinto, la proximidad al escenario y la demanda del mercado. En general, las entradas parten de precios más bajos para zonas de césped de admisión general o asientos en balcones superiores, mientras que las entradas de primera fila y de orquesta tienen precios más altos.

Entradas más baratas: las entradas de nivel básico pueden arrancar en torno a 65 $ USD a 85 $ USD para zonas de césped de admisión general o asientos estándar de balcón en recintos seleccionados.

las entradas de nivel básico pueden arrancar en torno a 65 $ USD a 85 $ USD para zonas de césped de admisión general o asientos estándar de balcón en recintos seleccionados. Asientos estándar de gama media: los asientos de gama media ubicados en las principales zonas del teatro o en secciones inferiores suelen oscilar entre 120 $ USD y 220 $ USD.

los asientos de gama media ubicados en las principales zonas del teatro o en secciones inferiores suelen oscilar entre 120 $ USD y 220 $ USD. Asientos premium y de orquesta delantera: las vistas cercanas a la parte delantera del escenario suelen alcanzar precios de entre 250 $ USD y 450 $ USD.

las vistas cercanas a la parte delantera del escenario suelen alcanzar precios de entre 250 $ USD y 450 $ USD. Paquetes VIP: los paquetes oficiales de experiencia VIP ofrecen asientos reservados preferentes junto con regalos coleccionables de la gira y ventajas de entrada anticipada, a partir de unos 350 $ USD a 600 $ USD dependiendo del mercado.

Comprar con inteligencia en sitios de venta secundaria como StubHub permite a los compradores seguir los precios a medida que se acercan las fechas de los conciertos, donde los anuncios de reventa de aficionados a veces pueden caer por debajo de su valor nominal original.

Qué esperar de los conciertos de John Legend

Asistir a un concierto de John Legend es una experiencia en directo distinta que equilibra un espectáculo soul de primer nivel con una profunda narrativa personal. Su concepto An Evening of Songs and Stories lleva a los fans por un recorrido cronológico estructurado a través de su vida, sus primeras influencias musicales y los momentos más destacados de su carrera.

El concierto suele estructurarse en varios actos temáticos:

Inicios musicales: Legend comparte anécdotas de su infancia en Springfield, Ohio, e interpreta versiones desnudas de góspel y clásicos que influyeron en sus primeros años.

Legend comparte anécdotas de su infancia en Springfield, Ohio, e interpreta versiones desnudas de góspel y clásicos que influyeron en sus primeros años. Éxitos en solitario y colaboraciones: el espectáculo incluye interpretaciones memorables de su enorme catálogo, entre ellas Ordinary People, Used to Love U, Save Room y Green Light.

el espectáculo incluye interpretaciones memorables de su enorme catálogo, entre ellas Ordinary People, Used to Love U, Save Room y Green Light. Versiones y actuaciones de homenaje: puedes esperar emotivas versiones de temas de Stevie Wonder, Ms. Lauryn Hill y Simon & Garfunkel, junto con homenajes en forma de medley a sus colaboraciones de hip-hop y R&B.

puedes esperar emotivas versiones de temas de Stevie Wonder, Ms. Lauryn Hill y Simon & Garfunkel, junto con homenajes en forma de medley a sus colaboraciones de hip-hop y R&B. Clímax emocional: entre los momentos destacados figuran poderosas interpretaciones del himno ganador del Oscar Glory y de su legendario éxito mundial All of Me.

Los fans pueden esperar un espectáculo centrado en lo acústico y guiado por el piano, lleno de cálidas conversaciones sobre el escenario, voces imponentes y una atmósfera que se siente notablemente personal incluso en escenarios de anfiteatro más grandes.